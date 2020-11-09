ليلة سقوط مرتضى منصور.. مواقع التواصل تحتفل بخسارة رئيس الزمالك مقعده البرلماني

فور أن فرغ المصريون من المتابعة اللحظية لانتخابات الرئاسة الأميركية، وفرح بعضهم بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وسقوط الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، كانوا على موعد مع متابعة أخرى لا تقل أهمية بالنسبة لهم، خاصة أن من يتابعون مصيره هو واحد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في مصر سواء بمواقفه أو تصريحاته أو معاركه.

وحتى تعليقات المصريين على فوز بايدن وخسارة ترامب كان كثير منها يسير ساخرا في اتجاه القول إن انتخابات الولايات المتحدة قد حسمت ويبقى انتظار الحسم في ميت غمر، في إشارة إلى أحد مراكز محافظة الدقهلية الواقعة في دلتا مصر.

وليس على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل شهدت محركات البحث أيضا تصدرا في مصر للبحث عن ميت غمر وانتخاباتها وبطبيعة الحال عن سبب كل هذه الضجة وهو مرتضى منصور، المحامي الشهير الذي يرأس نادي الزمالك أحد قطبي الرياضة المصرية منذ سنوات كما كان نائبا بالبرلمان في دورته المنتهية.

وبمجرد أن أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات خسارة المرشح الأشهر حتى شهدت مواقع التواصل احتفالات لافتة، ودشن نشطاء وسوما عدة تصدّرت مواقع التواصل على غرار "ليلة سقوط مرتضى منصور"، و"مرتضى منصور سقط يا رجالة".

واشتهر منصور بمعاركه التي لم تستثن أحدا، وكثيرا ما تحدث عن امتلاكه مستندات وفيديوهات تدين كثيرا من السياسيين ورجال الأعمال والفنانين وغيرهم، مما جرّ عليه عداوات كثيرة، بالإضافة إلى عداواته المتعلقة برئاسته للزمالك وتكرار هجومه على الغريم التقليدي الأهلي ومسؤوليه، فضلا عن مسؤولي الرياضة في مصر، مما أدى في النهاية إلى صدور قرار من اللجنة الأولمبية المصرية أخيرا بعزله من رئاسة النادي الكبير.

وخلال معاركه بدا منصور محتميا بالسلطة حيث كان مؤيدا دائما للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تدخّل بنفسه ذات مرة لإجراء صلح بين منصور وأحمد شوبير -وهو إعلامي حالي ولاعب كرة سابق- لكن الآونة الأخيرة شهدت ربما تغيرا في الموقف بعدما هاجم منصور رئيس الوزراء المصري بشدة مصرّحا تصريحه الشهير بأن "البلد مفيهاش راجل" (لا يوجد فيها رجل).

وقبيل انعقاد الانتخابات بأيام وحتى ساعات متأخرة من ليلة أمس تابع الآلاف معركة ميت غمر باهتمام، حيث دعا مغردون أهالي الدائرة إلى عدم إعادة انتخاب مرتضى منصور ممثلا عنها في مجلس النواب.

وظل آلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في متابعة لحظية لنتائج الفرز التي أظهرت تراجع منصور، وسط ترقب تشوبه البهجة بين خصومه، في ظل إعلان الصفحة الرسمية لمنصور عن تقدمه على أقرب منافسيه بآلاف الأصوات.

واستمر اثنان من خصوم منصور في الإعلام هما المذيعان الرياضيان أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان في بث مباشر ساعات طويلة، لمتابعة نتائج الفرز داخل القرى، حتى انفجرا بالمرح والغناء حين أعلنت اللجنة رسميا صباح اليوم عن حلول مرتضى منصور سادسا في ترتيب الأصوات بالدائرة، مما يعني خروجه من السباق.

بعد الحسم في ولاية جورجيا وبنسلفانيا ، انظار العالم تتجه حاليا الي بشالوش وميت غمر#مرتضى_منصور pic.twitter.com/eGTRBHyLiu — Đoaa Mahmouđ 🇨🇦 (@doaadu7) November 6, 2020

انا لا ناقه لي و لا جمل في #الانتخابات_البرلمانية في #مصر و لكن الملاحظ بقوه سواء علي وسائل الاتصال او الاخبار ان المعظم العام سعيد جدا بخساره #مرتضى_منصور و هذا في حد ذاته مؤشر علي تحسن ذوق و اخلاق هذا الشعب… — Dr. Hosam Elnil, MD 💎 (@Elnil1) November 9, 2020

وقالت مصادر في حملة مرتضى منصور -للجزيرة نت- إنه يعتزم التقدم بطعن على نتيجة الانتخابات، في حين توقع مراقبون أن يلحق بزميله في البرلمان الإعلامي عبد الرحيم علي الذي يتردد أنه غادر مصر خشية الملاحقة القضائية عقب فقده الحصانة البرلمانية.

وكان علي -وهو مؤيد للنظام مثل منصور- قد سافر إلى فرنسا عقب سقوطه بالمرحلة الأولى من الانتخابات، إبان تسريب محادثة بينه وبين صهره السابق يسبّ فيها الدولة ومؤسساتها مؤكدا أنه فوق القانون.

وحفلت منصات التواصل الاجتماعي بحالة من البهجة بسقوط مرتضى منصور، واعتبر روّادها أن "مصر تنظف نفسها من الخبث"، مؤكدين أنه كان واجهة سيئة للنظام، ومستبشرين بمرحلة جديدة يقف فيها منصور أمام القضاء ليأخذ "جزاءه المستحق عما اقترفه لسانه بحق العشرات من الشخصيات العامة".

ورأى مغردون أن أدوار مرتضى وعبد الرحيم علي قد انتهت بالنسبة للنظام، وباتت أعباؤهم أكبر من فوائدهم، والنظام الآن في طور استبدالهم بوجوه جديدة، أو ركنهم للاستعانة بهم عند الحاجة.

واختار بعضهم السخرية من لحاق مرتضى بابنه أحمد الذي سقط في المرحلة الأولى من الانتخابات بدائرة الجيزة نهاية الشهر الماضي، في حين رأى آخرون أن سقوطهما يؤكد النية المبيتة للانتقام من مرتضى عقب تسريباته و"تجاوزاته لحدوده ظنا منه أنه بات أكبر ممن استخدموه"، واستشهد هؤلاء بقرار اللجنة الأولمبية عدم الاعتداد به رئيسا لنادي الزمالك، مما يعني عزله من منصبه.

ايوا مرتضى منصور سقط فى انتخابات مجلس الشعب لكن لسه الابن المدلل عند النظام عصفورة ميقدروش يستغنوا عنها دى فرصة ودن عشان غلط فى رئيس الوزراء قدام الكل و انا عارف وانت عارف و الكل عارف ان مرتضى مش بسهوله يقع كدا المستنقع إللى البلد فيه فى الفتره دى محتاجه ✋😷 — ℕǟℬḭℒ • ȅℒ ₦ḁǥǟℛ 🇵🇸 🇪🇬 (@NABILELNAGAR4) November 9, 2020

واستعدى منصور عليه عددا كبيرا من الخصوم، منهم مسؤولون في الدولة وإعلاميون وأجهزة أمنية وشخصيات رياضية وعامة، وكان دائم السباب والتهديد لخصومه، لكن البرلمان رفض كل طلبات رفع الحصانة عنه المقدمة من النائب العام بخصوص قضايا وبلاغات ممن مسّتهم اتهاماته وسبابه.

وكثيرا ما حفلت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالتساؤل عمن يحمي مرتضى منصور الذي يصف نفسه بالمستشار في كل خطاباته وتصريحاته، وجاءت الإجابات في صورة تخمينات أرجعت مظلة الحماية عليه إلى وزير الدفاع الأسبق حسين طنطاوي الأب الروحي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لوصف مراقبين.

وخمّن متابعون أن تكون مؤسسة الرئاسة هي الحامية له، إذ إنه تجرّأ على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شخصيا على الهواء بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، كما أنه هدد جهازا سياديا لم يسمّه بالوقوف وراء حملة إعلامية ضده في صحف ووسائل إعلام مملوكة لأجهزة أمنية.

وقبيل الانتخابات ناشد مرتضى منصور -في فيديو بثه على حسابه- الرئيس السيسي وشخصيات مقربة منه في الرئاسة والمخابرات التدخل لنجدته مما يحاك ضده ويراد به إسقاطه، وأثناء الانتخابات قال إنه متقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

مرتضي منصور خسر الانتخابات وبالتالي ترفع عنه الحصانه القضائية ويخضع للجان التحقيق و المثول امام النيابات و المحاكم في اي وقت بعد يوم ٩ يناير ٢٠٢١ . — Muhammed (@Muhamedasil74_) November 9, 2020

بعد سقوطة المدوي وفقدانه للحصانه .. #مرتضى_منصور يلجأ لتقنية الفار ..

لكن حتروح فين ؟ بكرا القضايا هتنزل ترف عليك .. وحق ال ٢٢ شاب مش هيروح هدر ..اشرب ياقاااتل . #ميت_غمر #ليلة_سقوط_مرتضي #مرتضي_سقط_يارجالة pic.twitter.com/scnnJVM2H2 — كلمتين وبس (@abo_aboda) November 9, 2020

وفي البث المباشر الممتد لساعات طويلة قال المذيعان الرياضيان أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان، إنهما ساهران "حتى لا تتغير النتيجة حماية لمصلحة مصر وأصوات ناخبي ميت غمر"، ووجه زيدان التحية للسيسي والقضاء ومختلف مؤسسات الدولة على حيادها، في حين قال أبو المعاطي زكي إن مرتضى كان "قدوة سيئة"، مؤكدا أن مصر "ممتلئة بالشرفاء والرجال وليست خالية منهم كما قال مرتضى من قبل".

بالمقابل دافع فريق آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن منصور، وعدّوا النتيجة إسقاطا متعمّدا له يستهدف نادي الزمالك، في حين التزمت الصفحات المؤيدة له الصمت تجاه النتيجة.

مصطفي يونس :

فين قضية حسن حمدي ؟

الفساد اقوي من البلد

مافيش حد لم يرتشي من الاهرام الا مرتضي منصور رفض هداياهم#مرتضى_مش_ساعاتي pic.twitter.com/SJ1An2KSuI — Zamalek Fans (@Zamalekmedia) November 9, 2020

سقوط مرتضى منصور فى الإنتخابات حسبي الله ونعم الوكيل فى كل اللى كان سبب فى سقوطه كلهم اتجمعوا عليه زى الكلاب ربنا كبير وبإذن الله ربنا هينصره عليكم وهينصر الزمالك….الزمالك باقى ومحدش هيقدر يهده كل الدعم ليك يامرتضى وللزمالك احنا فى ضهرك✊✊@Mortada_1911 — Mohamed Ayman (MA) (@midooo94201) November 9, 2020