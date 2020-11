في ثاني خطاب له بعد إعلان فوزه.. بايدن: سأكون رئيسا للجميع ولقاح كورونا سيكون مجانيا

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه سيكون رئيسا للجميع، وأكد أن لقاح فيروس كورونا سيكون مجانيا، مشددا على ضرورة وحدة الأميركيين والعمل معا لمكافحة الفيروس.

وأشار بايدن -في خطاب تلفزيوني- إلى أنه قد آن الأوان لوضع الخطاب الحزبي جانبا والتوحد لهزيمة كورونا والتوصل إلى لقاح آمن وفعال.

وشدد الرئيس المنتخب على ارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا "سنستعيد القيادة الأميركية على المستوى الدولي للتغلب على جائحة كورونا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بايدن عن تشكيل فريقه لمكافحة فيروس كورونا، وقال إنه يرى مؤشر "أمل" في إعلان شركتين عن لقاح فعال ضد كورونا، فيما أكدت نائبته كامالا هاريس استعدادهما لمكافحة الفيروس وإعادة بناء الاقتصاد.

وأكد أنه اختار علماء ليشرفوا على استجابة إدارته للجائحة، مما يشير إلى نيته إعطاء الأولوية لمحاربة "كوفيد-19".

وفي تعليقه على إعلان شركتين عن لقاح جديد، قال بايدن "أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الاختراق وفي إعطائنا سببا للشعور بالأمل".

لكنه أضاف أنه من المهم أيضا في الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة ضد "كوفيد-19" سيستغرق أشهرا إضافية.

وقالت الشركتان الأميركية "فايزر" (Pfizer) والألمانية "بيونتيك" (BioNTech) إن النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر حماية للمرضى بعد 7 أيام من الجرعة الثانية من اللقاح و28 يوما بعد الجرعة الأولى.

وأصدر الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وكامالا هاريس بيانا عن أنشطتهما لليوم الاثنين.

ووفق البيان، فإن بايدن وهاريس يتلقيان إحاطة من مستشاري الفريق الانتقالي بشأن جائحة كورونا، ويعقدان اجتماعات مع الفريق الانتقالي.

وفي تغريدة على تويتر، قالت هاريس: أنا وجو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا وإعادة بناء اقتصادنا.

.@JoeBiden and I are ready to get COVID-19 under control. We’re ready to rebuild our economy. We’re ready to meet the challenges of the climate crisis. We’re ready to act to address systemic racism. And we’re ready to fight for you.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 9, 2020