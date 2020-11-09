نفي أميركي لتقارير عن مقتل 4 جنود في شمال شرق سوريا

نفي المتحدث العسكري الأميركي باسم التحالف لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تقارير إعلام النظام السوري التي أفادت بمقتل 4 جنود أميركيين، إثر انفجار عبوة ناسفة على الطريق بين محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا.

وقال العقيد الأميركي واين ماروتو في تغريدة على تويتر إن الخبر غير صحيح وإن جميع الجنود سالمون، دون أن يوضح ما إذا كانت القوات الأميركية تعرضت بالفعل لتفجير في تلك المنطقة.

The report of @CJTFOIR service members KIA in Syria today is false. All @CJTFOIR service members have been accounted for. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) November 8, 2020

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) والتلفزيون السوري الرسمي أعلنا في وقت سابق الأحد، نقلا عن مصادر وصفاها بالأهلية، مقتل 4 جنود أميركيين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف بلدة مركدة على الطريق بين الحسكة ودير الزور.

وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات أميركية فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم، دون مزيد من التفاصيل.

ورغم انسحاب القوات الأميركية من قواعدها في سوريا، فإنها أبقت على وجودها في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية في شرق وشمال شرق البلاد، وعززت انتشارها فيها بإرسال مئات الشاحنات بتعزيزات عسكرية ولوجستية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية ومدرعات وأنظمة رادار إلى شرقي سوريا، إضافة إلى أنها زادت من دوريات مقاتلاتها في سماء مناطق انتشارها.