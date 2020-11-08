السعودية تهنئ بايدن بالفوز ومغردون يتساءلون عن التأخير

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بعثا ببرقيات تهنئة لكل من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدين ونائبته كمالا هاريس، في حين شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلا واسعا مع الانتخابات الأميركية، وانتقادا لتأخير السعودية بالتهنئة، في الوقت الذي هنأت فيه رئيس تنزانيا بإعادة انتخابه.

ورغم مرور 24 ساعة على إعلان وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، فقد انفردت السعودية بكونها الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي لم تبادر بتهنئة المرشح الديمقراطي بالفوز.

وبرزت تساؤلات بين مغردين سعوديين عن سبب عدم صدور تهنئة رسمية سعودية بعد فوز جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.

قناة "سي إن إن" الأميركية (CNN) تواصلت مع الحكومة السعودية للحصول على تعليق بشأن التساؤلات التي تدور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتلقّ أي رد حتى الآن.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت تغريدتين على حسابها الرسمي، بعد إعلان فوز بايدن قالت في الأولى "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه".

وفي تغريدة ثانية منفصلة نشرت الوكالة السعودية قائلة "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده".

ويذكر أن عددا من الدول العربية أصدرت بيانات تهنئة بفوز بايدن مثل الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، بالإضافة إلى مصر والأردن ولبنان والعراق وغيرها.

ورأى مغردون معارضون للنظام أن كابوس قتل المعارض السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول لا يزال مسيطرا، لذلك لا يجرؤ أن يهنئ بايدن.

في المقابل تداول نشطاء مقطع فيديو للأمير سلطان بن بندر قال فيه إن كل رئيس أميركي جاء تعامل مع السعودية باحترام، وكل مرشح قال كلاما أثناء الترشيح يقال إنه ضد المملكة، لكنه بعد فوزه تبقى المملكة دولة صديقة.

في كل مرة يصل البيت الأبيض رئيسٌ جديد، يخرج المتطفلون على مائدة السياسة يعيدون نشر تصريحات الرئيس الجديد التي هاجم بها السعودية؛ هدفهم تخويف السعوديين من باب الشماتة لا الحرص! 📌 هنا الرد الوافي، أو الدرس التاريخي، على مثل هؤلاء وللمغرر بهم ممن يصدقّهم. #بايدن_فاز #Biden pic.twitter.com/vjgqgtkjfK — ابن جلدون (@JLdoon) November 7, 2020

الوطنجية يشعرون بالألم من وصول الهان عمر ورشيدة للسلطة بقدر ألمهم من خسارة ترمب. pic.twitter.com/TOFQPlysIl — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 8, 2020

#بايدن (نوفمبر 2019): إذا فزت بمنصب الرئيس، لن أبيع للسعودية الأسلحة، وسأجعل القيادة السعودية الحالية تشعر بحقيقتها وهي أنها منبوذة. pic.twitter.com/JTY0z9hiOB — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 7, 2020

الخطر الفوري على ابن سلمان إذا استلم بايدن تكليف CIA بنشر معلوماتها عن قتل خاشقجي

إجباره على رفع الحصار عن قطر

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إجباره على إطلاق سراح آل سعود والنشطاء الليبراليين الخطر غير الفوري هو إزاحة ابن سلمان سلاح ابن سلمان: الاحتماء بإسرائيل بالتطبيع — مجتهد (@mujtahidd) November 7, 2020

نحن لانحتاج أبداً لأي رئيس أجنبي كي يدعم شعوبنا المقهورة والمهمشة في الوطن العربي..

نحتاج فقط أن تتخلى الحكومات الغربية عن دعم المستبدين والديكتاتوريين والطغمة الفاسدة التي قتلت الشعوب وآذتها وشوهت أحلامها..

فقط أتركوا مابين الشعوب وبين أنفسها..

الشعوب ستتولى الأمر بنفسها! — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 7, 2020

قبل ٤ سنوات من هذا اليوم بالتمام أجرى الملك سلمان اتصالا بالرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترمب. قدامه ٢٤ ساعة تقريبا ويتصل. https://t.co/DdJjWJnKqm — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 8, 2020

سبحان الله كيف تُطوى صفحة رجل بلمح البصر وتفتح صفحة رجل آخر .. كل الاعلام توجه للتعريف ببايدن وطوى سيرة ترمب (: — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) November 7, 2020

#مكة

محمد بن سلمان يعلم لو فاز بايدن بدون شك الحزب الديمقراطي سيتخلص منه #أحمد_بن_عبدالعزيز_ملك_المستقبل — عبدالعزيز بن سعود (@DaliaViswaraj) November 8, 2020

من أهم إنجازات #ترامب أنه قطع خط الرجعة لمسألة الإتفاق النووي مع إيران ، أمام الرئيس جو #بايدن الكثير من الوقت لإعادة الأوكسجين للإتفاق النووي الذي قد لا تنجح محاولات إنعاشه #الانتخابات_الاميركية — خالد الزعتر (@khzaatar) November 8, 2020

تبون الصدق .. الله يعز #سلمان_بن_عبدالعزيز و #محمد_بن_سلمان و الا #ترامب أو #بايدن و اللي قبلهم و اللي بعدهم يعرفون وش معنى #السعودية_العظمى 🇸🇦❤️🇸🇦 — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) November 4, 2020

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هذه الإنتخابات غير طبيعية خروج بايدن لإعلان النصر مع وجود قضايا قانونية مرفوعة غير طبيعي وغير مسبوق خروج بايدن لإعلان النصر قبل أن يعترف خصمه بالخسارة غير مسبوق عبر التاريخ السياسي لامريكا الأحداث غير الطبيعية قد تنتهي نهاية غير طبيعية — Dr. Ahmad Alfarraj أحمد الفراج (@amhfarraj) November 8, 2020

لم يكن #ترامب سيئاً على الصعيد الداخلي كما تصوره الحملة الإنتخابية لـ #بايدن، حيث نجح في معالجة ملف البطالة حيث تراجع عند مستوى 3.7% كأقل مستوى وصلت له منذ السبعينات ، وعلى الصعيد الإقتصادي بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 20 تليريون دولار ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) November 8, 2020