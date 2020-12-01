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تعليقان من الحكومة السعودية على اغتيال العالم الإيراني

الجبير: السعودية فقدت العديد من مواطنيها بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني (رويترز)
الجبير: السعودية فقدت العديد من مواطنيها بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني (رويترز)
1/12/2020

علق مسؤولان سعوديان كبيران على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في حين توعدت إيران اليوم الثلاثاء برد قاس على كل طرف يثبت تورطه في هذا الاغتيال.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة لا تقر الاغتيالات بأي شكل من الأشكال، وليس من سياستها ذلك.

وأضاف الجبير -في تغريدة- أن النظام الإيراني "يقوم على الاغتيالات حول العالم منذ ثورة عام 1979، التي اختطفها الخميني"، وفق تعبيره.

وأشار الجبير إلى أن بلاده فقدت العديد من مواطنيها "بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي، قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها. جاء ذلك تعليقا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

لكنه دعا إيران إلى أن تثبت للمجتمع الدولي حسن نواياها بشأن برنامجها النووي؛ حتى لا يتعرض علماؤها وأبناؤها للخطر.

من جانبها، تعهدت إيران اليوم الثلاثاء بالانتقام لمقتل العالم النووي الذي اغتيل الجمعة الماضي قرب طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن إيران سترد على جميع الأطراف التي شاركت في عملية اغتيال العالم محسن فخري زاده.

وأضاف -في مؤتمر صحفي- أن الرد الإيراني على عملية الاغتيال سيكون قاسيا، وأن أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل.

المصدر : وكالات

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