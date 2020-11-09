فوز بايدن على ترامب.. هل يعطي قبلة حياة للمعارضة المصرية؟

أربع سنوات وصفتها المعارضة المصرية بالعجاف، دعم خلالها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ووصفه بـ "الدكتاتور المفضل"، فهل يأتي فوز جو بايدن ليعطي قبلة الحياة لمعارضة ما انفكت تعاني الانقسام والضعف؟

في أحاديث مع الجزيرة نت، أكد خبراء وسياسيون أن الملف الحقوقي هو باعث الروح مرة أخرى للمعارضة المصرية، شريطة أن تكون هناك جهود حقيقية وسعي للوحدة ثم إقامة تواصل جيد مع إدارة بايدن.

ومنذ إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، تسود حالة من الترقب لدى المتابعين انتظارا لتغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، خاصة في ملفات حقوق الإنسان والحريات السياسية.

شرط جوهري

في هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية عبد الفتاح ماضي، أن مغادرة ترامب للبيت الأبيض تمثل مكسبا لكافة القوى الديمقراطية حول العالم.

وفي حديثه للجزيرة نت، توقع ماضي أن تتعزز جهود المنظمات الحقوقية الدولية والقوى المناصرة للديمقراطية مع مجيء بايدن، كما ستطرح بالفعل قضية الحريات وحقوق الإنسان على المستوى الخطابي في السياسة الخارجية الأميركية.

وشدد ماضي على أن تحويل هذا الخطاب الأميركي إلى سياسات وضغوط، يتطلب شرطا جوهريا هو ظهور معارضة ديمقراطية حقيقية في مصر، تكون قادرة على تعديل ميزان القوة المختل لصالح النظام، وذلك من خلال مشروع تغيير ديمقراطي سلمي وخطاب سياسي جديد.

واستنكر أستاذ العلوم السياسية، ما آل إليه حال المعارضة حيث باتت تحت السيطرة بالنسبة للأحزاب والمجتمع المدني في الداخل، أو أنها منقسمة ومشتتة ومخترقة كما في حالة معارضة الخارج، مؤكدا أنه إذا استمر هذا الوضع فلن يتغير أي شيء مع قدوم بايدن.

ودعا عبد الفتاح ماضي المعارضة في الداخل والخارج إلى نبذ الخلافات القديمة واستقطابات الماضي، والنظر إلى المستقبل وما ينبغي فعله لبناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية المدنية، مؤكدا أن هذا شرط أساسي للاستفادة من أي فرصة تلوح مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وشدد على أن التغيير نحو الديمقراطية قضية داخلية في المقام الأول، ولا يمكن تصور أن الديمقراطية يمكن فرضها من الخارج، لسبب أساسي هو أن الديمقراطية تحتاج أحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا.

ولفت ماضي إلى ضرورة فهم كيف تصنع السياسة الخارجية في أميركا، إذ لا يمكن التعويل على شخص الرئيس الجديد فقط، والموقف الأميركي تجاه مصر لا يتحكم فيه الرئيس بمفرده ولا الفريق الذي سيعمل معه في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وإنما هناك أيضا وزارة الدفاع التي لها علاقات إستراتيجية قوية مع الجيش المصري.

وأشار أيضا إلى دور اللوبيات الإسرائيلية والإماراتية في دعم استمرار الوضع الراهن في مصر، كما أن للولايات المتحدة مصالح في مصر والشرق الأوسط وستدافع عنها إدارة بايدن كما كان يفعل ترامب لكن بأدوات أكثر نعومة، ومن هذه المصالح ضمان الاستقرار في مصر بغض النظر عن من يحكمها.

فرصة أخيرة

بدوره، أكد عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية مدير المعهد المصري للدراسات، أن فوز بايدن يعد فرصة للمعارضة المصرية، حيث أعلن خلال حملته الانتخابية اهتمامه بملفات حقوق الإنسان والحريات، وأدلى بتصريحات قوية ضد نظام السيسي.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح عبد الشافي أن السيسي استبق إعلان فوز بايدن بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين، وهو ما يمكن أن تبني عليه المعارضة المصرية، لتطوير آلية عمل قوية، وتكوين رؤية متكاملة في الملف الحقوقي والانفتاح السياسي.

وحول مستقبل المعارضة المصرية، أشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الأمر لا يتعلق بفوز بايدن أو بغيره، ولكن يرتبط الأمر بقدرة هذه المعارضة على تطوير خطاب سياسي قوي، تستطيع من خلاله أن تشكل طرفا فاعلا في معادلة المشهد المصري.

وأضاف عبد الشافي أن هناك بعض مجموعات العمل الصغيرة وبعض المنظمات المعنية بملف حقوق الإنسان، استطاعت بالفعل أن تكون رؤية للتعامل مع إدارة بايدن، وتم التواصل مع الفاعلين والمسؤولين عن الملف الحقوقي والمتابعين للشأن المصري في حملة بايدن الانتخابية، وهو ما يشكل حالة نجاح يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

اتحاد المعارضة

من جهته، يعتقد رئيس مركز الحوار المصري الأميركي، عبد الموجود درديري أن بايدن لن يتدخل بشكل مباشر في الشأن المصري، مضيفا "ولكنه حذّر من ممارسات السيسي، وقال إنه لن يعطي شيكا على بياض، ولن يعطي مساعدات للجيش دون وضع شروط، والتي منها تحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان، وهذه الملفات بلا شك ستفيد الشعب المصري كله، وليس المعارضة فقط".

وفي حديثه للجزيرة نت، شدد البرلماني السابق على أن المعارضة المصرية إذا استطاعت أن تتأقلم مع المشهد الجديد للإدارة الأميركية، سيكون لها دور كبير في الفترة المقبلة، خاصة في ظل غياب رؤية النظام الحالي الذي يعيش أزمة شرعية شعبية ويعتمد على دعم الخارج، والذي بدأ يتقلص خاصة بعد سقوط ترامب، بحسب وصفه.

وأضاف درديري "علينا النظر للأمر والتفاعل معه بإيجابية، وأن يكون هناك اتحاد للمعارضة المصرية، وأن تكون هناك رؤية والتحرك في جميع دول العالم، وأن تخاطب المعارضة الشعب المصري برؤية للمشاكل التي تواجهه اقتصاديا وتعليميا وسياسيا".

وأكد أنه ليس هناك تغيير سيأتي من خارج مصر، وإنما سيكون موقف جو بايدن مختلفا عن موقف ترامب إذا تحرك الشعب المصري للمطالبة بحريته، مشيرا إلى وجود اتجاه داخل مراكز التفكير الأميركية نحو دعم الديمقراطيات وتطلعات الشعوب كجزء من تحقيق المصالح الأميركية.

وأوضح أن هناك رؤية من أفراد داخل المعارضة المصرية للتعامل مع التغيير الذي حدث في الولايات المتحدة، لكنها تحتاج إلى توحيد المعارضة حتى تستطيع أن تصوغ رؤية جماعية تصب في مصلحة الشعب المصري الذي يئن تحت حكم السيسي.

وضع مختلف

في السياق ذاته، أكد المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، أن المعارضة المصرية تمتلك رؤية للتعامل مع التغيير الذي حدث في الإدارة الأميركية.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال نور إن الإدارة الأميركية كانت في عهد ترامب خارج حسابات المعارضة المصرية، حيث كانت غير معنية على الإطلاق بأوضاع حقوق الإنسان أو الحريات، وهذا أضعف مساحة التواصل مع المعارضة المصرية بل مع مؤسسات المجتمع المدني، لأن ترامب ونظامه لا يعترفان بمثل هذه المنظمات أو القوى السياسية ولا يتواصلان معها، كما كان ترامب مكتفيا بدكتاتوره المفضل.

وأضاف نور أن الوضع في ظل إدارة ديمقراطية برئاسة بايدن سيكون مختلفا، خاصة أن لديه تراكم خبرة سياسية من خلال حياته الحزبية الطويلة وعمله نائبا للرئيس أوباما، ولديه معلومات كافية عن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي الخليج ومصر على وجه التحديد.

وأشار إلى أن لدى بايدن رؤية ألمح إليها خلال حملته الانتخابية، يمكن أن تكون أرضية مشتركة لحوار مع القوى الوطنية المصرية، متمنيا أن لا تطغى مصالح أميركا في الشرق الأوسط على مبادئها في الدفاع عن الحريات في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.

وطالب نور القوى السياسية المصرية بأن تمارس دبلوماسية شعبية من خلال المؤسسات المعبرة عن الشعوب، وبأن تنفتح على الحوار مع البرلمانات الغربية.

مسؤولية الشعب

في المقابل، قالت رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزام، إنها لا تتوقع من بايدن أو أي قوة خارجية أن تنقذ الشعب المصري، فهذه مسؤولية الشعب المصري وحده، لكن يمكننا التواصل مع رئيس منتخب وإدارة تدعي أنها تؤيد وترفع قيم حقوق الإنسان والديمقراطية.

وفي حديثها للجزيرة نت، شددت رئيسة المجلس الثوري المصري على أن موقف المعارضة المصرية يجب أن يكون مبنيا على فتح مجالات التواصل على أسس الاحترام المتبادل، وأن يتم إبلاغ الإدارة الجديدة برفض الدعم الذي قدمته الإدارة السابقة للدكتاتورية في بلادنا.

ويرى محمد سودان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أنه لا أمل في أن يحدث تغيير جراء فوز بايدن، مضيفا "في ظني أن مصر لا تعني بايدن في شيء الآن ولن يكون لديه وقت لها، طالما نفذ السيسي أوامر الإدارة العليا"، بحسب وصفه.

وفي حديثه للجزيرة نت، تابع سودان أننا لم ننس "أن انقلاب يوليو 2013 (الجيش على الرئيس مرسي) حدث في عهد أوباما، والعديد من المجازر أمثال رابعة وأخواتها واعتقال عشرات الألوف -منهم أميركان من أصل مصري- حدث في عهد ومباركة أوباما ونائبه جو بايدن".

ويؤكد القيادي في جماعة الإخوان أنه لن تكون هناك خطوة للأمام، طالما ظلت قيادات المعارضة المصرية مختلفة فيما بينها.