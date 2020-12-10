في هجوم إلكتروني غامض.. قرصنة وثائق متعلقة بلقاح فايزر

تعرضت وثائق تتعلق بلقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 للقرصنة الإلكترونية أمس الأربعاء، في هجوم إلكتروني استهدف وكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت الوكالة -المسؤولة عن تقييم الأدوية واللقاحات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والموافقة عليها- إنها استُهدفت بهجوم إلكتروني. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك إنهما لا تعتقدان أن أي بيانات شخصية للمشاركين في التجربة قد اخترقت، وأن الوكالة "أكدت لنا أن الهجوم الإلكتروني لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعة اللقاح".

ولم يتضح بعد كيف ومتى وقع الهجوم، وما الجهة المسؤولة، وما إذا كانت أي معلومات أخرى سُرقت.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح "فايزر-بيونتك" في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ونال اللقاح مصادقة في المملكة المتحدة والبحرين وكندا.

ويأتي الهجوم الإلكتروني بعد سلسلة تحذيرات في الأشهر الأخيرة من عمليات قرصنة إلكترونية على صلة بالجائحة قد تستهدف مختبرات وشركات أدوية غربية.