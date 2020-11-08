السعودية تهنئ بايدن بالفوز ومغردون يتساءلون عن التأخير

تطور خطاب الإعلام المصري مع تقدم إعلان نتائج الانتخابات الأميركية، وانتقل من السخرية والتشكيك إلى الصدمة بفوز بايدن، مع تحسس مبكر وتأكيدات على قوة النظام وعدم السماح بعودة الإخوان المسلمين.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بعثا ببرقيات تهنئة لكل من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدين ونائبته كمالا هاريس، في حين شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلا واسعا مع الانتخابات الأميركية، وانتقادا لتأخير السعودية بالتهنئة، في الوقت الذي هنأت فيه رئيس تنزانيا بإعادة انتخابه.
ورغم مرور 24 ساعة على إعلان وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، فقد انفردت السعودية بكونها الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي لم تبادر بتهنئة المرشح الديمقراطي بالفوز.
وبرزت تساؤلات بين مغردين سعوديين عن سبب عدم صدور تهنئة رسمية سعودية بعد فوز جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.
قناة "سي إن إن" الأميركية (CNN) تواصلت مع الحكومة السعودية للحصول على تعليق بشأن التساؤلات التي تدور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتلقّ أي رد حتى الآن.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت تغريدتين على حسابها الرسمي، بعد إعلان فوز بايدن قالت في الأولى "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه".
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه.#واس pic.twitter.com/acEZpC1e6g
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 7, 2020
وفي تغريدة ثانية منفصلة نشرت الوكالة السعودية قائلة "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده".
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده.#واس pic.twitter.com/DJk8CxUjjY
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 8, 2020
ويذكر أن عددا من الدول العربية أصدرت بيانات تهنئة بفوز بايدن مثل الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، بالإضافة إلى مصر والأردن ولبنان والعراق وغيرها.
ورأى مغردون معارضون للنظام أن كابوس قتل المعارض السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول لا يزال مسيطرا، لذلك لا يجرؤ أن يهنئ بايدن.
في المقابل تداول نشطاء مقطع فيديو للأمير سلطان بن بندر قال فيه إن كل رئيس أميركي جاء تعامل مع السعودية باحترام، وكل مرشح قال كلاما أثناء الترشيح يقال إنه ضد المملكة، لكنه بعد فوزه تبقى المملكة دولة صديقة.
في كل مرة يصل البيت الأبيض رئيسٌ جديد، يخرج المتطفلون على مائدة السياسة يعيدون نشر تصريحات الرئيس الجديد التي هاجم بها السعودية؛ هدفهم تخويف السعوديين من باب الشماتة لا الحرص!
📌 هنا الرد الوافي، أو الدرس التاريخي، على مثل هؤلاء وللمغرر بهم ممن يصدقّهم. #بايدن_فاز #Biden pic.twitter.com/vjgqgtkjfK
— ابن جلدون (@JLdoon) November 7, 2020
الوطنجية يشعرون بالألم من وصول الهان عمر ورشيدة للسلطة بقدر ألمهم من خسارة ترمب.
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 8, 2020
#بايدن (نوفمبر 2019): إذا فزت بمنصب الرئيس، لن أبيع للسعودية الأسلحة، وسأجعل القيادة السعودية الحالية تشعر بحقيقتها وهي أنها منبوذة. pic.twitter.com/JTY0z9hiOB
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 7, 2020
الخطر الفوري على ابن سلمان إذا استلم بايدن
تكليف CIA بنشر معلوماتها عن قتل خاشقجي
إجباره على رفع الحصار عن قطر
إيقاف السلاح والذخيرة عن حرب اليمن
إجباره على إطلاق سراح آل سعود والنشطاء الليبراليين
الخطر غير الفوري هو إزاحة ابن سلمان
سلاح ابن سلمان: الاحتماء بإسرائيل بالتطبيع
— مجتهد (@mujtahidd) November 7, 2020
نحن لانحتاج أبداً لأي رئيس أجنبي كي يدعم شعوبنا المقهورة والمهمشة في الوطن العربي..
نحتاج فقط أن تتخلى الحكومات الغربية عن دعم المستبدين والديكتاتوريين والطغمة الفاسدة التي قتلت الشعوب وآذتها وشوهت أحلامها..
فقط أتركوا مابين الشعوب وبين أنفسها..
الشعوب ستتولى الأمر بنفسها!
— د. عبدالله العودة (@aalodah) November 7, 2020
قبل ٤ سنوات من هذا اليوم بالتمام أجرى الملك سلمان اتصالا بالرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترمب.
قدامه ٢٤ ساعة تقريبا ويتصل. https://t.co/DdJjWJnKqm
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 8, 2020
سبحان الله كيف تُطوى صفحة رجل بلمح البصر وتفتح صفحة رجل آخر ..
كل الاعلام توجه للتعريف ببايدن وطوى سيرة ترمب (:
— إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) November 7, 2020
#مكة
محمد بن سلمان يعلم لو فاز بايدن بدون شك الحزب الديمقراطي سيتخلص منه #أحمد_بن_عبدالعزيز_ملك_المستقبل
— عبدالعزيز بن سعود (@DaliaViswaraj) November 8, 2020
من أهم إنجازات #ترامب أنه قطع خط الرجعة لمسألة الإتفاق النووي مع إيران ، أمام الرئيس جو #بايدن الكثير من الوقت لإعادة الأوكسجين للإتفاق النووي الذي قد لا تنجح محاولات إنعاشه #الانتخابات_الاميركية
— خالد الزعتر (@khzaatar) November 8, 2020
تبون الصدق ..
الله يعز #سلمان_بن_عبدالعزيز و #محمد_بن_سلمان و الا #ترامب أو #بايدن و اللي قبلهم و اللي بعدهم يعرفون وش معنى #السعودية_العظمى
🇸🇦❤️🇸🇦
— عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) November 4, 2020
⭕️⭕️
هذه الإنتخابات غير طبيعية
خروج بايدن لإعلان النصر مع وجود قضايا قانونية مرفوعة غير طبيعي وغير مسبوق
خروج بايدن لإعلان النصر قبل أن يعترف خصمه بالخسارة غير مسبوق عبر التاريخ السياسي لامريكا
الأحداث غير الطبيعية قد تنتهي نهاية غير طبيعية
— Dr. Ahmad Alfarraj أحمد الفراج (@amhfarraj) November 8, 2020
لم يكن #ترامب سيئاً على الصعيد الداخلي كما تصوره الحملة الإنتخابية لـ #بايدن، حيث نجح في معالجة ملف البطالة حيث تراجع عند مستوى 3.7% كأقل مستوى وصلت له منذ السبعينات ، وعلى الصعيد الإقتصادي بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 20 تليريون دولار ،،
— خالد الزعتر (@khzaatar) November 8, 2020
ابن سلمان يهنئ رئيس تنزانيا ، مازال كابوس خاشقجي مسيطر عليه ولا يجرؤ ان يهنئ بايدن ،، #خاشقجي https://t.co/iK6Ll27rwT
— Naser Mohammed (@naser_et) November 8, 2020