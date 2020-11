تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

أعلنت كبريات وسائل الإعلام الأميركية السبت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية ملحقا الهزيمة بمنافسه الجمهوري دونالد ترامب، وقال بايدن (77 عاما) في أول بيان يصدره بصفته رئيسا منتخبا "أعدكم بأنني سأكون رئيسا لجميع الأميركيين، سواء صوتوا لي أم لا".

من جهته، سارع الرئيس ترامب بالرد على الإعلان عبر اتهام بايدن بإعلان نفسه رئيسا بشكل زائف، مشددا على أن الانتخابات لم تنته بعد، وقال إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأميركية أمام القضاء الاثنين المقبل.

وفيما يلي تطورات التصويت حتى إعلان فوز بايدن، أولا بأول بتوقيت غرينتش:

الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني:

16:54 قناة "سي إن إن": ميلانيا ترامب تنضم للمجموعة التي تطالب الرئيس ترامب بالاعتراف بالهزيمة، وقبول نتيجة الانتخابات.

16:29 السيناتور الجمهوري ميت رومني يقول إنه يعتقد بأن جو بايدن يريد توحيد البلاد وهو يتمتع بشخصية مناسبة، وأضاف رومني "مستعدون للعمل مع بايدن على أجندة يتفق عليها الحزبان الجمهوري والديمقراطي". وأضاف السيناتور الجمهوري أن ناخبين صوّتوا للمرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس، ولم يصوتوا لترامب.

15:48 السيناتور الجمهوري تيد كروز: ما زالت لدى ترامب إمكانية الفوز وهي بفرز الأصوات القانونية وعدم احتساب غير القانونية.

15:43 ليندسي غراهام رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يصرح لقناة فوكس نيوز بأن على الرئيس ترامب ألا يعلن الخسارة في الانتخابات، مضيفا أن الانتخابات متنازع عليها والتصويت عبر البريد كان كابوسا للجمهوريين. وأضاف غراهام -وهو من المشرعين المقربين لترامب- "إذا لم يخض الجمهوريون المعركة الآن، فلن يتمكنوا مجددا من الفوز بالانتخابات الرئاسية".

14:20 ترامب في تغريدة: هذه الانتخابات مسروقة، ونؤمن بأن هؤلاء الأشخاص لصوص، ومسؤولو المدن الكبرى فاسدون.

14:19: حملة بايدن: عدد من الجمهوريين في الكونغرس تواصلوا مع بايدن بعد فوزه ولكنه لم يتلق أي اتصال من البيت الأبيض.

13:42 ترامب على تويتر: يجب أن ندقق في الأصوات، وبدأنا للتو العد والتسجيل، وعلمنا بوجود تزوير في التصويت.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

06:53 النائب الديمقراطي رو خانا على تويتر: سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن.

05:32 صحيفة واشنطن بوست: بايدن سيوقع أوامر تنفيذية بعد أدائه اليمين بإلغاء حظر سفر مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، كما سيلغي فور تسلمه السلطة قرارا بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس بشأن المناخ.

05:15 الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والخارجية يهنئون بايدن ويقولون إنه سيحافظ على التحالف الاستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن.

04:30 شبكة CNN عن مصادر: جاريد كوشنر كبير المستشارين في البيت الأبيض تواصل مع الرئيس ترمب بشأن الإقرار بنتيجة الانتخابات.

01:50 الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يلقي خطابا في ديلاوير أكد فيه على أنه سيكون رئيسا لكل الأميركيين، مشددا على أن "أمامنا معركة لمواجهة فيروس كورونا وتأمين الرعاية الصحية وترسيخ العدالة الاجتماعي".

01:30 كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المنتخب تخاطب الأميركيين بقولها "أنتم أرسلتم رسالة واضحة باختياركم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحرية والحقيقة".

00:25 الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يقول إن العالم "يتنفس الصعداء" بعد فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية، في حين بقي الرئيس البرازيلي الحالي جابير بولسونارو، المؤيد للرئيس دونالد ترامب، على صمته.

00:10 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن أنه "مستعد دائما للحوار" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وغرّد مادورو الذي قطع علاقاته الدبلوماسية مع واشنطن عام 2019، "أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على فوزهما. فنزويلا (..) ستكون دائما مستعدة للحوار والتفاهم الجيد مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها".

السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني:

23:40 الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور يقول إنه من المبكر تهنئة جو بايدن على فوزه بالانتخابات الأميركية قبل حسم المسار القانوني.

22:35 نيويورك تايمز تقول إن مستشاري ترامب المرهقين بعد 4 سنوات من الاضطرابات يريدون الآن منح الرئيس مساحة لاستيعاب الخسارة، ويقولون إنه حقق إنجازات رغم الهزيمة بحصوله على ثاني أكبر عدد من أصوات الناخبين في التاريخ الأميركي.

22:20 ترامب يقول عبر تويتر "حصلت على 71 مليون صوت شرعي وهو الرقم الأكبر لأي رئيس في السلطة إطلاقا"، ويؤكد أن "ملايين بطاقات الاقتراع أرسلت إلى أشخاص لم يطلبوا إرسالها إليهم على الإطلاق".

21:50 فوكس نيوز عن مصادر بالبيت الأبيض: ترامب سيقر بالهزيمة وسيتعهد بنقل سلس للسلطة بمجرد اقتناعه بانعدام حظوظه بالفوز، إلا أن الفريق القانوني لترامب قال إنه سيرفع دعوى قضائية يوم الاثنين تشكك في شفافية عمليات فرز الأصوات.

21:38 المرشح الرئاسي الأميركى السابق بيرني ساندرز يقول إن تسليم الرئيس ترامب بخسارته أمام الرئيس المنتخب جو بايدن “ليس مهما"، وذكر ساندرز في تصريحات أذاعتها شبكة "سي إن إن" (CNN) "نشكر الرب لقد انتصرت الديمقراطية، لذلك أتمنى أن يكون جو (بايدن) وكامالا الأفضل في قيادة بلادنا".

21:21 ترامب يحذف تغريدة تضمنت رابطا عن خبر بشأن خلل في برنامج التصويت في مقاطعات ولايتي جورجيا وميشيغان.

21:00 عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعدما قضى صبيحة اليوم يلعب الغولف، وذلك بعد ساعات على إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عابرا في موكبه من أمام حشود تحتفل في الشارع بهزيمته.

مؤيدون للرئيس المنتخب بايدن في شوارع مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا (غيتي )

20:34 المجلس الوطني لنزاهة الانتخابات: هناك فائز واضح في السباق الرئاسي هو جو بايدن، يمكننا أن نفخر بالطريقة التي أجرينا بها هذه الانتخابات، ومن المهم أن ندرك خلال الأسابيع القادمة أننا دولة قوانين.

20:13 هنأت المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، وقالت كلينتون "لقد تحدث الناخبون واختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا رئيسنا ونائبة الرئيس القادمين".

19:54 زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد يهنئ المرشح الديمقراطي جو بايدن إثر إعلان وسائل إعلام أميركية فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وقال لبيد في تغريدة "مبروك لصديقي الرئيس المنتخب جو بايدن وكامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب".

19:25 رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال في تصريحات صحفية إن "على ترامب أن يتوقف عن اللعب فقد خسر"، وأضاف "نشكر الله أننا لن نعيش أربع سنوات أخرى من عدم اليقين وعدم الأمان"، وقال شومر إن عدد كبير من القضاة يقفون ضد مزاعم ترامب، في إشارة إلى تشكيك الرئيس الأميركي بنزاهة نتائج التصويت في عدد من الولايات.

19:11 القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الأميركية ولن يتسرع في تهنئة جو بايدن.

19:09 الرئيس الأسبق بيل كلينتون: أميركا أعلنت كلمتها والديمقراطية فازت.

18:54 مرشح الحزب الجمهوري السابق للانتخابات الرئاسية ميت رومني مهنئا: بايدن وهاريس لديهما نيات طيبة ويمتلكان شخصية محببة ونتمنى لهما التوفيق.

18:48 بايدن يقول في رسالة لأنصاره "حان الوقت لوضع الغضب والخطاب القاسي وراءنا والالتقاء كأمة"، وأضاف أن عدد غير مسبوق من الأميركيين "صوتوا في مواجهة عقبات كبيرة وذلك يثبت أن الديمقراطية تنبض في قلب أميركا مجددا".

18:36 صور للرئيس ترمب يلعب الغولف في فيرجينيا بعد مغادرته البيت الأبيض.

18:34 قناة "سي إن إن" عن مستشارين لترامب: كيفية معالجة الرئيس لأزمة كورونا كانت عاملا أساسيا في خسارته للانتخابات.

17:34 جو بايدن يغير تعريفه على حسابه في تويتر إلى الرئيس المنتخب، وكامالا هاريس تغير تعريفها على حسابها في تويتر إلى نائبة الرئيس المنتخب.

17:26 كامالا هاريس: ينتظرنا الكثير من العمل وسنبدأ به حالا.

17:16 زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: سيكون بايدن رئيسا عظيما لكل الأميركيين.

17:12 رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: انتخاب بايدن فجر يوم جديد للأمل في أميركا.

17:07 رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية.

16:55 جو بايدن في تغريدة: يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة، وسأكون رئيسا لكل الأميركيين.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

16:55 الفريق القانوني لترامب: أظهرت المراجعات أن المسؤولين الديمقراطيين في بنسلفانيا لم يدققوا التصويت البريدي، وطريقة التصويت في بنسلفانيا كانت غير آمنة، وبعض بطاقات الاقتراع كانت مريبة.

16:51 ترامب في بيان: الانتخابات لم تحسم بعد وبايدن تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات دون دليل وبشكل زائف

16:31: وسائل إعلام أميركية: جو بايدن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

16:25 صحيفة وول ستريت جورنال عن مستشارين لترامب: لم يعد هناك سبيل سياسي أو قانوني يحول دون هزيمة الرئيس.

16:05 تويتر يضع تنبيها على تغريدة ترامب التي أعلن فيها الفوز في هذه الانتخابات بفارق كبير.

15:54 ترامب يغادر البيت الأبيض إلى ناديه للغولف في فرجينيا.

15:48 مركز إديسون للأبحاث: بايدن يحصل على 49.5% مقابل 48.7% لترامب في ولاية أريزونا الحاسمة بعد فرز 97% من الأصوات.

15:40 ترامب في تغريدة: لقد فزت بهذه الانتخابات بفارق كبير.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

15:21 سي إن إن (CNN) عن أحد مستشاري ترامب: لا نملك أدلة ملموسة على حدوث عمليات تزوير.

15:04 تويتر ينبه من أن تغريدات ترامب الأخيرة عن تزوير في بنسلفانيا وولايات أخرى قد تكون مضللة.

13:45 ترامب يعلن في تغريدة أن فريقه القانوني سيعقد مؤتمرا صحفيا "كبيرا" اليوم في مدينة فيلادلفيا كبرى مدن ومقاطعات ولاية بنسلفانيا.

14:45 مفوض مدينة فيلادلفيا للجزيرة: شارفت عمليات الفرز في فيلادلفيا على النهاية ونواصل التدقيق ويجب التحلي بالصبر.

14:48 مفوض مدينة فيلادلفيا للجزيرة: بقي فقط 20 ألف ورقة اقتراع، بينها أوراق فيها نواقص لذلك نحن ملزمون بالتحري.

13:20 ترامب يقول إن أصوات غير قانونية غيرت نتائج بنسلفانيا التي يتأخر فيها حاليا عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 28 ألف صوت، وقال الرئيس الأميركي في تغريدة "عشرات آلاف الأصوات غير القانونية تم استلامها بعد الثامنة من الثلاثاء، يوم الانتخابات".

08:00 مركز إديسون للأبحاث: اتساع تقدم بايدن في ولاية جورجيا الحاسمة إلى 7248 صوتا والفرز مستمر.

03:05 المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس ترامب في ولاية جورجيا بنحو 4 آلاف صوت، ولكن سكرتير الولاية يتوقع إعادة فرز الأصوات فيها بسبب الفارق القليل جدا بين المرشحيْن.

02:30 الرئيس ترامب يقلص الفارق بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية أريزونا إلى 29 ألف صوت بعد فرز نحو 70 ألف بطاقة اقتراع جديدة.

01:30 قاض بالمحكمة العليا يأمر بالاحتفاظ ببطاقات الاقتراع في ولاية بنسلفانيا التي وصلت بعد 8 مساء يوم الانتخابات منفصلة.

00:26 المرشح الديمقراطي بايدن يوسع الفارق بينه وبين الرئيس ترامب في ولاية بنسيلفانيا إلى نحو 27 ألف صوت.

00:10 ترامب يقول إنه تقدم بشكل كبير ليلة الانتخابات، قبل أن يختفي التقدم بمرور الأيام، لكنه استدرك بقوله "قد يعود التقدم مع إجراءاتنا القانونية".

الجمعة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني:

23:00 ترامب يحذر منافسه الديمقراطي جو بايدن من إعلان فوزه بالرئاسة، ويقول "إذ يمكنني أن أعلن فوزي أيضا والإجراءات القانونية بدأت".

22:41 أمينة سر ولاية أريزونا كاتي هوبز تقول إنه لا يزال هناك ما يقرب من 250 ألفا إلى 270 ألف بطاقة اقتراع لم يتم بعد فرزها في الولاية، مشيرة إلى أن الفرز سيمتد حتى الأسبوع المقبل.

22:25 مراسل الجزيرة: احتفالات كبيرة لأنصار بايدن في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا مع استمرار تقدم بايدن في توسيع الفارق مع الرئيس ترامب.

22:00 مركز إديسون للأبحاث: ترامب يحصل على 49.3% من الأصوات مقابل 49.4% لبايدن بعد فرز 99% من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة.

21:36 مدير الانتخابات بولاية جورجيا يؤكد أن بايدن يتقدم بفارق 1585 صوتا على ترامب حتى الآن، ويقول إن لجان الفرز تسلمت نحو 18 ألفا من أصوات العسكريين عبر البريد.

21:04 الحزب الجمهوري يتقدم بطلب للمحكمة العليا لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا ذات الأهمية الكبيرة، في وقت لا يزال فيه الغموض يكتنف نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي.

20:50 رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تعبر عن ثقتها في أن زميلها الديمقراطي جو بايدن سوف يخرج من الانتخابات فائزا، وتشير إليه في خطابها باعتباره "رئيسا منتخبا"، وقالت إن "بايدن لديه تفويض قوي للقيادة، وسوف يكون لديه مجلس نواب ديمقراطي قوي يقف خلفه".

بيلوسي عبرت عن ثقتها في أن زميلها الديمقراطي جو بايدن سوف يخرج من الانتخابات فائزا (غيتي)

20:24 الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعهد بمواصلة معركته القانونية ضد منافسه مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن، لكسب نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة، ويؤكد في بيان لحملته الانتخابية مواصلته هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأميركي قائلا "لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا".

19:55 أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية أنها تسعى إلى جمع ما لا يقل عن 60 مليون دولار أميركي لتمويل الدعوى القانونية التي تنوي حملة ترامب رفعها في ولايات عدة لمواجهة ما تعتبره تزويرا في الانتخابات الرئاسية.

19:47 محكمة الاستئناف في بنسلفانيا تأمر بعدم احتساب بطاقات الاقتراع التي تستوجب المراجعة بصورة مؤقتة، مؤكدة أنها ستبت لاحقا في إمكانية احتساب تلك الأصوات.

19:40 وضع موقع تويتر إشارة سابقة لأوانها على تغريدات تشير إلى أن جو بايدن هو "الرئيس المنتخب"، مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية وسط تقدم المرشح الديمقراطي على دونالد.

19:39 حذرت حملة جو بايدن الجمعة من أن الرئيس دونالد ترامب قد يساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الأميركية.

19:30 قال مركز إديسون للأبحاث إن جو بايدن نجح في تعزيز فارق الأصوات مع الرئيس ترامب في بنسلفانيا إلى أكثر من 13 ألف صوت، في حين نجح ترامب في تقليص الفارق مع بادين في ولاية أريزونا إلى أكثر من 41 ألف صوت.

18:51 تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة، لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا".

18:27 انتقد السيناتور الجمهوري ميت رومني دونالد ترامب قائلا "من حق الرئيس أن يدعو إلى إعادة فرز الأصوات، وأن يدعو إلى التحقيق في المخالفات المزعومة عندما يكون هناك دليل، لكن من الخطأ القول إن الانتخابات مزورة وفاسدة ومسروقة".

18:08 يتوجه المرشح الديمقراطي للرئاسة بكلمة للأميركيين مساء الجمعة وفق ما أفادت مصادر في حملته الانتخابية، ويأتي ذلك مع تفوقه حتى الآن على دونالد ترامب في نتائج فرز أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

18:08 أعلن موقع تويتر أنه ألغى حسابا لستيف بانون مستشار ترامب السابق لدعوته إلى إعدام مسؤولين فدراليين خلال السجالات التي تشهدها الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقبل حظر الحساب كان بانون قد نشر تغريدة دعا فيها لقطع رأس كل من مسؤول مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي ومدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي.

مظاهرات راقصة لدعم استكمال عد الأصوات في فيلادلفيا (مواقع التواصل الإجتماعي)

17:58 قال مركز إديسون للأبحاث إن المرشح الديمقراطي جو بايدن نجح في تعزيز فارق الأصوات مع الرئيس ترامب في بنسلفانيا من 9746 صوتا إلى 12 ألفا و390 صوتا.

17:50 أكد مسؤول الانتخابات في فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا أن الفرز النهائي للأصوات قد يستغرق عدة أيام، مشيرا إلى أن هناك حوالي 40 ألف صوت لم يتم فرزها.

16:39 وصفت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي جو بايدن بأنه "رئيس منتخب" للولايات المتحدة، بعدما تقدم على منافسه دونالد ترامب في فرز الأصوات في عدد من الولايات الرئيسة من دون حسم النتيجة رسميا.

16:01 أعلنت ولاية جورجيا الأميركية أنها مستعدة لإعادة فرز أصوات الناخبين في الولاية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس ترامب ومنافسه جو بايدن.

وقال براد رافنسبرغر الوزير في ولاية جورجيا بمؤتمر صحفي في أتلانتا إن "المنافسة في جورجيا لا تزال محتدمة"، مضيفا أنه يتوقع أن تتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا في ظل هامش التنافس الضيق بين المرشحين.

"With a margin that small," Georgia's secretary of state says of the narrowing margin between Pres. Trump and Joe Biden, "there will be a recount." "The final tally in Georgia, at this point, has huge implications for the rest of the county," Sec. Brad Raffensberger says. pic.twitter.com/PVrzLMwLu5 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 6, 2020

15:24 شكك السيناتور الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا باتريك تومي في رواية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتزوير الانتخابات الرئاسية، قائلا إن "ادعاءات الرئيس بوجود تزوير على نطاق واسع وسرقة للانتخابات بدون دليل، ولست على علم بأي خطأ كبير هنا، أي في بنسلفانيا".

Republican Sen. Pat Toomey (R-PA), who is retiring in 2022, on Trump’s election fraud claims: “The president’s allegations of large-scale fraud and theft of the election are just not substantiated. I’m not aware of any significant wrongdoing here.” pic.twitter.com/1KCl1pDP86 — The Recount (@therecount) November 6, 2020

14:51 قال مات مورغان -وهو أحد المسؤولين في حملة دونالد ترامب الانتخابية- في بيان إن "هذه الانتخابات لم تنته بعد، وإن التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في 4 ولايات".

14:09 ذكرت وسائل إعلام أميركية أن جو بايدن صار متقدما على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا التي تعد رئيسية للمرشح الديمقراطي للوصول إلى البيت الأبيض بنحو 5600 صوت، وذلك إثر تعويض تأخره مع فرز الأصوات الآتية بالبريد.

13:26 قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة حماية الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الحكوميين سترسل عناصر أمن إضافية إلى مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير والتي يعيش فيها جو بايدن، مع اقترابه من الفوز في الانتخابات الرئاسية.

11:18 فوكس نيوز: قاض فيدرالي يرفض دعوى طارئة لحملة ترمب تطالب بوقف عد الأصوات في فيلادلفيا.

9:36 أسوشيتد برس: بايدن يقلب تأخره في جورجيا إلى تقدم على ترمب بأكثر من 900 صوت.

7:40 سكرتير ولاية جورجيا: لا يزال هناك نحو 14 ألف بطاقة اقتراع معلقة في جورجيا جميعها تمت بالاقتراع الغيابي.

04:17 المجلس الأميركي لنزاهة الانتخابات: ادعاءات ترامب المتعلقة بنزاهة الانتخابات غير مسؤولة ولا أساس لها، وترامب استخدم منصة البيت الأبيض لمدة 15 دقيقة لإطلاق ادعاءات كاذبة.

03:07 شبكة سي بي أس (CBS) التلفزيونية الأميركية تقول إن الرئيس ترامب لا يخطط للاعتراف بهزيمته حتى لو أعلن جو بايدن فوزه بانتخابات الرئاسة.

02:35 حملتا ترامب وبايدن الانتخابيتان تدعوان أنصارهما للتبرع تمهيدا لمعركة قضائية بخصوص نتائج الانتخابات.

01:50 مركز أديسون للأبحاث: بعد فرز 99% من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة، ترامب حصل على 49.4 % من الأصوات مقابل 49.4% لبايدن.

01:30 مركز أديسون للأبحاث: بعد فرز 94% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، ترامب حصل على 49.8% من الأصوات مقابل 49.0% لبايدن.

01:00 الرئيس دونالد ترامب يلقي خطابا في البيت الأبيض يقول فيه إنه إذا أحصيت الأصوات "القانونية" فإنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى أنه ليس مستعدا للاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن.

00:50 البنتاغون ينفي التقارير بشأن تحضير وزير الدفاع مارك إسبر كتاب استقالته ويصفها بالمضللة وغير الدقيقة.

00:30 قاض فدرالي يأمر خدمة البريد بمواصلة جمع كل بطاقات الاقتراع في الولايات التي مددت المواعيد النهائية لتسليمها.

00:15 المرشح الديمقراطي جو بايدن يؤكد في خطاب أنه ليس لديه أدنى شك في هزيمة الرئيس دونالد ترامب والفوز بالرئاسة، وطالب الجميع بالتزام الهدوء مع إحصاء الأصوات.

أنصار ترامب يتظاهرون في مدينة فيلادلفيا (غيتي )

الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني:

23:30 النائب الديمقراطي بيل باسكريل يقول إن مكتب المحقق الأميركي الخاص فتح تحقيقا في مزاعم بأن استخدام حملة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض كغرفة قيادة يوم الانتخابات يشكل انتهاكا للقانون الاتحادي.

21:51 مركز أديسون للأبحاث: ترامب حصل على 50.1% مقابل 48.6% لبايدن بعد إحصاء 92% من أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

21:30 حملة ترامب ترفع قضية في بنسلفانيا بدعوى منع مراقبي الحزب الجمهوري من دخول مراكز فرز الأصوات، والحملة تخسر حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيغان اللتين يحتدم فيهما التنافس، بينما تعهدت برفع دعوى جديدة للطعن على ما وصفته بمخالفات في التصويت في نيفادا.

20:56 المرشح الديمقراطي جو بايدن في كلمة في ديلاوير: يجري العمل على فرز كل صوت حاليا وأنا وكامالا هاريس يراودنا شعور جيد بشأن مسار الوضع الحالي.

20:42 شبكة "إن بي سي" (NBC) عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): وزير الدفاع مارك إسبر جهز خطاب استقالته.

20:30 لجنة الانتخابات في ولاية جورجيا: بطاقات الاقتراع ما زالت تصل إلى مراكز الفرز، ومن الصعب التكهن بموعد انتهاء عد الأصوات، ومن يقومون بفرز الأصوات ليسوا محتالين ولا مزورين، إنما هم أشخاص يقومون بواجبهم.

20:15 تظاهر مؤيدون لترامب ومعارضون له أمام مقر لفرز الأصوات في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، ووضعت قوات الأمن حواجز للفصل بين الفريقين.

19:30 سي إن إن عن مستشار لترامب: الرئيس بحث مع مساعديه الاستعداد لخوض السباق عام 2024 إذا خسر هذه الانتخابات.

19:00 قالت وسائل إعلام أميركية إن عمليات الفرز انتهت في فولتون أكبر مقاطعة بولاية جورجيا وإن نتائجها ستعلن قريبا.

18:50 قالت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا إن من المرجح أن يُعرف الفائز بالولاية اليوم.

17:50 قررت محكمة في ميشيغان إمهال الولاية 21 يوما للرد على دعوى حملة ترامب بشأن فرز بطاقات الاقتراع المبكر.

17:45 قال مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا إن فرز الأصوات في الولاية قد يستمر حتى مساء اليوم.

17:40 بايدن في تغريدة: تحلوا بالصبر يا أصدقاء ففرز الأصوات مستمر ونحن راضون عن وضعنا.

17:40 أعلنت ولاية ميشيغان في نتائج أولية رسمية فوز بايدن بنسبة 50.60% من الأصوات مقابل حصول ترامب على 47.87%.

Be patient, folks. Votes are being counted, and we feel good about where we are. — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

17:40 أبطلت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا حكما يسمح لحملة ترامب بتشديد مراقبة عمليات فرز الأصوات.

17:25 ترامب في تغريدة: أوقفوا التزوير!

17:15 اتسع الفارق في ولاية نيفادا قليلا إلى 12 ألف صوت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

17:10 رفض قاض في ولاية جورجيا دعوى قضائية من حملة ترامب تطلب التأكد من اتباع قوانين التصويت الغيابي.

17:05 قال مراسل الجزيرة إن فرز الأصوات أوقف مؤقتا في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا إثر قرار محكمة يسمح بحضور مراقبين لحملة ترامب.

16:00 سي إن إن: حملة بايدن تتوقع فوزه بالرئاسة بفارق ملحوظ.

15:30 ترامب يقول في تغريدة إنه لن يتم احتساب أي صوت وصل بعد يوم الانتخابات، وتويتر يصنف التغريدة بأنها "خلافية وقد تكون مضللة".

15:05 نيويورك تايمز: بايدن يقلص الفارق مع ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا مع استمرار تقدم ترمب بهامش بسيط.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

15:00 فوكس نيوز: بايدن بات قريبا جدا من الحصول على 270 صوتا هي مجموع الأصوات المطلوبة بالمجمع الانتخابي لإعلان فوزه.

14:20 ترامب في تغريدة: أوقفوا عد الأصوات.

12:07 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 96% من الأصوات في ولاية جورجيا، ترامب يحصل على 49.6% وبايدن على 49.2%.

07:00 مجموعة من مؤيدي ترمب تحتج أمام مركز اقتراع في أريزونا وتشكك في النتائج.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

06:30 السلطات في ولاية جورجيا تقول إن عمليات فرز الأصوات ستتواصل طوال هذه الليلة.

05:30 وافق الناخبون في كاليفورنيا في استفتاء الثلاثاء على تعزيز قانون الخصوصية في ولايتهم، رغم معارضة منظمات ترى أن هذا الإصلاح سيفتح الباب لتجاوزات من قبل شركات التكنولوجيا.

وتجري في الولايات المتحدة عادة سلسلة من عمليات التصويت في استفتاءات محلية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

03:00 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية كارولينا الشمالية الحاسمة، حصل ترامب على 50.1% مقابل 48.7% لبايدن.

02:31 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 88% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، ترامب حصل على 50.9% من الأصوات مقابل 47.8% لبايدن.

02:14 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 86% من الأصوات في ولاية أريزونا الحاسمة، ترامب حصل على 47.9% مقابل 50.7% لبايدن.

02:12 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 86% من الأصوات في ولاية نيفادا الحاسمة، ترامب حصل على 48.7% من الأصوات مقابل 49.3% لبايدن.

02:11 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة، ترامب حصل على 49.8% مقابل 49.0 لبايدن.

02:00 المرشح الديمقراطي جو بايدن يتعهد بأن تنضم الولايات المتحدة مجددا، منذ اليوم الأول لولايته، إلى اتفاق باريس المناخي الذي سبق أن انسحبت منه إدارة ترامب.

01:30 انطلاق مظاهرات مناوئة للرئيس ترامب في مينيابوليس بولاية أوهايو وبوسطن بولاية ماساتشوستس، تطالب بفرز جميع الأصوات في انتخابات الرئاسة.

01:00 مظاهرة في شيكاغو تطالب بفرز جميع الأصوات في انتخابات الرئاسة الأميركية.

00:50 قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن المرشح الديمقراطي جو بايدن بات على مقربة من الفوز بالرئاسة.

00:40 المتحدثة باسم البيت الأبيض: سنفوز بالانتخابات في حال كانت عمليات فرز الأصوات نزيهة، لكننا نعترض على احتساب الأصوات التي تصل إلى مراكز الفرز بعد يوم الاقتراع.

00:15 أعلن مسؤول في لجنة الانتخابات في ولاية جورجيا أنه يتوقع الانتهاء من فرز الأصوات المتبقية بحلول منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى وجود 142 ألف بطاقة انتخاب لم تفرز بعد وستعلن نتائجها لاحقا.

00:00 حملة الرئيس ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني:

23:55 قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولايتي ميشيغان وويسكونسن، يجعله على أعتاب الفوز بالرئاسة، بعد أن فاز بـ264 صوتا في المجمع الانتخابي.

23:30 حاكم بنسيلفانيا: دعوى ترمب لوقف فرز الأصوات في الولاية خطأ ويتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا.

22:25 حملة بايدن تعتبر الدعوات لإعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسن "مثيرة للشفقة"، وأن دونالد ترامب خسر ويسكونسن ويخسر ميشيغان والرئاسة.

22:20 ترامب يعلن عبر تويتر فوزه بولاية ميشيغان بالإضافة إلى جورجيا وبنسلفانيا ونورث كارولينا، وتويتر يضع إشارة تحذيرية على التغريدة لتضمنها معلومات قد تكون مضللة.

22:15 فوكس نيوز: بايدن يحتاج الفوز بولاية واحدة متأرجحة أخرى بعد فوزه في ميشيغان ليصبح رئيس الولايات المتحدة.

22:05 أكد مكتب الادعاء العام في ولاية ميشيغان أن العملية الانتخابية في الولاية اتسمت بالشفافية، وذلك ردًا على حملة ترامب.

تحذير من حسابات مزيفة لوسائل إعلام تعلن فوز أحد المرشحين في الولايات (غيتي )

21:55 الجمهوري رودي جولياني -عمدة مدينة نيويورك الأسبق- يقول إن الأصوات عبر البريد يسهل تزويرها، وما يحدث في ولاية بنسلفانيا هو فرز غير شرعي للأصوات، ولمدينة فيلادلفيا سمعة تاريخية بتزوير الأصوات، وإن هناك خروقات في فرز الأصوات في ويسكونسن ونيفادا وميشيغان.

21:45 المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بولاية ميشيغان الرئيسيّة، بحسب ما أفادت شبكتا "سي إن إن" (CNN) و"إن بي سي" (NBC).

21:40 جو بايدن يتوقع الفوز بالانتخابات، معبرا عن اعتقاده أنه من الواضح أن حملته تحقق النصر فيما يكفي من الولايات للفوز بالرئاسة.

21:25 مدير وكالة الأمن السيبراني الأميركية يحذر من حسابات مزيفة لوسائل إعلام تعلن فوز أحد المرشحين في الولايات.

21:15 بايدن يقول إنه من الواضح أنه فاز بما يكفي من الولايات للفوز بالرئاسة، ولن يعلن الفوز إلا عندما ينتهي إحصاء الأصوات.

21:00 أعلن بيل ستيبيين، مدير حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأخير سيطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، وأشار إلى أن تقارير وردت عن مخالفات في مناطق عدة بولاية ويسكونسن، من شأنها أن تثير شكوكا جدية حول صحة النتائج.

بايدن قال إنه من الواضح أنه فاز بما يكفي من الولايات للفوز بالرئاسة (غيتي)

20:55 مسؤول بوزارة الأمن الداخلي الأميركية: لا دليل على أن أي قوة أجنبية يمكن أن تمنع التصويت أو تغير الأصوات.

20:45 انتقد رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الأميركية ما اعتبره "مزاعم لا أساس لها" للرئيس ترامب حول حصول عمليات غش، معتبرا أن ذلك يقوّض الثقة بالديمقراطية.

20:40 أعلنت حملة الرئيس ترامب أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين قدّمتهما بشأن ولايتي ميشيغان وويسكونسن.

20:35 دعا كبير مستشاري حملة ترامب شبكة فوكس نيوز ووكالة أسوشييتد برس لسحب توقعهما بفوز بايدن بولاية أريزونا فورا.

20:30 قال بيل ستيبين مدير حملة ترامب إنهم سيعلنون فوزه في ولاية بنسلفانيا، مؤكدا أن الأمر ليس مبنيا على الحدس أو الإحساس وإنما على الأرقام. وأضاف أنه "دون تحركنا سيكون على أهالي بنسلفانيا والأميركيين الانتظار أياما لمعرفة نتيجة الانتخابات".

20:20 قالت حملة ترامب إنها ستتخذ إجراءات قانونية إضافية لضمان نزاهة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، كما أعلنت أنها سترفع دعوى قضائية لمنع الديمقراطيين من إخفاء عمليات فرز الأصوات عن مراقبيها.

متظاهرون في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا يطالبون بضمان عد كل الأصوات (رويترز)

19:05 قالت حملة بايدن إن طلب حملة ترامب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن محاولة للتغطية على الهزيمة.

19:00 قال الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر إنه يحقق فوزا كبيرا في بنسلفانيا، لكنه أضاف أن سكرتيرة الولاية أعلنت أن ملايين بطاقات الاقتراع لم يتم فرزها بعد.

19:00 قالت حملة ترامب في بيان إنها رفعت دعوى في ولاية ميشيغان لوقف إحصاء الأصوات.

18:45 قالت مديرة حملة بايدن إنهم على ثقة من حصول المرشح الديمقراطي على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، وسيعلنون فوزه فور التوصل لهذا العدد.

18:40 السيناتور الجمهورية عن ولاية مين سوزان كولنز تعلن فوزها وتضاؤل فرص الديمقراطيين للفوز بأكثرية مجلس الشيوخ.

18:30 قالت سكرتيرة ولاية أريزونا إن مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع لم تفرز بعد في الولاية، وحذرت من الاحتفاء بأي فوز الآن.

17:50 أعلنت حملة ترامب أنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن بشكل فوري، بعدما أظهرت النتائج غير الرسمية فوز بايدن بها بفارق ضئيل.

17:05 قال الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر "إنهم يجدون أصواتا لبايدن في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان"، وأضاف أنه "يجري العمل على إخفاء 500 ألف صوت في بنسلفانيا وميشيغان وغيرها".

15:20 قالت حملة بايدن في إيجاز صحفي إن المرشح الديمقراطي يتجه إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه في طريقه للفوز في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا بفارق أكبر مما حققه ترامب عام 2016.

15:15 قال الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر إنه كان متقدما أمس في ولايات مهمة "ثم بدأت هذه الولايات في الاختفاء بشكل سحري" حسب تعبيره. ووضع موقع تويتر تنبيها على هذه التغريدة للإشارة إلى أن بعض ما تضمنته بشأن الانتخابات قد يكون مضللا.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

14:50 قالت مساعدة حاكم ولاية بنسلفانيا في مؤتمر صحفي إن من السابق لأوانه تحديد موعد لإتمام عمليات فرز الأصوات في الولاية.

11:27 لجنة الانتخابات في نيفادا تقول "لم نحتسب بعد بطاقات الاقتراع المبكر التي وصلت الثلاثاء وتلك التي لم تصل بعد عبر البريد".

08:55 حملة بايدن الانتخابية تقول "سنتصدى لترامب قانونيا في حال لجوئه للمحكمة العليا لمنع الاحتساب الدقيق للأصوات… ومحاولة ترامب لوقف فرز الأصوات فعل شائن وغير مسبوق".

08:20 حاكم ولاية بنسيلفانيا يقول "لدينا مليون صوت عبر البريد لم تفرز بعد وتعليقات ترامب منحازة".

08:05 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية ماين، وبذلك يضمن 238 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب.

07:55 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية أريزونا، وبذلك يضمن 236 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب.

عملية فرز الأصوات في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان (الفرنسية)

07:30 مايك بنس نائب الرئيس يقول بعد كلمة ترامب "أشكر 60 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم لصالح بقاء ترامب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى".

07:29 ترامب يقول في كلمة بالبيت الأبيض "فزنا بهذه الولايات ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي… سنفوز بهذه الانتخابات وقد فزنا بها بالفعل… من الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب… هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة".

07:27 ترامب: "فزنا بميشيغان كما فزنا بويسكونسن ولم نكن بحاجة لها".

07:25 ترامب: "فزنا بفلوريدا وتكساس وجورجيا ونورث كارولاينا ومن الصعب اللحاق بنا… ونفوز في بنسيلفانيا بعدد هائل من الأصوات".

07:22 ترامب: "الملايين من الناس صوتوا لنا ومجموعة محزنة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك".

ترامب يلقي كلمة في البيت الأبيض (رويترز)

07:10 بايدن يضمن 225 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب.

06:35 أبرز الولايات التي لم تعلن نتائجها بعد هي نورث كارولاينا وميشيغان وويسكونسن وبنسيلفانيا وجورجيا وأريزونا.

06:09 النتائج الأولية تظهر فوز ترامب بأصوات ولاية تكساس، وبايدن يضمن 224 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لترامب.

06:05 تويتر يضع إشارة تحذير على تغريدة لترامب يتهم فيها الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.

05:50 ترامب يقول في تغريدة على تويتر "أبلينا بلاءً حسنا جدا لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات ولن ندعهم يفعلون ذلك أبدا".

05:40 بايدن يلقي كلمة في ديلاوير ويقول "نحن في طريقنا للفوز بالانتخابات، لكن علينا التحلي بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل"، ويضيف "نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغان وسنفوز بأصوات بنسلفانيا".

بايدن يلقي كلمة بين أنصاره في ويلمنغتون بولاية ديلاوير (رويترز)

05:35 بايدن يضمن 223 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 174 صوتا لترامب.

05:27 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز ترامب بأصوات ولاية مونتانا.

05:22 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز ترامب بأصوات ولايتي آيوا وأوهايو.

05:21 بايدن يضمن 223 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 145 صوتا لترامب.

05:17 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية مينيسوتا، ونائب مدير حملة بايدن يكتب على تويتر "الديمقراطيون سينتصرون في السباق الرئاسي".

فزز الأصوات في ولاية ويسكونسن (رويترز)

05:14 بايدن يضمن 223 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 118 صوتا لترامب.

05:05 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر فوز بايدن بأصوات ولاية هاواي.

05:00 بايدن يضمن 213 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 118 صوتا لترامب.

04:59 ترامب يفوز بولايتي تكساس وفلوريدا الحاسمتين وفقا لشبكة فوكس نيوز.

04:45 وكالة بلومبيرغ تقول إن النتائج النهائية في ولاية ميشيغان التي تشهد منافسة حامية لن تكون متاحة على الأرجح قبل مساء الأربعاء.

04:25 قناة "سي إن إن" تؤكد أن ترامب متقدم في ولايات بنسلفانيا (20 مقعدا) وميشيغان (16 مقعدا) وويسكونسن (10 مقاعد)، أما بايدن فهو متقدم في أريزونا (11 مقعدا).

04:15 بايدن يضمن 209 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 118 صوتا لترامب.

04:11 ترامب يفوز بولاية آيداهو بحسب النتائج الأولية، ليصل عدد الولايات التي فاز بها إلى 17.

04:05 رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تقول إنه لم يتم احتساب مليوني صوت في ولاية فرجينيا حتى الآن وإن حزبها الديمقراطي حافظ على أغلبيته في مجلس النواب، مضيفة "سنواصل العمل من أجل تحقيق المساواة في بلدنا وسنّ قوانين نحن في أمسّ الحاجة إليها".

04:00 النتائج الأولية تظهر فوز بايدن بأصوات ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن ونيوهامبشر.

03:50 بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "فوكس نيوز" و"أي بي سي"، احتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس النوّاب الأميركي، وسيفوزون بما بين أربعة وخمسة مقاعد إضافية في المجلس المكون من 435 مقعدا، علما بأنهم يشغلون حاليا 232 من مقاعده.

03:40 النتائج الأولية تظهر فوز ترامب بأصوات ولايتي ميزوري وكانزاس.

03:20 النتائج الأولية تظهر فوز بايدن بأصوات واشنطن العاصمة وولاية كولورادو.

03:00 فوكس نيوز تتوقع أن يحافظ الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب ويضيفون 5 مقاعد جديدة.

02:45 أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ131 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 93 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسب أسوشيتد برس.

وفاز بايدن بـ13 ولاية، هي: فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند ونيوميكسيكو ونيويورك ومقاطعة كولومبيا وكولورادو.

مقابل فوز ترامب بـ14 ولاية، هي: كنتاكي وفرجينيا الغربية وكارولينا الجنوبية وألاباما ومسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا ونبراسكا.

02:42 أعلنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوزه في ولاية فلوريدا التي تُعتبر أساسية لإعادة انتخابه، في نتيجة لم تؤكدها أي من وسائل الإعلام الأساسية في البلاد.

02:34 أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأميركيين في 8 ولايات جديدة، هي: أريزونا وكولورادو ولويزيانا ونيومكسيكو وداكوتا الشمالية وويسكونسن ووايومنج ومينيوستا.

01:58 أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ85 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 72 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسب أسوشيتد برس.

وفاز بايدن بـ9 ولايات، هي: فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند. مقابل فوز ترامب بـ9 ولايات، هي: كنتاكي وفرجينيا الغربية وكارولينا الشمالية وألاباما ومسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا.

01:50 أظهرت المؤشرات الأولية تقدم ترامب بفارق ضئيل على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية فلوريدا الحيوية، بينما ظلت الولايات المتأرجحة الأخرى التي ستساعد في تحديد نتيجة الانتخابات مثل جورجيا ونورث كارولاينا دون نتيجة واضحة.

01:05 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية تظهر فوز بايدن بولايات رودآيلاند ونيوجيرسي وميريلاند وماساتشوستس وإلينوي وديلاوير وكوناتيكت.

01:05 النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية تظهر فوز ترامب بولايات أوكلاهوما وتينيسي ومسيسبي وآلاباما وجنوب كارولينا وميزوري.

00:35 أظهرت مؤشرات أولية لوسائل إعلام أميركية فوز الرئيس ترامب في ولايات إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية، في حين فاز منافسه جو بايدن في ولايتي فيرمونت وفرجينيا.

00:24 أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في 6 ولايات شرقية، هي: جورجيا وإنديانا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وفيرمونت وفرجينيا.

تطورات الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني بتوقيت غرينتش:

23:54 توقع خبراء أميركيون أن تصل نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020 إلى 67%، وهي الأعلى منذ قرن، حسب وسائل إعلام محلية.

23:34 نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مدير الاتصالات في البيت الأبيض تأكيده أن الرئيس دونالد ترامب يتابع عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة من الجناح الغربي بالبيت الأبيض، برفقة عدد من كبار مسؤوليه وأفراد أسرته.

وقال ترامب -في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر- "وضعنا جيد حقا في جميع أنحاء البلاد.. شكرا لكم".

23:31 علّق موقعا تويتر وفيسبوك الثلاثاء عددا من الحسابات الإخبارية "يمينية الميول" أنشئت في الآونة الأخيرة، وتنشر معلومات مضللة عن التصويت في الانتخابات الأميركية، وذلك لمخالفة السياسة العامة الخاصة بالموقعين.

وقال الموقعان إن الحسابات المحذوفة نشرت أخبارا تزعم تزوير الديمقراطيين للانتخابات في عدد من الولايات، كما سلطت الضوء على تجمعات الرئيس دونالد ترامب الانتخابية وخطاباته.

23:05 إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في مناطق من ولايتي إنديانا وكنتاكي.

22:37 أعلن حاكم ولاية فيرمونت فيل سكوت التصويت لصالح جو بايدن، ليكون أول مسؤول جمهوري يقر بانتخاب مرشح الرئاسة الديمقراطي.



22:35 قالت مسؤولة في حملة جو بايدن الانتخابية إن "المعركة الانتخابية قاسية في فلوريدا، لكن التصويت ما زال مستمرا، ونعتقد أننا سنعرف الليلة إلى أين تسير الأمور".

وأضافت في تصريح لقناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن بايدن سيخاطب الأمة الليلة بغض النظر عن النتيجة.

22:08 نشر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مقطعا مصورا عبر حسابه الشخصي على تويتر يدعو فيه الأميركيين لتحديد مصيرهم بالتصويت لجو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

This Election Day, everything is on the line. Our jobs. Our health care. Whether or not we get this pandemic under control. But here’s the good news: today, you can choose change. You can elect @JoeBiden and @KamalaHarris. Let’s win this thing. pic.twitter.com/rvW2uOknpl — Barack Obama (@BarackObama) November 3, 2020

21:56 دعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس دونالد ترامب، الشعب الأميركي للتصويت لوالدها في الانتخابات الرئاسية، بسبب جهوده في نشر السلام، ورعايته اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان.

VOTE for the PEACE✌️President — ⁦@realDonaldTrump⁩ is leading with strength and ending the endless foreign wars! pic.twitter.com/PaiKeKGRmu — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 3, 2020

21:41 بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) التحقيق في مكالمات هاتفية آلية تم الإبلاغ عنها، تحث الناخبين الأميركيين على البقاء آمنين في المنزل، وعدم التصويت في الانتخابات الرئاسية الجارية.

21:12 أعلن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أنه وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون صوتا في الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس.

20:44 دعا المرشح الديمقراطي جو بايدن أنصاره إلى اختيار الأمل بدل الخوف، والحقيقة بدل الأكاذيب، والعلم بدل الخيال.

وتعهد بايدن -في كلمته أمام حشد محدود في مدينة فيلادلفيا باستخدام مكبر صوت- بالسيطرة بشكل أفضل على جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 232 ألف شخص في الولايات المتحدة.

20:25 النيابة العامة في نيويورك تحقق في مزاعم بوجود مكالمات مضللة تحث الناخبين على البقاء في منازلهم يوم الانتخابات.

20:05 قال مراسل الجزيرة إن مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا إحدى أبرز الولايات الحاسمة للانتخابات، ستنقل عملية فرز الأصوات مباشرة على الهواء للرد على أي مزاعم بحدوث فساد أو تزوير.

19:05 قالت سكرتيرة ولاية كونيتكت إن نسبة التصويت في الولاية بلغت 75% حتى الظهر.

18:30 أمر القاضي الفدرالي إيميت سوليفان بإجراء مسح شامل في مكاتب البريد اليوم، لضمان تسليم جميع بطاقات التصويت المبكر دون تأخير.

18:05 زار الرئيس ترامب مقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، حيث قال للصحفيين إن لديه شعورا جيدا جدا بشأن الانتخابات، وإنه يعتقد أن النتائج ستكون "ممتازة"، مضيفا "يجب ألا نؤخر إعلان نتيجة الانتخابات لأيام".

وأشار ترامب إلى أن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى أمور سلبية، وأنه كان يتعين إعلان النتيجة بنهاية يوم الانتخابات.

وقال إنه قد يتحدث إلى الشعب الأميركي الليلة.

18:00 قالت وسائل إعلام أميركية إن مسؤولين يحذرون المواطنين في ولايات عدة من اتصالات مضللة تدعوهم للتصويت غدا بدل اليوم.

ترامب يزور مقر حملته الانتخابية في أرلينغتون بولاية فرجينيا (رويترز)

17:55 مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) يحقق في مكالمات هاتفية تطلب من ناخبين في بعض الولايات "البقاء آمنين" بمنازلهم.

17:10 قالت مؤسسة "مشروع الانتخابات الأميركية" (United States Elections Project) في أحدث إحصاء لها إن عدد الأميركيين الذين صوتوا في الاقتراع المبكر تجاوز 100 مليون، وذلك قبل بدء يوم الانتخابات رسميا، وهو رقم قياسي يشكل أكثر من 72% من إجمالي المشاركين في انتخابات عام 2016.

17:00 دعا تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في إدارة ترامب الناخبين إلى التحلي بالصبر أثناء انتظار نتيجة انتخابات هذا العام.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه "من المهم إدراك أن هذه العملية قد تتطلب وقتا".

مركز اقتراع في مدينة إدنبرة بولاية أوهايو (الأوروبية)

15:10 أدلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بصوتها في مركز اقتراع بمدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا، وكان الرئيس ترامب قد أدلى بصوته في فلوريدا قبل أيام في إطار التصويت المبكر.

14:30 وصل المرشح الديمقراطي جو بايدن مع أسرته إلى مسقط رأسه مدينة سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات الحاسمة للانتخابات، حيث يتابع مجريات الاقتراع من هناك، وكان قد استهل يوم الانتخابات بزيارة قبر ابنه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

ميلانيا ترامب تصل إلى مركز اقتراع في بالم بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

13:10 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات عبر الهاتف لقناة "فوكس نيوز" (Fox News) إن لديه شعورا طيبا بشأن فرصه في الفوز بالانتخابات.

وبدا ترامب كأنه يحاول تهدئة المخاوف من أنه قد يعلن فوزه قبل صدور النتائج الرسمية في الولايات المختلفة. فعندما سئل متى سيعلن فوزه، قال "عندما نكون قد حققنا النصر فقط"، وأضاف أنه "لا سبب للقيام بألاعيب".

وتابع قائلا "أعتقد أننا سنحقق الفوز، نعتقد أننا سنحقق فوزا كبيرا جدا في تكساس، وفوزا كبيرا جدا في فلوريدا، وفوزا كبيرا جدا في أريزونا". ورأى أنه سيبلي بلاء حسنا في كارولينا الشمالية وبنسلفانيا.

11:50 افتتاح مراكز الاقتراع في ولايات كارولينا الشمالية وأوهايو وفرجينيا الغربية.

11:45 السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يقول "من سيفوز بالانتخابات اليوم سيكون رئيسنا الشرعي بغض النظر عمن هو".

بايدن وأسرته يصلون إلى مسقط رأسه مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا في يوم الانتخابات (رويترز)

11:00 افتتاح مراكز الاقتراع في ولايات كونيتيكت وإنديانا وكنتاكي وماين ونيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا.

05:00 أدلى 5 ناخبين بأصواتهم في ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا فقط (شمال شرق الولايات المتحدة)، في انطلاقة رمزية للانتخابات بحلول منتصف ليلة الثلاثاء، وذلك إحياء لتقليد معتمد منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد".

ومنح المصوتون الخمسة أصواتهم لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

بداية التصويت في قرية ديكسفيل نوتش (رويترز)

وفي الوقت نفسه تقريبا، بدأ التصويت في قرية ميلسفيلد المجاورة، وثمة قرية ثالثة في المنطقة تتبع التقليد ذاته، لكنها ألغت الاقتراع الليلي هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

وتسمح القوانين الانتخابية في هذه الولاية للبلدات -التي يسكنها أقل من 100 نسمة- بفتح مكاتب الاقتراع منذ منتصف الليل.