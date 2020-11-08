حرب قره باغ.. مباحثات تركية روسية وأردوغان يتحدث عن "أنباء سارة" من الإقليم

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت أنه يجب إقناع أرمينيا بالتفاوض مع أذربيجان في الصراع على إقليم ناغورني قره باغ، ودعا إلى حل سلمي.

وأضافت الرئاسة التركية في بيان أن أردوغان أبلغ بوتين أنه يتعين أن تنسحب أرمينيا من الأراضي الأذرية التي تحتلها، وذكر أنه يجب إقناع القيادة الأرمينية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه شعر بسعادة جراء سماعه أنباء سارة بشأن إقليم قره باغ خلال حديثه مع نظيره الأذري إلهام علييف، مؤكدا أن "النصر يقترب".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته في المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، أكد فيه أن أذربيجان تستعيد أراضيها بعد أن بقيت 30 عاما "تحت الاحتلال الأرميني".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده موجودة في سوريا وليبيا وأذربيجان، مؤكدا أن تركيا ستكون "ضد الإمبرياليين والظالمين".

في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بحثا خلالها قضية الإقليم.

ماكرون وبوتين

وعلى صعيد آخر، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التشديد في اتصال هاتفي اليوم على "ضرورة إنهاء القتال" في ناغورني قره باغ، حيث تدور مواجهات عنيفة بين القوات الأذرية ومقاتلي الجمهورية الانفصالية، وفق الإليزيه.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين "تناولا بالتفصيل الأزمة في ناغورني قره باغ واتفقا على ضرورة إنهاء القتال من أجل السماح بالعودة إلى المفاوضات على أساس واقعي".

وأضافت أن الهدف الرئيسي هو "ضمان بقاء السكان الأرمن على هذه الأرض وإنهاء معاناة السكان المدنيين".

يذكر أنه قد قتل ما لا يقل عن ألف شخص في القتال المستمر منذ حوالي 6 أسابيع في الإقليم، وهو جيب جبلي معترف به دوليا كجزء من أذربيجان لكن يقطنه ويسيطر عليه الأرمن.