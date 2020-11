نفي أميركي لتقارير عن مقتل 4 جنود في شمال شرق سوريا

نفي المتحدث العسكري الأميركي باسم التحالف لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تقارير إعلام النظام السوري التي أفادت بمقتل 4 جنود أميركيين، إثر انفجار عبوة ناسفة على الطريق بين محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا.

وقال العقيد الأميركي واين ماروتو في تغريدة على تويتر إن الخبر غير صحيح وإن جميع الجنود سالمون، دون أن يوضح ما إذا كانت القوات الأميركية تعرضت بالفعل لتفجير في تلك المنطقة.

The report of @CJTFOIR service members KIA in Syria today is false. All @CJTFOIR service members have been accounted for.

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) November 8, 2020