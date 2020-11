بعد إعلان فوز بايدن.. ترامب يغرد: الانتخابات مسروقة

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب إن هذه الانتخابات التي فاز فيها غريمه الديمقراطي جو بايدن -وفق ما جاء في كبريات وسائل الإعلام- مسروقة، في حين تعهد الرئيس المنتخب بتحقيق الوحدة الأميركية.

وأضاف ترامب -في تغريدة على تويتر- "نؤمن بأن هؤلاء الأشخاص لصوص، وأن مسؤولي المدن الكبرى فاسدون".

وقال على تويتر: يجب أن ندقق هذه الأصوات، بدأنا مرحلة العد والتسجيل، يجب النظر في هذه المزاعم، رأينا عددا من الشهادات الموثقة بشأن وجود تزوير في التصويت".

وفي وقت سابق أيضا، قال ترامب عبر تويتر "حصلت على 71 مليون صوت شرعي، وهو الرقم الأكبر لأي رئيس في السلطة على الإطلاق". وأضاف أن "ملايين بطاقات الاقتراع أرسلت إلى أشخاص لم يطلبوا إرسالها إليهم ألبته".

