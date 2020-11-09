رئيس مفوضية الحدود بالسودان: الوجود المصري في حلايب مبني على القهر والقوة

قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان معاذ تنقو إن الوجود المصري في حلايب مبني على القهر والقوة لا على المنطق أو التفاوض السليم، حسب تعبيره. وأضاف تنقو في حديث لصحيفة الصيحة السودانية، أن المصريين على ثقة ويقين أنه ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في تلك المنطقة.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن سلطات بلاده على علم بقيام شركات مصرية وأجنبية بأعمال استخراج للذهب وغيره من المعادن في منطقة حلايب.

وأوضح أن الخرطوم حذرت هذه الشركات من أنها ستلاحَق أمام المحاكم الدولية بتهمة استغلال ثروات سودانية، وهو ما يُعتبر جريمة وفق القانون الدولي، حسب تعبيره.