شاهد: عجز عن قراءة اليمين.. إقالة نائب وزير التعدين التنزاني قبل تسلم منصبه

أقالت السلطات التنزانية نائب وزير التعدين قبل أن يتسلم منصبه، لفشله في قراءة نص اليمين في حفل حضره رئيس الدولة جون بومبيه ماغوفولي.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تنزانية الأربعاء، فقد شهدت البلاد تشكيل حكومة جديدة، عين فيها النائب البرلماني، فرانسيس ندولان، في منصب نائب وزير التعدين.

غير أن النائب المذكور فشل -خلال حفل حلف اليمين- في قراءة نص القسم رغم محاولته أكثر من مرة، ليطلب منه رئيس البلاد الجلوس في مكانه، ويُصدر في وقت لاحق قرار إقالته من منصبه قبل أن يتسلمه.

وشهدت تنزانيا في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية، فاز بها حزب الثورة الحاكم.

وذكرت بلومبيرغ أن ماغوفولي، الذي فاز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، ترك العديد من المناصب الوزارية الرئيسية دون تغيير فى الحكومة الجديدة.

وتعتبر تنزانيا رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا، وتعمل فيها العديد من شركات التعدين الكبرى، ومن بينها "باريك غولد".

كما تمتلك هذه الدولة الواقعة شرق أفريقيا ما يقدر بـ 57.5 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.