كورونا.. 68.5 مليون إصابة حول العالم ووكالة الأدوية الأوروبية تتعرض لهجوم إلكتروني

أظهر إحصاء لـ"رويترز" (Reuters) أن أكثر من 68 مليونا و450 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليون ونصف.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الإصابات في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من 3 آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ إبريل/نيسان، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

ويواجه الأميركيون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدة، ويعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

ووقّع الرئيس الأميركي المنصرف دونالد ترامب مرسوما يمنح بلاده الأولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وتوفي نحو 290 ألفا في البلاد جراء الفيروس.

خارطة الانتشار

من جهتها، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، بفرض قيود أكثر صرامة لخفض الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مع وصول عدد الوفيات في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ نحو 600 يوميا.

وقالت ميركل إن المبادئ المتفق عليها قبل أسبوعين مع قادة الولايات الألمانية الـ16، والتي أبقت المتاجر مفتوحة؛ لكن حظرت تناول الطعام في الأماكن المغلقة، لم تعد كافية.

في فرنسا، من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء، جان كاستيكس، اليوم، ما إذا كان سيتم رفع الإغلاق في الموعد المقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول، ومعه إعادة فتح دور السينما والمسارح والمتاحف.

في لوكسمبورغ التي تشهد تفشيا واسع النطاق للفيروس، قررت السلطات تمديد القيود المفروضة حتى 15 يناير/كانون الثاني.

وقررت أوكرانيا إغلاق مدارسها وجامعاتها ومؤسساتها التجارية غير الأساسية والمطاعم ودور السينما والصالات الرياضية من 8 يناير/كانون الثاني حتى 24 منه.

وفي جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تضررا جراء الجائحة في القارة السمراء، أعلنت السلطات، الأربعاء، أن البلاد تشهد "موجة تفش ثانية"، تسجل خلالها يوميا أكثر من 6 آلاف إصابة.

وأعلنت قبرص، الأربعاء، إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ومراكز التسوق في فترة عيد الميلاد؛ لكبح الوتيرة المتسارعة لتفشي فيروس كورونا.

في الصين خضع نحو ربع سكان مدينة تشنغدو الجنوبية، التي تضم مليون نسمة، لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19، بعدما تبيّنت، الاثنين، إصابة مسنين بالوباء.

وفي إسبانيا، تعافى 4 أسود في حديقة حيوانات برشلونة من الإصابة بكوفيد-19، وكان الأطباء البيطريون قد رصدوا لديها "عوارض تنفسية طفيفة".

فيما أعلن المغرب، مساء الأربعاء، تسجيل 57 وفاة جراء فيروس كورونا، بينما رصدت تونس 49، والأردن 44، وفق بيانات رسمية.

هجوم إلكتروني

في غضون ذلك أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، التي تدرس حاليا السماح باستخدام لقاحات عدة ضد كوفيد-19، يوم أمس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، في حين تتسابق الدول لإطلاق حملات تلقيح لشعوبها ضد الفيروس.

وجاء في بيان مقتضب للهيئة ومقرها أمستردام أن "وكالة الأدوية الأوروبية تعرضت لهجوم إلكتروني"، موضحة أنها "سارعت إلى فتح تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة"، بدون أن تعطي أي تفاصيل حول توقيت الهجوم أو الجهة التي نفّذته.

وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايز-بيونتك. (رويترز)

ولاحقا أصدرت "فايزر" (Pfizer) بيانا أعلنت فيه أن وثائق تتعلق بلقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) ضد وباء كوفيد-19 تعرضت للقرصنة خلال الهجوم؛ لكنها أكدت أن "أيا من نظامي بيونتك أو فايزر لم يخترق كما لم ترصد أي قرصنة للبيانات الشخصية".

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايز-بيونتك في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 ديسمبر/كانون الأول، علما أن اللقاح نال مصادقة في المملكة المتحدة والبحرين وكندا.