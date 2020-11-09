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سياسة

إيران وجيرانها باقون.. وزير خارجية إيران يدعو دول المنطقة إلى التعاون بعد هزيمة ترامب

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الأوروبية)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الأوروبية)
9/11/2020

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جيران بلاده إلى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وذلك بعد هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.

وقال ظريف إن طهران تمد يدها لجيرانها من أجل التعاون لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب ودول المنطقة.

وأضاف في تغريدة له باللغة العربية أن ترامب رحل وأن إيران وجيرانها باقون، والرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال، حسب تعبيره. ودعا ظريف إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات.

وقال إنه يدعو "الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات. معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال إن سياسات بلاده تجاه الولايات المتحدة واضحة ومدروسة، ولن تتغير مع رحيل ومجيء الأشخاص.

في حين قال الرئيس حسن روحاني إن "سياسات الإدارة الأميركية القادمة هي المهمة، وليس من يفوز في الانتخابات".

المصدر : الجزيرة + رويترز

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