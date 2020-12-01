عبر أجواء السعودية.. أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي

انطلقت اليوم، الثلاثاء، أول رحلة تجارية لشركة طيران إسرائيلية باتجاه إمارة دبي في دولة الإمارات، ووافقت السعودية للطائرة بالتحليق في أجوائها.

وغادرت الطائرة التابعة لشركة "إسرائير" مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، وعلى متنها عدد لم يتم تحديده من السياح الإسرائيليين، في طريقها إلى إمارة دبي.

وكتب موقع "إسرائيل بالعربية" المدار من وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر "أول رحلة تجارية في التاريخ إلى دبي".

وكانت الشركة الإسرائيلية تنتظر قرارا من السلطات السعودية بالسماح للطائرة بالمرور في أجوائها، ثم أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن "السعودية سمحت لشركات طيران إسرائيلية باستخدام مجالها الجوي في طريقها إلى الإمارات".

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שעת מבחן!

אנחנו בנקודת החלטה, וכמו תמיד ברגע האחרון.

מחר אמורה לצאת הטיסה הראשונה לדובאי. הכרטיסים נמכרו, המטוס מוכן, הצוות מתודרך, כולם ערוכים לצאת לדרך. pic.twitter.com/4UadZg0UJa — IsrairPilots (@IsrairPilots) November 30, 2020

وأضافت أن القرار السعودي جاء في أعقاب محادثات بين جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، مع مسؤولين في الرياض.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أيضا أنه من المتوقع أن يصل إلى دبي خلال الشهر المقبل عشرات آلاف الإسرائيليين على متن طائرات تعود لشركات الطيران الإسرائيلية إلعال وإسرائير وأركيع.

ونشر المراسل الإسرائيلي إتاي بلومينتال عبر صفحته في تويتر صورا لبدء تسجيل وصول الرحلة المتجهة إلى دبي، وصورة أخرى للطيارين خلال بدء الرحلة.

حجاي وياريف، طيارو شركة إسرائير، جاهزون لأول رحلة تجارية إسرائيلية في التاريخ لدبي 🇦🇪🇮🇱@ynetalerts @DanielSal_87 @IsrairPilots pic.twitter.com/d55EGybbXd — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) December 1, 2020

החל הצ'ק אין לטיסת ישראייר 6H663 לדובאי 🇦🇪🇮🇱@ynetalerts pic.twitter.com/6cNhDSpsw8 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) December 1, 2020

وإضافة إلى الشركات الإسرائيلية، بدأت شركة "فلاي دبي" (fly dubai) الإماراتية مؤخرا تسيير رحلتين يوميا بين إسرائيل والإمارات، كما أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أنها ستبدأ في تسيير 24 رحلة أسبوعيا بدءا من شهر مارس/آذار المقبل.