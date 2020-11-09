تغطيات الصحافة الأميركية.. فوز بايدن وانتخاب أول سيدة نائبا للرئيس ورفض ترامب الإقرار بالهزيمة

تناولت الصحافة الأميركية إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة بعد أيام من الانتظار المشوق، وركزت في تغطياتها على فوز جو بايدن، وانتخاب كامالا هاريس كأول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس، ورفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.

واشنطن بوست (The Washington Post)

تحت عنوان "بايدن يهزم ترامب"، نشرت الصحيفة تغطية لواحدة من أكثر الانتخابات تشويقا وإقبالا للناخبين في تاريخ الولايات المتحدة.

الصحيفة قالت إن بايدن تمكن من إعادة بناء ما يعرف بالجدار الأزرق، وهي التسمية التي تطلق على مجموعة من الولايات المؤيدة تقليديا للديمقراطيين، والتي كان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اخترقها في انتخابات 2016.

كما أشارت إلى أن إصرار ترامب على عدم الإقرار بالهزيمة، حيث يعتزم خوض معركة قانونية.

نيويورك تايمز (The New york Times)

تحت عنوان مماثل، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تغطية تحدثت فيها عن نهاية فوضوية لرئاسة ترامب، مشيرة إلى أنه من النادر أن خسر رؤساء أميركيون مناصبهم بنهاية فترتهم الأولى.

كما أشارت إلى المشاركة القياسية للناخبين في انتخابات الرئاسة، وتولي سيدة منصب نائب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

مجلة تايم (Time)

تحت عنوان "حان وقت الشفاء"، نشرت المجلة الأميركية تغطية حول فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بعد منافسة شديدة مع خصمه الجمهوري دونالد ترامب، وفي الغلاف صورة كبيرة للرئيس ونائبته المنتخبين.

المجلة التي استخدمت اسمها في عنوان التغطية (A TIME TO HEAL) تعبيرا عن سعادتها بفوز بايدن، كانت تشير إلى أنه سيقوم بعلاج الجروح التي تسبب بها ترامب في ولايته الرئاسية، حيث تسعى البلاد إلى تجاوز الانقسام الحاد الذي تجلى في الحملة الانتخابية.

فيلادلفيا إنكوايرر (Philadelphia Inquirer)

"بايدن يكسب"؛ تحت هذا العنوان نشرت الصحيفة الصادرة في ولاية بنسلفانيا تغطية حول فوز جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

الصحيفة أشارت إلى الدور الحاسم لولاية بنسلفانيا، مسقط رأس مرشح الحزب الديمقراطي، في انتصاره على منافسه الجمهوري، كما أشارت إلى انتخاب أول امرأة سوداء (والدها جامايكي وأمها هندية) نائبة للرئيس.

بوسطن غلوب (The Boston Globe)

تحت عنوان "بايدن، هاريس، والتاريخ"، نشر عدد الأحد الصحيفة اليومية تغطية عن فوز المرشح الديمقراطي ونائبته، مشيرة بدورها إلى كون كامالا هاريس أول سيدة، وأول امرأة غير بيضاء تتولى منصب نائب الرئيس.

الصحيفة تحدثت عن رفض ترامب الإقرار بالهزيمة، وتحدثت عن نهاية "دراما" عد الأصوات، ودور ولاية بنسلفانيا في فوز بايدن.