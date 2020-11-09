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سياسة|إسرائيل

الأولى منذ سنوات.. إسرائيل توافق على بناء مستوطنات جديدة في غلاف غزة

نتنياهو قال إن حكومته ستواصل العمل على تطوير البلدات الجنوبية في منطقة غلاف غزة (الجزيرة)
نتنياهو قال إن حكومته ستواصل العمل على تطوير البلدات الجنوبية في منطقة غلاف غزة (الجزيرة)
9/11/2020

وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة، وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

وستقام المستوطنة ضمن مجلس إقليمي لمستوطنات "سِدوت هَنيغف" في منطقة النقب الغربي (شرقي القطاع).

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تواصل العمل على تطوير البلدات الجنوبية في منطقة غلاف غزة، وإن هذا الاستيطان يعد رسالة للذين يريدون اقتلاع الإسرائيليين من أماكنهم.

وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المستوطنة الجديدة، وهي الأولى التي سيتم بناؤها في هذه المنطقة منذ سنوات، ستضم نحو 500 أسرة، وسيطلق عليها اسم "حانون".

وأشارت إلى أن الحكومة ستخصص مليون شيكل (نحو 296 ألف دولار) من الميزانية الجديدة لإقامة البنية التحتية للمستوطنة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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