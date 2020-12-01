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صحيفة تكشف: جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق صناعية لقتيل من طالبان

أستراليا تعهدت بمحاسبة جنودها بسبب تورطهم في عمليات وحشية ضد أسرى طالبان بأفغانستان (الفرنسية)
أستراليا تعهدت بمحاسبة جنودها بسبب تورطهم في عمليات وحشية ضد أسرى طالبان بأفغانستان (الفرنسية)
1/12/2020

ذكرت صحيفة "غارديان أستراليا" (Guardian Australia) أن جنودا أستراليين تناولوا الكحول في ساق صناعية لأحد القتلى من حركة طالبان خلال عمليات التحالف الدولي في أفغانستان.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الحادثة المذكورة وقعت عام 2009 خلال مشاركة وحدة عسكرية أسترالية في عملية أمنية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في ولاية أروزكان الأفغانية.

ونشرت الصحيفة صور جنود أستراليين يتناولون الكحول في ساق صناعية يعتقد أنها تعود لأحد قتلى طالبان في العملية، فيما تظهر صورة أخرى جنديين أستراليين يلتقطان صورة مع الساق وهما في حالة سكر.

ويأتي الكشف عن هذه الفضيحة بعد نشر تقرير أعده المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية جاء فيه أن ضباطا من القوات الخاصة الأسترالية أجبروا جنودا على قتل عدد من الأسرى الأفغان ليعتادوا على رؤية الدماء.

وأشار التقرير إلى وقوع 39 جريمة قتل غير قانونية لأشخاص على أيدي أفراد القوات الخاصة الأسترالية أو تورطهم فيها، ومعظمهم من فرقة الخدمة الجوية الخاصة.

يشار إلى أنه بين عامي 2005 و2016 خدم أكثر من 26 ألف أسترالي في أفغانستان -بينهم 3 آلاف في مجموعة مهام العمليات الخاصة- ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وكان قائد الجيش الأسترالي أعلن يوم الجمعة الماضي أنه تم إبلاغ 13 من جنود القوات الخاصة بأنهم يواجهون الطرد من الخدمة، وذلك بعد صدور تقرير خلص إلى وقوع عمليات قتل مخالفة للقانون في أفغانستان.

المصدر : وكالات

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