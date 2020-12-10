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سياسة|العالم العربي

الأولى من نوعها عربيا.. "مفاتيح البحار" سلسلة جديدة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"

10/12/2020

يطلق بودكاست الجزيرة "بعد أمس" بين 13 و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري أول سلسلة من نوعها في العالم العربي عن المضايق البحرية عنوانها "مفاتيح البحار".

وتتزامن هذه السلسلة التي تقدمها الإعلامية القديرة خديجة بن قنة مع احتفال "بعد أمس"، أول بودكاست عربي يومي، بالذكرى الأولى لإطلاقه.

وشارك في إعداد هذه السلسلة الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن، والباحث والكاتب في الشؤون الدولية الأستاذ نبيل عودة، والمنتجتان دعاء الشيخ وكوثر أبو سعدة.

وتروي السلسلة قصة اكتشاف البرتغالي "فاسكو دي غاما" طريق رأس الرجاء الصالح البحري نحو الهند وبدء صراع الهيمنة على المضايق والبحار بعد انفجار الثورة الصناعية واختراع المحركات البخارية والتلغراف، وصولا إلى تأميم قناة السويس في القرن الـ20.

وتنقل السلسلة تاريخ أهم حروب المضايق بعد سقوط غرناطة وانتهاء الوجود الإسلامي مرورا بالحرب العالمية الثانية والتنافس في البحر المتوسط بين القوى البحرية في الغرب وروسيا، بجانب تركيا، ومعركة جناق قلعة على مضيق البوسفور والدردنيل للوصول إلى المياه الدافئة.

وفي أكثر المناطق المائية سخونة حول العالم، تحكي السلسلة قصة حرب الناقلات في مضيقي هرمز وباب المندب، كما تبحر السلسلة بعيداً باتجاه الشرق نحو مضيق ملقا الذي يشهد تنافساً أميركياً صينياً.

وبينما يطلق بودكاست الجزيرة "بعد أمس" هذه السلسلة الجديدة، فإنه يواصل نشر حلقاته اليومية التي تزود المستمع بما يحتاج معرفته عن القضايا الراهنة بطريقة حكائية تجمع بين الإثراء والتشويق.

ويمكن الاستماع لكل برامج البودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست.

المصدر : الجزيرة

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