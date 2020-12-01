الجزائر.. تبون يطمئن الشعب ويعود من رحلته العلاجية بألمانيا في الأيام القادمة

قالت الرئاسة الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وأنه سيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة، وذلك بعد مضي شهر على مغادرته البلاد للعلاج.

وأضافت الرئاسة الجزائرية -في بيان لها- أن تبون (75 عاما) يواصل ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص في ألمانيا، وذلك امتثالا لتوصيات الفريق الطبي.

ولم تقدم الرئاسة تفاصيل أكثر حول مكان تواجد تبون لقضاء فترة نقاهته.

وكان تبون نُقل إلى ألمانيا للعلاج في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا.