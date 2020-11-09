11 قتيلا في هجوم على موقع للجيش العراقي غرب بغداد

أفادت الشرطة العراقية بمقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وجرح 8 آخرين في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش العراقي غرب العاصمة بغداد في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين. في حين بدأت قوات الجيش والشرطة عملية بحث عن المهاجمين.

وأوضحت المصادر لوكالة رويترز أن بين القتلى جنودا، لكنها لم تحدد عددهم، مشيرة إلى أن مسلحين في 4 سيارات هاجموا الموقع في حي الرضوانية عند المدخل الغربي لبغداد بالقنابل اليدوية والأسلحة الآلية.

ولم يتبن الهجوم حتى الآن أي جهة، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر أمنية اتهامها لعناصر تنظيم الدولة بشن الهجوم الذي قتل فيه 5 من عناصر الحشد العشائري و6 أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صدّ الهجوم، وأشارت إلى أن الهجوم بدأ بإطلاق قنابل يدوية على برج مراقبة للحشد العشائري.

وأعلن العراق قبل 3 سنوات "انتصاره" على تنظيم الدولة، لكن التنظيم لا يزال يمتلك خلايا سرية ويشن هجمات بين الحين والآخر، خاصة فيما يعرف بالحزام الزراعي الكبير لبغداد حيث تقع الرضوانية مكان الهجوم الأخير.