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سياسة|قطر

محكمة بريطانية تنصف الخطوط القطرية ضد قناة العربية

الباكر: كنا على ثقة من أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة ستنتصر للعدالة في هذه القضية (رويترز)
الباكر: كنا على ثقة من أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة ستنتصر للعدالة في هذه القضية (رويترز)
8/11/2020

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكما لصالح الخطوط القطرية ضد قناة العربية، بشأن بث الأخيرة مقاطع فيديو في أغسطس/آب 2017 توضح تأثير الحصار الذي تقوده السعودية على دولة قطر والخطوط الجوية القطرية.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية ضد قناة العربية التي بثت مقطع فيديو يتضمن رسوما مصورة تحاكي طائرة تابعة للخطوط القطرية تعترضها طائرة عسكرية مقاتلة بقصد إسقاطها.

وأثار المقطع موجة من الاستنكار على وسائل الإعلام، حيث علقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على المقطع بقولها إنه "تحذير مرعب بأن المملكة العربية السعودية قد تقوم بتفجير طائرة ركاب قطرية في السماء"، كما وصفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الفيديو بأنه "أكثر من استفزاز".

وترى الخطوط الجوية القطرية أن المقطع كان خاطئاً ومضللاً ويهدف إلى إخافة العملاء من السفر على رحلات الخطوط الجوية القطرية، وأن المقطع المعني جزء من سلسلة منشورات تبثها القناة المعنية بدوافع سياسية ومعادية لدولة قطر.

ورغم الادعاءات التي قدمتها قناة العربية، وجد قاضي المحكمة أن الخطوط الجوية القطرية قد أثبتت فعلاً أن لديها إمكانية إثبات كون مقطع الفيديو كان زائفاً أو ينقل انطباعات خاطئة، وأنه نشر بنية سيئة وبقصد الإضرار بمصالح وسمعة الخطوط الجوية القطرية.

وطعنت قناة العربية في اختصاص المحكمة العُليا في المملكة المتّحدة، وادّعت أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمة للنظر في الدعوى.

وفي قرار قضائي صدر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة وجاء في 130 صفحة يوم الجمعة الماضي، أكدت المحكمة رفضها طلب العربية للطعن في اختصاصها للنظر في الدعوى، حيث جاء الحكم بعد الاستناد إلى أدلة مستفيضة وعقد جلسة استماع دامت 3 أيام.

وقد رفض القاضي بشكل قاطع الحجج التي قدمتها قناة العربية وزعمها أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمة للنظر في الدعوى، مشيراً إلى تأثير الحصار و"البيئة المعادية للقطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتعليقاً على قرار المحكمة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر "إن الخطوط الجوية القطرية تقوم بحماية عملياتها من مثل هذا النوع من الادعاءات الزائفة وذات الدوافع السياسية، وكنا على ثقة من أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة ستنتصر للعدالة في هذه القضية".

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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