تكريسا للتطبيع بين المنامة وتل أبيب.. وفد بحريني في إسرائيل لتعزيز التعاون الاقتصادي

وصل إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء وفد بحريني كبير يقوده وزير الاقتصاد والسياحة زايد بن راشد الزياني في زيارة تستمر 3 أيام، لتعزيز التعاون الاقتصادي تكريسا للتطبيع بين المنامة وتل أبيب.

واستقبل وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس الوزير البحريني الذي يرافقه نحو 40 من المسؤولين ورجال الأعمال.

ويلتقي الزياني خلال الزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد الإسرائيليين.

وقال رئيس هيئة التصدير الإسرائيلية آديف باروخ إن هذه العلاقات ستساعد إسرائيل في إيصال صادراتها إلى دول لا تقيم معها علاقات حتى الآن.

كما وصف رئيس قسم دول الشرق الأوسط في الخارجية الإٍسرائيلية الزيارة بالمميزة، لأنها ستعزز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، وفق تعبيره.

Trade delegation from Bahrain, headed hy minister of Industry, Commerce and Tourism Zayed al-Zayani @ZRZ20 has landed in Israel pic.twitter.com/htCSu4DGGP

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020