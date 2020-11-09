بعد فوز بايدن.. خطيبة خاشقجي تغرد: إذا لم تستطع إيجاد العدالة بنفسك فالقدر سوف يأتي بعدالته

كتبت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي اغتيل في قنصليه بلاده في إسطنبول قبل عامين تغريدة على تويتر قالت فيها "إذا لم تستطع إيجاد العدالة بنفسك، فالقدر سوف يأتي بعدالته"، وذيلت تغريدتها بكتابة تاريخ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وجاءت تغريدة جنكيز بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وخسارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكان بايدن قال في الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي إن اغتياله لن يذهب سدى، وتعهد -إن فاز بالانتخابات- بتقييم علاقات بلاده مع السعودية. وأوضح بايدن حينها أنه سيسعى إلى إنهاء الدعم الأميركي لحرب الرياض في اليمن، مؤكدا أولوية التزام الولايات المتحدة بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان حتى مع أقرب الشركاء الأمنيين.

اذا لم تستطع ايجاد العدلة بنفسك

فالقدر سوف يأتي بعدالته …

7/11/2020 — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) November 7, 2020

وكانت شركة "جينر آند بلوك" للمحاماة أقامت الشهر الماضي بالنيابة عن خديجة جنكيز، ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في واشنطن ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأكثر من 20 شخصا من المشاركين في جريمة قتل خاشقجي.

وقالت صحيفة واشنطن بوست Washington post حينها إن الدعوى التي رفعتها خديجة جنكيز ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، وهي منظمة غير ربحية أسسها خاشقجي في الولايات المتحدة قبيل مقتله، تتهم محمد بن سلمان بأنه أمر بتصفية الصحفي الراحل كي يخمد للأبد دعواته لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية في العالم العربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" (CIA) توصلت عام 2018 إلى أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي، وهو ما يناقض التصريحات السعودية بعدم ضلوعه في عملية الاغتيال التي أثارت حينها سخطا واسعا في العالم.

يذكر أن خاشقجي قتل وقطعت جثته داخل سفارة بلاده في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي أوائل الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض أحكاما نهائية في قضية مقتل خاشقجي، قضت بسجن 8 مدانين لمدد تراوحت بين 7 أعوام و20 عاما، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام 5 منهم.