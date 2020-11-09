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سياسة|السعودية

صحيفة: طائرة إسرائيلية تحلق فوق مكة المكرمة

الصحفي الإسرائيلي بلومنتال وثق العبور في تغريدة بخريطة لإحدى شركات تتبع الرحلات (مواقع التواصل الإجتماعي)
الصحفي الإسرائيلي بلومنتال وثق العبور في تغريدة بخريطة لإحدى شركات تتبع الرحلات (مواقع التواصل الإجتماعي)
9/11/2020

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الاثنين بأن طائرة إسرائيلية حلقت فوق مكة المكرمة خلال رحلتها إلى الهند.

جاء ذلك في تغريدة لمحرر شؤون الطيران بالصحيفة إيتاي بلومنتال، أعادت نشرها يديعوت أحرونوت بحسابها على تويتر.

وكتب بلومنتال "جميل جدا: طائرة إسرائيلية أقلعت أمس من مطار بن غوريون (بتل أبيب) إلى الهند عبر إثيوبيا ولم تتنازل عن زيارة سماء مدينتي جدة ومكة في السعودية.

وأرفق الصحفي الإسرائيلي التغريدة بتوثيق لإحدى شركات تتبع حركة الطائرات، يظهر تحليق الطائرة في مسار مستقيم فوق البحر الأحمر قبل أن تجنح يسارا وتمر فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة.

في حين لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية حول الأمر.

وأواخر أغسطس/آب الماضي، انطلقت من مطار بن غوريون أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى أبو ظبي في الإمارات، عبر الأجواء السعودية.

وكانت الطائرة تقل وفدين، إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وآخر أميركي برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي.

ووقتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السعودية وافقت على مرور الطائرة من عبر أجوائها.

وفي 23 سبتمبر/أيلول أظهرت بيانات تتبع الطائرات تحليق طائرة ركاب إسرائيلية فوق الأجواء السعودية في طريقها إلى البحرين.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

المصدر : وكالة الأناضول

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