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سياسة|تركيا

بسبب قصيدة لأردوغان.. أزمة دبلوماسية بين تركيا وإيران بشأن أذربيجان

تركيا نفت أن يكون أردوغان شجع على انفصال محافظات إيرانية (الأناضول)
تركيا نفت أن يكون أردوغان شجع على انفصال محافظات إيرانية (الأناضول)
11/12/2020

أفاد مراسل الجزيرة -نقلا عن مصادر دبلوماسية- بأن الخارجية التركية استدعت السفير الإيراني في أنقرة محمد فرازمند، وأعربت عن استيائها مما وصفته بادعاءات لا أساس لها بشأن تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الخارجية أعربت للسفير فرازمند عن استيائها من استدعاء الخارجية الإيرانية سفير أنقرة دريا أورس، بعد تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأضافت المصادر أن الخارجية أعربت عن استيائها أيضا من إطلاق ادعاءات لا أساس لها بحق الرئيس أردوغان، والترويج لحملة تبث الكراهية ضد تركيا.

وفي وقت سابق الجمعة، استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي، على خلفية قصيدة شعر قرأها الرئيس أردوغان الخميس في باكو عاصمة أذربيجان خلال احتفالاتها بالنصر في معارك إقليم قره باغ.

وخلال زيارته، تلا أردوغان قصيدة لشاعر إيراني من أصل أذري، تتحدث عن تقسيم أرض أذربيجان بين روسيا وإيران في القرن 19، وقد أبدت طهران قلقها من أن يعزز ذلك الميول الانفصالية بين أبناء الأقلية الأذرية في إيران.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده -أمس الجمعة- بأن نائب وزير الخارجية استدعى السفير التركي، وقدّم له استنكار الوزارة الشديد، وأن طهران تنتظر توضيحات بشأن الموضوع.

ووصفت الخارجية كلام أردوغان بأنها تدخل في الشأن الإيراني، وطلبت توضيحا من أنقرة بشأنه.

وكانت الخارجية الإيرانية أوردت أن الرئيس التركي أشار في كلمة له بباكو، أن المحافظات الأذرية في إيران هي جزء من أذربيجان.

وتعيش في إيران جماعة كبيرة من السكان من القومية الأذرية، وخاصة في المحافظات الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا، والتي يفصلها عن أذربيجان نهر آراس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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