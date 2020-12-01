أردوغان: الاستثمارات القطرية مؤشر على الثقة في اقتصادنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين إن الاستثمارات القطرية الأخيرة مؤشر على الثقة في اقتصاد بلاده. جاء ذلك في معرض رده على انتقادات المعارضة لاستحواذ جهاز قطر للاستثمار على 10% من بورصة إسطنبول.

وأضاف أردوغان -في خطاب تلفزيوني عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الاثنين- إنه لا يحق للمعارضة في بلاده الاعتراض على استثمارات قام بها جهاز قطر للاستثمار في بورصة إسطنبول.

وأشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار مؤسسة دولية لديها استثمارات بأكثر من 400 مليار دولار في أكثر من 40 دولة حول العالم، بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضح أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك 10.3% من بورصة لندن.

كما أشار الرئيس التركي إلى أن قطر ليست الدولة الوحيدة التي تستثمر بشكل مباشر في تركيا، لافتا إلى أن قطر تأتي في المرتبة 17 بين الدول المستثمرة في تركيا، وعلى رأسها هولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى.