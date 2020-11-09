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سياسة

انتخابات مجلس النواب الأردني.. "الصمت الانتخابي" يدخل حيز التنفيذ

9/11/2020

دخلت مرحلة الصمت الانتخابي بالأردن حيز التنفيذ، قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع، والمقرر صباح غد، الثلاثاء؛ لاختيار مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الـ19.

وتنص المادة 20 /أ من قانون الانتخاب على حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المساءلة القانونية.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخابات، في بيان سابق، إلى ضرورة التقيد بتطبيق القانون، ووقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل، والالتزام بالقانون.

وفي يوليو/تموز الماضي، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ19، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعدا لها.

وتجري الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون الصوت الواحد، الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

ووفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات، بلغت أعداد القوائم النهائية 294 قائمة، بواقع ألف و674 مرشحا، للمنافسة على 130 مقعدا بمجلس النواب.

الانتخابات البرلمانية في الأردن تجري ضمن قانون القوائم الذي تم إقراره عام 2016 (رويترز)

تأثيرات كورونا

وبسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) جاءت الدعاية الانتخابية مختلفة في انتخابات مجلس النواب الأردني الـ19.

فقد مُنعت التجمعات، واكتفى المرشحون بتوزيع صورهم في الشوارع والطرق، ونشر مقاطع لهم في الفضاء الإلكتروني، بينما تراجع حضور البرامج التي تتناول هموم الناس وتجيب على أسئلة السياسة والاقتصاد.

وتعتبر بعض أحزاب المعارضة أن هذه الانتخابات فولكلورية لا تقدم ولا تؤخر.

وتستند في ذلك إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن نحو ثلثي الناخبين لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع؛ لعدم اقتناعهم بجدوى المشاركة.

رغم ارتفاع الأصوات المقاطعة، قررت أحزاب إسلامية ويسارية معارضة خوض هذه الانتخابات، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي، وركزت في خطابها على تجديد مطالب الإصلاح السياسي والوقوف في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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الأردنيون يختارون نوابهم

يتوجه الأردنيون بعد غد الثلاثاء العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب الـ19، بعد انتهاء الفترة الدستورية لمجلس النواب السابق.

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