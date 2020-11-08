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سياسة|السعودية

السعودية تهنئ بايدن بالفوز ومغردون يتساءلون عن التأخير

ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز (يمين) وفي المنتصف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ثم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (مواقع التواصل الاجتماعي)
ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز (يمين) وفي المنتصف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ثم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (مواقع التواصل الاجتماعي)
8/11/2020

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بعثا ببرقيات تهنئة لكل من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدين ونائبته كمالا هاريس، في حين شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلا واسعا مع الانتخابات الأميركية، وانتقادا لتأخير السعودية بالتهنئة، في الوقت الذي هنأت فيه رئيس تنزانيا بإعادة انتخابه.

ورغم مرور 24 ساعة على إعلان وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، فقد انفردت السعودية بكونها الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي لم تبادر بتهنئة المرشح الديمقراطي بالفوز.

وبرزت تساؤلات بين مغردين سعوديين عن سبب عدم صدور تهنئة رسمية سعودية بعد فوز جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.

قناة "سي إن إن" الأميركية (CNN) تواصلت مع الحكومة السعودية للحصول على تعليق بشأن التساؤلات التي تدور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتلقّ أي رد حتى الآن.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت تغريدتين على حسابها الرسمي، بعد إعلان فوز بايدن قالت في الأولى "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه".

وفي تغريدة ثانية منفصلة نشرت الوكالة السعودية قائلة "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده".

ويذكر أن عددا من الدول العربية أصدرت بيانات تهنئة بفوز بايدن مثل الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، بالإضافة إلى مصر والأردن ولبنان والعراق وغيرها.

ورأى مغردون معارضون للنظام أن كابوس قتل المعارض السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول لا يزال مسيطرا، لذلك لا يجرؤ أن يهنئ بايدن.

في المقابل تداول نشطاء مقطع فيديو للأمير سلطان بن بندر قال فيه إن كل رئيس أميركي جاء تعامل مع السعودية باحترام، وكل مرشح قال كلاما أثناء الترشيح يقال إنه ضد المملكة، لكنه بعد فوزه تبقى المملكة دولة صديقة.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند + سي إن إن

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