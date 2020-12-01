تركيا تؤيد حوارا غير مشروط مع اليونان

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء أن أنقرة تؤيد حوارا غير مشروط مع أثينا بشأن القضايا الخلافية بين البلدين، وذلك بعد يومين من عودة سفينة عروج ريس التركية من مهمة استكشافية تعترض عليها دول أوروبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي إن تركيا تؤيد من البداية الحوار غير المشروط مع اليونان.

وأضاف في بيان أنه تم الاتفاق في السابق على استئناف المباحثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا، إلا أن الأخيرة "تراجعت لاحقا".

وأوضح أن اليونان تذرعت بتراجعها هذا بوجود سفينة عروج ريس التركية للمسح الزلزالي في شرقي المتوسط، وبالتالي لم يتحدد تاريخ انطلاق هذه المباحثات.

وذكر أقصوي أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أعلنت عودة عروج ريس إلى ميناء أنطاليا أمس الأول بعد استكمال أنشطتها.

وكتبت وزارة الطاقة التركية على تويتر "أنهت سفينتنا مسحها الزلزالي ثنائي الأبعاد في منطقة ديمري والذي بدأ يوم 10 اغسطس/آب الماضي وقد عادت الآن إلى ميناء أنطاليا". وأضافت أن السفينة جمعت "10 آلاف و955 كيلومترا" من المعطيات.

وكانت السفينة التي تواكبها فرقاطات البحرية التركية، قد قامت بأنشطتها في المنطقة لأول مرة في أغسطس/آب، ثم في أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

وتقول أنقرة إن ساحلها الطويل المطل على البحر المتوسط يجعل مطلبها بالسيادة على المياه في تلك المنطقة أقوى من مطلب اليونان الذي يستند على جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد أنقرة بعقوبات على خلفية أنشطتها في المنطقة، ومن المتوقع أن يتخذ قادته قرارا بهذا الشأن في قمة تجمعهم يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.