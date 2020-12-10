البث الحي
أخبار

الاتحاد الأوروبي: مواقفنا مع بريطانيا بشأن القضايا الخلافية ما زالت متباعدة

بريطانيا تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 47 عاما (الجزيرة)
بريطانيا تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية دامت 47 عاما (الجزيرة)
10/12/2020

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن مواقف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مازالت متباعدة بشأن القضايا الخلافية.

وأوضحت، في ختام محادثات في بروكسل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن هذه المباحثات "الهامة" تناولت القضايا العالقة التي تحول دون التوصل لاتفاق حول مرحلة ما بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت فون دير لاين أن المباحثات سمحت لكل طرف بفهم مواقف الطرف الآخر، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على دعوة فرق المفاوضين للاجتماع على الفور لمحاولة حل هذه القضايا الأساسية، مشيرة إلى أنه سوف يتم اتخاذ قرار بشأن سير المفاوضات في ختام عطلة نهاية الأسبوع.

مطالب غير مقبولة
وفي وقت سابق، قال جونسون أمس إن على الاتحاد الأوروبي التراجع عن مطالب "غير مقبولة" حتى يبرم الطرفان اتفاقا تجاريا في إطار البريكست لتفادي انفصال مضطرب في غضون 3 أسابيع.

وأضاف: بروكسل تريد أن تمتثل المملكة المتحدة لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة في المستقبل وإلا فستعاقب تلقائيا، كما أنها تصر على تنازل بلاده عن سيطرتها السيادية على مياه الصيد البريطانية.

وأوضح جونسون، في تصريحات بالبرلمان، قوبلت بهتافات الترحيب من نواب حزبه (حزب المحافظين) "لا أعتقد أن هذه شروط ينبغي أن يقبلها أي رئيس لوزراء هذا البلد".

وتابع قائلا إنه ما زال بالإمكان إبرام "اتفاق جيد" إذا ألغى الاتحاد الأوروبي مطالبه، لكن بريطانيا ستزدهر سواء في وجود اتفاق تجاري أو بدونه.

يذكر أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير/كانون الثاني، لكنها منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تبقيها ضمن السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي مما أدى لبقاء القواعد الخاصة بالتجارة والسفر والشركات كما هي.

لكن هذا ينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وستعاني الشركات لدى الطرفين إن لم يتوصلا إلى اتفاق لحماية التبادل التجاري الذي يبلغ حجمه سنويا نحو تريليون دولار، من الرسوم والحصص.

وتتعلق النقاط الشائكة الرئيسية بحقوق الصيد في مياه بريطانيا الغنية بالثروة السمكية، وضمان منافسة عادلة بين شركات الطرفين وسبل حل الخلافات في المستقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بريطانيا.. سباق الأمتار الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تاريخي لمرحلة ما بعد بريكست

بعد ثمانية أشهر من المحادثات الشاقة في خضم الأزمة الصحية، بدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأحد الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية حول مرحلة ما بعد بريكست للتوصل في ختامها إلى اتفاق تجاري غير مسبوق.

المزيد من أخبار

النائب العام الإيطالي يتهم 4 ضباط مصريين بقتل وتعذيب جوليو ريجيني

التعليم عن بعد.. هل يخدعنا أطفالنا بقضاء الوقت أمام الشاشات في اللعب؟

شكوى متكررة للآباء والأمهات حول الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشات أثناء التعلم عن بعد (بيكسلز)

تضم وزراء من "الانتقالي الجنوبي".. توافق على تشكيل حكومة يمنية جديدة خلال أسبوع

قاذفتان أميركيتان تحلقان فوق سماء الخليج.. الجيش الأميركي يتحسب لهجوم إيراني محتمل

الأكثر قراءة

واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.. ترامب يعلن تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) وملك المغرب محمد السادس (رويترز)

هذه الفئة يمنع تلقيها لقاح فايزر لفيروس كورونا.. هل أنت منهم؟

صوروا الحادثة ونشروها على منصات التواصل.. اغتصاب جماعي لفتاة يهز الإمارات وسلطاتها تعد بالقصاص من الجناة

السلطات الإماراتية اعتقلت المتورطين في الحادثة وأحالتهم إلى القضاء (رويترز)

احتجاجا على مشاركتها في قمع مسلمي الإيغور.. غريزمان ينهي علاقته بهواوي الصينية

أوزيل (يمين) يحاول إيقاف غريزمان بمباراة نصف نهائي يورو 2016 بين ألمانيا وفرنسا (غيتي)