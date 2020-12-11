فورين أفّيرز: هكذا تستطيع الولايات المتحدة احتواء نفوذ الصين

قالت مجلة "فورين أفّيرز" (Foreign Affairs) الأميركية إن الولايات المتحدة لا تستطيع بمفردها احتواء طموحات الصين في توسيع نفوذها السياسي وقوتها الاقتصادية عبر العالم.

وذكرت المجلة -في تقرير لأوود أرني ويستاد أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة ييل الأميركية- أن السياسة الخارجية للصين مدفوعة اليوم بمزيج ضار من القومية ومظالم الماضي لكنها مشبعة بالصبر والواقعية.

وتضيف أن بكين دائما ما تحاول، بفضل نموها الاقتصادي الاستثنائي، اختبار قدرة أي دولة أجنبية على الوقوف أمام مصالحها كما يصوغها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وترى أن الصين بلد فريد من نوعه من حيث حجمه وإمكاناته المستقبلية، لكنه أيضا يحتضن دكتاتورية قمعية تتخذ فيها نخبة صغيرة منتقاة ذاتيا جميع القرارات المهمة، مما يجعل النظام الحاكم مصدر خشية متزايدة من قبل الدول الأخرى.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأميركية تقريرا أكد أن السلطات الصينية تسعى إلى مراجعة النظام العالمي من أساسه خدمة لأهدافها الاستبدادية وطموحاتها في الهيمنة.

استغلال التناقضات

ويرى أرني ويستاد أنه أمام هذا التحدي لا تملك الولايات المتحدة سوى سبيلا إستراتيجيا واحدا للوقوف أمام طموحات بكين، هو استغلال التناقضات بين الهدفين الرئيسيين للحزب الشيوعي الصيني، وهما الحفاظ على القوة الاقتصادية وتنفيذ سياسة خارجية توسعية.

لذلك سيتعين على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن -يضيف ويستاد- أن تفعل أكثر مما قامت به كل من إدارتي الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب لمساعدة الدول الآسيوية التي تريد مقاومة الضغط الصيني، وأن تزيد وجودها العسكري في المحيطين الهندي والهادي، وأن تضع سياسات في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا تكافئ الصين إن هي امتثلت للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف وتعاقبها إن هي حادت عنها.

ويؤكد الكاتب أن أحد الدروس الرئيسة المستفادة من القرن الـ20، الذي لا يزال ساريا اليوم هو أن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بأي من هذه الخطوات دون تعاون واسع من حلفائها وأصدقائها الدوليين.

ويرى أن قيام الولايات المتحدة بالتصدي للمارد الصيني بمفردها يتجاوز قدراتها أكثر مما كان عليه الحال حينما واجهت الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة. ففي ذلك الوقت، كانت تحتكر بمفردها نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وكانت مع ذلك تحتاج إلى دعم الحلفاء، أما اليوم فحصتها أقل من نصف النسبة المسجلة آنذاك وقد تنخفض أكثر إن لم يتم تنشيط الاقتصاد الأميركي.

وتؤكد المجلة أنه سيكون من مصلحة واشنطن أيضا في مسعاها لاحتواء النفوذ الصيني أن تبحث عن فرص تعاون أخرى، مثل محاولة حمل روسيا على الانتظام على نطاق أوسع مع الغرب دون الامتناع عن انتقاد سلوك موسكو الدولي كلما دعت الضرورة لذلك.

سؤال جوهري

كما تحتاج الولايات المتحدة ليس فقط أن يكون لديها استجابات إستراتيجية ومؤسسية محددة تجاه بكين، ولكن أيضا -وبشكل جوهري- أن تعيد صياغة الجواب عن السؤال: لماذا ينبغي أن يكون لها هي موقع قوي عالميا في حين ينبغي أن تحظى القوى الأخرى بهامش تحرك أقل؟

فخلال معظم القرن الـ20 -تضيف المجلة- كانت الإجابة عن هذا السؤال واضحة حيث كانت أميركا متفوقة اقتصاديا وتقنيا وعسكريا، وكانت على استعداد لإنشاء تحالفات ومؤسسات دولية يمكن من خلالها للدول الأخرى تعزيز مصالحها.

لكن الوضع تغير اليوم، ومما زد الأمر تعقيدا أن الحزبية المنهكة للنظام السياسي الأميركي وعدم قدرته على التعامل مع جائحة كورونا كشفا نقاط ضعف أميركية ليشاهدها الجميع، وبات من المستحيل تقريبا بالنسبة لكثيرين في أنحاء العالم تخيل السياسات والمؤسسات الأميركية على أنها نموذج يستحق المحاكاة.

وتختم فورين أفّيرز بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنافس الصين بفعالية إلا من خلال إصلاحات أساسية في الداخل تشمل الاقتصاد والتعليم والصحة والبنيات التحتية، لذلك تحتاج البلاد أولا إلى حكومة قوية وقادرة وذات كفاءة تستند إلى إجماع سياسي ولو محدود بشأن نوع الدولة التي تريد أميركا أن تكون، ودون مجهودات إعادة البناء في الداخل فإن أي محاولة للمنافسة في الخارج ستكون بلا جدوى.