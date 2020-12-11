تلقوا تدريبات عسكرية.. حكومة الوفاق تكشف عن تسرب مقاتلين تابعين لحفتر إلى محيط طرابلس

قالت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية إن لديها معلومات مؤكدة عن تسرب مسلحين في هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة (طرابلس)، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات ومواقع تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وحذرت وزارة الدفاع من أي خرق لوقف إطلاق النار، وقالت إن أي عمل عسكري سيتم صده بقوة.

وأضافت أن ما أسمتها مليشيات حفتر تواصل الحشد في سرت والجفرة، مدعومة بما قالت إنها مليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى.

وأكدت الوزارة دعمها لعملية السلام واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر.

الإفراج عن سفينة تركية

أعلنت قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الإفراج عن سفينة تركية كانت تحمل علم جامايكا تم احتجازها، الاثنين الماضي، قرب ميناء مدينة درنة (شرقي ليبيا).

وقالت القوات التابعة لحفتر إنه تم الإفراج عن السفينة بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، ودفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية بدون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية، حسب بيان قوات حفتر.

وكانت تركيا قد دانت، في وقت سابق، احتجاز الباخرة من قوات من وصفته بالانقلابي في إشارة إلى حفتر.