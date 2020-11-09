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سياسة|قطر

بثت اعترافات مزعومة لمواطن قطري.. هيئة البث البريطانية تدين قناة أبو ظبي

9/11/2020

أصدرت هيئة تنظيم البث والرقابة على الاتصالات في بريطانيا قرارا يدين قناة أبو ظبي الإماراتية لبثها اعترافات مزعومة لمواطن قطري أثناء وجوده في سجون أبو ظبي عام 2013.

واعتبر القرار أن بث المقابلة رغما عن إرادة المواطن القطري محمود عبد الله الجيدة يعتبر خرقا جسيما لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح الهيئة.

وتوعد القرار بفرض عقوبات ضد القناة، مؤكدا أن المقابلة التي تم بثها في الـ20 من يونيو/حزيران 2017 تحت عنوان "محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات" تشكل انتهاكا لقواعد الخصوصية.

وكان محمود عبد الله الجيدة تقدم في 2018 بشكوى إلى هيئة الرقابة البريطانية، لكن قناة أبو ظبي حاولت في البداية عرقلة التحقيقات بعدم الرد على طلبات الهيئة، لتقوم الأخيرة بفتح تحقيق في سلوك القناة، وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة.

واضطرت القناة إلى الرد قائلة إن الإدارة السابقة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث، ولكن في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبر عن عزمها التعاون مع الهيئة.

من جهتها، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قرار إدانة قناة أبو ظبي الحكومية سابقة تاريخية تفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات عما سمته استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة

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