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سياسة|أرمينيا

ناغورني قره باغ.. قوات أذربيجان تتقدم بعدة محاور وأرمينيا تؤكد تعرض عاصمة الإقليم لقصف صاروخي

جندي أميركي في إحدى جبهات القتال بإقليم قره باغ (رويترز)
جندي أميركي في إحدى جبهات القتال بإقليم قره باغ (رويترز)
9/11/2020

قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذرية قصفت صباح اليوم الاثنين بالصواريخ بعيدة المدى مركز مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس أذربيجان إلهام علييف سيطرة قوات بلاده على مدينة شوشي الإستراتيجية.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع الأذرية عن تجدد الاشتباكات مع القوات الأرمينية في محاور أغدام وآغدرة وخوجاند بإقليم قره باغ.

وقالت الوزارة إنها حققت تقدما في عدد من المواقع، ودمرت آليات ثقيلة، منها دبابات ومدافع.

وبثت وزارة الدفاع الأذرية صورا لاستهداف طائرات مسيرة عددا من المواقع الأرمينية في الإقليم المتنازع عليه.

ولفتت إلى أن القوات الأرمينية اضطرت للانسحاب من بعض المناطق إثر تعرضها لخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مع استمرار العمليات على امتداد خط الجبهة.

مدينة إستراتيجية

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف قد أعلن سيطرة قوات بلاده على مدينة شوشي الإستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ، قائلا إنه بهذه الخطوة ينتهي ما وصفه باحتلالها من قبل أرمينيا قبل 28 عاما.

ويشكل انتزاع شوشي انتصارا كبيرا لأذربيجان بعد 6 أسابيع من المعارك في إقليم ناغورني قره باغ غير المعترف به دوليا.

وتتمثل أهمية مدينة شوشي في وقوعها على مرتفع يطل على عاصمة الإقليم ستيباناكيرت التي تبعد عن المدينة بضعة كيلومترات، كما يمر من شوشي طريق الإمداد المتبقي من أرمينيا والرابط بين مدينة غوريس الأرمينية وستيباناكيرت.

وللمدينة قيمة رمزية بالنسبة للأذريين الذين يعدونها أحد مراكزهم الثقافية المهمة.

وشهدت مدن أذرية عدة خروج مسيرات للأهالي عبروا فيها عن فرحهم باستعادة قوات بلادهم مدينة شوشي.

القتال المتواصل خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة (الأوروبية)

تواصل التوتر

ومنذ شهر ونصف يسود التوتر إقليم قره باغ، وسط حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا جنوب القوقاز، حيث تتنافس أنقرة وموسكو.

وبموجب القانون الدولي يعد إقليم ناغورني قره باغ جزءا من أذربيجان، لكن الأرمن -الذين يشكلون الأغلبية العظمى من سكانه- يرفضون حكم باكو.

ويدير الإقليم شؤونه الخاصة بدعم من أرمينيا منذ انشقاقه عن أذربيجان خلال صراع نشب عند انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني قره باغ غير المعترف به دوليا اليوم الاثنين تسجيل 44 قتيلا بين جنودها، لترتفع حصيلة ضحاياها من العسكريين إلى 1221 قتيلا منذ بدء القتال مع القوات الأذرية في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتصاعدت حدة القتال إلى أعنف مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي عندما لقي نحو 30 ألف شخص مصرعهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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