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سياسة|مصر

رئيس مفوضية الحدود بالسودان: الوجود المصري في حلايب مبني على القهر والقوة

الخرطوم حذرت شركات مصرية وأجنبية من أنها ستلاحَق أمام المحاكم الدولية بتهمة استغلال ثروات سودانية بحلايب (الجزيرة)
الخرطوم حذرت شركات مصرية وأجنبية من أنها ستلاحَق أمام المحاكم الدولية بتهمة استغلال ثروات سودانية بحلايب (الجزيرة)
8/11/2020

قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان معاذ تنقو إن الوجود المصري في حلايب مبني على القهر والقوة لا على المنطق أو التفاوض السليم، حسب تعبيره. وأضاف تنقو في حديث لصحيفة الصيحة السودانية، أن المصريين على ثقة ويقين أنه ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في تلك المنطقة.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن سلطات بلاده على علم بقيام شركات مصرية وأجنبية بأعمال استخراج للذهب وغيره من المعادن في منطقة حلايب.

وأوضح أن الخرطوم حذرت هذه الشركات من أنها ستلاحَق أمام المحاكم الدولية بتهمة استغلال ثروات سودانية، وهو ما يُعتبر جريمة وفق القانون الدولي، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة + الصحافة السودانية

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