حذر أوروبا من دفع الثمن.. أردوغان يدعو لوقف "التصرفات القبيحة" تحت عباءة حرية الصحافة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى وضع حد للإساءات التي تُمارس تحت عباءة "حرية الصحافة".

وفي كلمة للمشاركين في منتدى "تي آر تي وورلد" (TRT World)، قال أردوغان إذا لم يوضع حد للتصرفات القبيحة التي تمارس تحت عباءة حرية الصحافة فإن أوروبا والإنسانية جمعاء ستدفع ثمن ذلك.

وأضاف أن النظام الذي لا يعاقب المجرم والمسيء لا يمكن أن نصفه بنظام حر. ووصف أردوغان تبني بعض وسائل الإعلام نهج معاداة الإسلام وكراهية الأجانب بأنه "أمر مخجل".

وحول ضوابط الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي، قال "عندما تغدو الرقمنة خارج نطاق الرقابة والقانون فإنها ستؤدي بنا إلى الفاشية".

كما استنكر الرئيس التركي تغاضي الإعلام الدولي عن الإجراءات الفرنسية في التضييق على وسائل الإعلام.