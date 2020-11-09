صحيفة: طائرة إسرائيلية تحلق فوق مكة المكرمة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الاثنين بأن طائرة إسرائيلية حلقت فوق مكة المكرمة خلال رحلتها إلى الهند.

جاء ذلك في تغريدة لمحرر شؤون الطيران بالصحيفة إيتاي بلومنتال، أعادت نشرها يديعوت أحرونوت بحسابها على تويتر.

وكتب بلومنتال "جميل جدا: طائرة إسرائيلية أقلعت أمس من مطار بن غوريون (بتل أبيب) إلى الهند عبر إثيوبيا ولم تتنازل عن زيارة سماء مدينتي جدة ومكة في السعودية.

وأرفق الصحفي الإسرائيلي التغريدة بتوثيق لإحدى شركات تتبع حركة الطائرات، يظهر تحليق الطائرة في مسار مستقيم فوق البحر الأحمر قبل أن تجنح يسارا وتمر فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة.

في حين لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية حول الأمر.

די נחמד: מטוס ישראייר שהמריא אתמול מנתב"ג להודו דרך אתיופיה- לא ויתר על ביקור בשמי הערים ג'דה ומכה בסעודיה 🇸🇦🇮🇱@ynetalerts @DanielSal_87 pic.twitter.com/H5QK1ispri — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) November 9, 2020

وأواخر أغسطس/آب الماضي، انطلقت من مطار بن غوريون أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى أبو ظبي في الإمارات، عبر الأجواء السعودية.

وكانت الطائرة تقل وفدين، إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وآخر أميركي برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي.

ووقتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السعودية وافقت على مرور الطائرة من عبر أجوائها.

זה באמת די נחמד :), בעקבות מז״א פעיל מטוס נאלץ לבצע עקיפה אל תוך סעודיה. הבקר הסעודי סייע למטוס לאורך כל הדרך. ובעתיד איתי, אם תתייג אותנו אולי תוכל גם להשיג תמונות בלעדיות מהעקיפה כמו לדוגמא: pic.twitter.com/fOpJgDq4qx — IsrairPilots (@IsrairPilots) November 9, 2020

وفي 23 سبتمبر/أيلول أظهرت بيانات تتبع الطائرات تحليق طائرة ركاب إسرائيلية فوق الأجواء السعودية في طريقها إلى البحرين.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.