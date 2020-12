فحوى الإجراء ومدى تأثيره على النتائج النهائية.. 14 سؤالا وجوابا بشأن الدعوى لإلغاء نتائج الانتخابات بأميركا

انضمت 17 ولاية أميركية إلى الدعوى القضائية التي تقدم بها المدعي العام في ولاية تكساس أمام المحكمة الأميركية العليا للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في 4 ولايات متأرجحة فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ويقول المدعون العامون للولايات الـ17، التي أيدت دعوى سلطات تكساس، إن العملية الانتخابية لم تكن نزيهة بسبب التغييرات التي وصفوها بغير الدستورية للقوانين قبل الانتخابات، وعليه يجب إبطال نتائج تلك الانتخابات.

الجزيرة نت تعرض في صورة سؤال وجواب حيثيات هذه الدعوى التي جاءت قبل موعد تصويت أعضاء المجمع الانتخابي رسميا على انتخاب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، والمقرر لها يوم الاثنين القادم.

ما مضمون هذه الدعوى الجديدة المقدمة من ولاية تكساس للمحكمة الدستورية العليا؟

قدم كين باكستون النائب العام لولاية تكساس مذكرة أمام المحكمة العليا ضد 4 ولايات رئيسية، في محاولة لمنع ممثلي الولايات في المجمع الانتخابي من التصويت لصالح انتخاب جو بايدن.

ويطلب باكستون من المحكمة العليا تمديد الموعد النهائي والمقرر له يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتصويت أعضاء المجمع الانتخابي.

ما موقف الرئيس ترامب من هذه الدعوى؟

أشاد الرئيس ترامب بقضية باكستون ووصفها بأنها "قوية جدا"، وطلب ترامب من المحكمة العليا، بصفته الشخصية مرشحا في الانتخابات محل الدعوى، السماح له بالانضمام لها، وجاء في بيان لحملة ترامب أن "الانتهاك غير القانوني لقوانين الانتخابات في الولايات يشكك بشكل مباشر في خطوة التصديق على نتائج الانتخابات في الولايات المطعون فيها لصالح جو بايدن".

ما موقف خبراء القانون الدستوري من هذه الدعوى؟

سخر أغلب خبراء الانتخابات من قيام المدعي العام في ولاية تكساس بهذه الخطوة، وقال المدعي العام في ولاية جورجيا الجمهوري كريس كار "مع كل الاحترام الواجب، فإن المدعي العام في تكساس أخطأ دستوريا وقانونيا وواقعيا".

وفي حديث للجزيرة نت اعتبر جريجوري كوجر عميد كلية العلوم السياسية بجامعة ميامي أن "المذكرة القانونية الذي قدمها المدعون العامون في 17 ولاية هي في المقام الأول عرض وتأكيد للولاء السياسي لدونالد ترامب، والقضية الأساسية التي رفعها كين باكستون لا أساس لها من الصحة، لأنها تقول إن المحاكم الاتحادية ينبغي أن تبطل انتخابات الولايات الأخرى بسبب ما وصفه بإجراءات التصويت الخاطئة. لقد أعرب باكستون والمدعيون العموميون لـ17 ولاية عن احتقارهم للعملية الديمقراطية والنظام الدستوري".

في حين قال ريتشارد هاسن خبير قانون الانتخابات بجامعة تكساس "إن هذه الدعوى لا تعد أكثر من استعراض إعلامي ومصيرها سلة القمامة".

ما موقف مسؤولي الولايات الأربع المستهدفة في الدعوى؟

سخر المسؤولون في الولايات المستهدفة في الدعوى -جورجيا وويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا- من الدعوى، واعتبروا أنها ليست أكثر من حيلة دعائية لا أساس لها من الصحة.

ما الهدف من تقديم هذه الدعوى؟

قد تكون الدعوى القضائية عادة خطوة بارعة من ترامب لجذب الانتباه وجمع المزيد من التبرعات، لكن خبراء قانون الانتخابات قالوا إن لديه فرصة ضئيلة في نظر المحكمة العليا للدعوى، كما أن مقدم الدعوى لدية العديد من المشاكل القانونية وربما يهدف لجذب الأنظار إليه من أجل نيل وظيفة مستقبلية أو انتخابات قادمة يشارك فيها.

ويواجه كين باكستون اتهامات بالاحتيال في عمليات مالية وجريمة رشوة وإساءة استخدام سلطته الحكومية.

هل لهذه الدعوة أي آثار قانونية على نتائج الانتخابات الرئاسية أو الخطوات المتبقية لتقنين نتائجها؟

لا يتوقع أن تكون لهذه الخطوة أي تأثير على الخطوات القادمة التي يأتي على رأسها تصويت أعضاء المجمع الانتخابي يوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وما موقف كبار أعضاء الحزب الجمهوري من الدعوى؟

التزم الكثير من قادة الحزب الجمهوري الصمت، في حين انتقد السيناتور جون كورني من ولاية تكساس الخطوة، واعتبرها متهورة ولا قيمة لها. أما جيب بوش حاكم ولاية فلوريدا السابق والمرشح الرئاسي السابق فأشار في تغريدة إلى أنه "لا توجد نظرية قانونية تدعم ادعاء الدعوى، ومن المؤكد أن أغلبية قضاة المحكمة العليا سيرفضون الدعوى".

thank you Senator Cornyn. there is no legal theory and the conservative majority Supreme Court will reject it out of hand. https://t.co/3UTDsrlWyC

— Jeb Bush (@JebBush) December 10, 2020