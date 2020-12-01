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سياسة|قطر

دبلوماسي سعودي: لا خلاف وجوديا مع قطر ونحن شعب واحد

المعلمي أشار إلى أنه لا يوجد مبرر لقطيعة دائمة بين البلدين (رويترز)
المعلمي أشار إلى أنه لا يوجد مبرر لقطيعة دائمة بين البلدين (رويترز)
1/12/2020
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آخر تحديث
1/12/2020
(مكة المكرمة) 07:04 PM

قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إنه ليس هناك بين السعودية وقطر خلاف وجودي أو مصيري؛ بل هما شعب واحد وبلد واحد وامتداد لبعضهما.

أضاف المعلمي في لقاء صحفي، أنه لا يوجد مبرر لقطيعة دائمة بين البلدين؛ لكنه أشار إلى أن ما وصفه بسلوك قطر في الوقت الحاضر، الذي يقف حجر عثرة أمام المصالحة، حسب تعبيره.

وردا على سؤال حول تخفيض الشروط الـ13، التي طالبت بها دول الحصار، قال المندوب السعودي إنه لن يدخل في عمليات حسابية، مشددا على تحديد المبادئ العامة للمصالحة.

ترحيب ألماني

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الألمانية إن الأزمة الخليجية التي أثقلت كاهل المنطقة يجب أن تُحل في إطار خليجي وعربي.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، ترحيب بلادها بأي وساطة تساعد على حل الأزمة، مضيفة أن برلين ستتابع زيارة "كوشنر" للمنطقة، وستقيم مخرجات مبادرته لحل الأزمة.

وأشارت إلى أن الخلاف الخليجي، الذي يثقل كاهل المنطقة منذ قرابة عامين، يجب تسويته في إطار مجلس التعاون الخليجي والتعاون الجيد بين جميع الدول العربية.

وجاء موقف برلين تعقيبا على خبر قرب زيارة جاريد كوشنر إلى السعودية وقطر في محاولة أخيرة لرأب الصدع الخليجي قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" (Reuters) في وقت متأخر من مساء الأحد عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، أن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية، ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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