إصابات فيروس كورونا تتجاوز 50 مليونا ومصر تخشى موجة جديدة مع دخول الشتاء

تخطّت إصابات فيروس كورونا حول العالم اليوم السبت حاجز الـ50 مليون إصابة، وشكلت موجة ثانية من التفشي خلال 30 يوما الماضية ربع إجمالي تلك الحالات.

ووفقا لموقع "ورلد ميتر" (Worldometer) المتخصص برصد إحصائيات كورونا، فقد وصلت إصابات الفيروس حول العالم إلى 50 مليونا و7 آلاف و474.

وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بواقع 10 ملايين و111 ألفا و555 إصابة.

وجاءت في المرتبة الثانية الهند بـ8 ملايين و497 ألفا و319، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 5 ملايين و636 و181.

وفي المرتبة الرابعة حلّت روسيا بمليون و753 ألفا و836، ثم فرنسا خامسة بمليون و661 ألفا و853.

في حين وصل عدد الوفيات بسبب كورونا إلى مليون و253 ألفا و696، وحالات الشفاء إلى 35 مليونا و445 ألفا و793.

وكان شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسوأ شهر بالنسبة للجائحة حتى الآن، إذ أصبحت الولايات المتحدة أول بلد يسجل أكثر من 100 ألف حالة في اليوم الواحد، وأسهم ارتفاع معدلات الإصابة بأوروبا في زيادة تلك الحالات.

ويظهر معدل الإصابات على مدى الأيام السبعة الماضية أن الحالات اليومية على مستوى العالم تشهد تزايدا بمعدل يتجاوز 540 ألف حالة.

أميركا.. زيادة قياسية في الإصابات

شهدت الولايات المتحدة زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد أمس السبت لليوم الرابع، بعد أن سجلت البلاد أكثر من 131 ألف إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 9.91 ملايين حالة.

وسجلت 17 ولاية زيادة يومية قياسية يوم السبت، في حين سجلت 14 ولاية أرقاما يومية قياسية للمرضى في المستشفيات.

وتجاوز العدد اليومي للوفيات على مستوى البلاد أكثر من ألف وفاة لليوم الخامس على التوالي أمس السبت، وفقا لإحصاء رويترز.

وسجلت ولاية تكساس أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 985 ألفا و61 حالة، بزيادة 0,8% على الفترة نفسها من اليوم السابق.

كما شهدت الولاية ذاتها أعلى عدد من حالات الوفاة المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي فيها 100 شخص.

إيران الأكثر تضررا من فيروس كورونا في الشرق الأوسط (رويترز)

رقم قياسي للوفيات بإيران

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن السلطات سجلت اليوم الأحد 459 حالة وفاة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياس أعداد الوفيات في يوم واحد.

وارتفع بذلك العدد الرسمي للوفيات إلى أكثر من 38 ألف وفاة في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس.

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن البلاد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 9236 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 682 ألفا و486 حالة.

مصر تخشى موجة ثانية

حذّرت السلطات الصحية في مصر اليوم الأحد من موجة جديدة محتملة من تفشي فيروس كورونا في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إن محافظتي القاهرة والإسكندرية سجلتا أعلى حالات إصابة في البلاد، داعية المواطنين إلى وضع الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي، وأضافت أنه لا توجد خطط لإغلاق المدارس في الوقت الراهن.

وسجلت مصر حتى الآن 108 ألاف و962 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 6355 حالة وفاة.

عشرات الوفيات بالعراق والسعودية

أعلن العراق اليوم الأحد وفاة 44 شخصا جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى 2530 إصابة جديدة.

ووفقا لوزارة الصحة العراقية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 498 ألفا و549، كما ارتفعت أعداد الوفيات إلى أكثر من 11 ألف وفاة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة جديدة و363 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 420 مريضا.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 350 ألفا و592، منها 5540 وفاة، وأكثر من 337 ألف حالة شفاء.

الهند تحتل المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة (غيتي إيميجز)

الهند.. 45 ألف إصابة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد تسجيل 45 ألفا و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8.5 ملايين.

وقالت وزارة الصحة إن الوفيات ارتفعت بواقع 559 ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 126 ألف وفاة.

ويحل مهرجان الأضواء الهندوسي (ديوالي) هذا الأسبوع، مما يثير مخاوف من أن يؤدي إلى انتشار أسرع للعدوى.

فرنسا.. 40 ألف وفاة

وفي فرنسا قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في المدة الاخيرة مكّنت من التحكم في انتشار الوباء، لكنه من السابق لأوانه قياس أثر الحجر المنزلي على الحد من انتشار الوباء".

وسجلت البلاد أكثر من 40 ألف حالة وفاة منذ ظهر فيروس كورونا، في حين تستقبل المستشفيات أكثر من 3 آلاف شخص أسبوعيا.

وتوقع الوزير ارتفاع عدد الإصابات في المستشفيات وفي أقسام العناية المركزة خلال الأيام القادمة، كانعكاس للوضع الذي سبق فرض الحجر.