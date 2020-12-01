بعد ضغط من كوشنر.. السعودية تسمح لطائرات إسرائيلية بعبور أجوائها نحو الإمارات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي كبير أن السعودية وافقت الاثنين على السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها في طريقها إلى الإمارات. في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغط على الرياض من أجل السماح بعبور الطائرات الإسرائيلية، بعد رفض سعودي سابق "لأسباب تقنية".

وطرح كوشنر ومبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركويتز وبرايان هوك قضية عبور الطائرات الإسرائيلية بعد قليل من وصولهم إلى الرياض لإجراء محادثات مع الجانب السعودي. وقال المسؤول الأميركي لرويترز "تمكنا من تسوية المسألة".

من جانبها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن السلطات السعودية، وبعد أن أبلغت كوشنر بأن أسبابا تقنية حالت دون إصدار إذن بالسماح للطائرات بالعبور؛ عادت وأكدت له أن إذنها لإسرائيل بالعبور نحو الإمارات قد صدر بالفعل.

ونقل الإعلام الإسرائيلي أن قرار السلطات السعودية يشمل فقط الإمارات والبحرين، ولا يشمل العبور نحو دول أخرى في شرق آسيا.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد حصلت شركة "يسرائير" على الموافقة السعودية لتسيير أول رحلة تجارية لها من تل أبيب إلى مدينة دبي، والمقررة الثلاثاء.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الموافقة السعودية جاءت بعد تدخل كوشنر، ولفتت إلى أن الرحلة من تل أبيب إلى دبي ستستغرق ساعتين ونصف الساعة؛ إذ بعبور الطيران الإسرائيلي الأجواء السعودية تنخفض مدة الطيران بين تل أبيب وأبو ظبي إلى أقل من 3 ساعات، مقارنة بـ7 ساعات سابقا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية عن المحادثات التي دارت مع كوشنر بشأن السماح بعبور الطائرات الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية سبق أن سمحت بمرور طيران إسرائيلي عبر أجوائها في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تم إطلاق أول رحلة جوية إسرائيلية إلى البحرين، وكانت تقل مسؤولين إسرائيليين.

واعتبارا من الأربعاء، من المقرر أن تطلق "يسرائير" رحلتين يوميا على هذا الخط، لتنضم إليها الخميس شركة "أركيع"، في حين تنضم إليهما "إلعال"، أكبر شركة طيران إسرائيلية، في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بـ14 رحلة أسبوعيا، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.

وكانت إسرائيل وقعت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقيتي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في واشنطن، برعاية الرئيس الأميركي.