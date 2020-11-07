روحاني يدعو الإدارة الأميركية المقبلة للتعلم من تجربة ترامب مع إيران

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت الإدارة الأميركية المقبلة إلى التعلم من تجربة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في التعامل مع الجمهورية الإسلامية، مشددا على أن سياسة فرض العقوبات لن تحقق أهدافها.

واعتمد ترامب -الذي يبدو قريبا من خسارة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن- سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، ولا سيما منذ انسحابه الأحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي عام 2018، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

وقال روحاني في خطاب متلفز "نأمل أن تكون تجربة الأعوام الثلاثة درسا للإدارة الأميركية المقبلة لاحترام القانون والقواعد والعودة الى التزاماتها، وأن يكافأ شعب إيران العزيز أيضا على صبره ومقاومته".

وتابع الرئيس الإيراني الذي أبرِم الاتفاق النووي في عهده عام 2015 "لقد واجه شعبنا الإرهاب الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وأظهر مقاومة وصبرا لا مثيل لهما. قرار بلادنا كان واضحا دائما، أيا كان الوضع: أمتنا ستواصل المقاومة والصبر إلى أن ينحني الطرف الآخر أمام القوانين والقواعد".

أفعال لا أسماء

وأبدى روحاني أمله في أن "يدرك أولئك الذين يفرضون العقوبات، أن مسارهم كان خاطئا، وأنهم لن يحققوا أهدافهم بأي شكل من الأشكال".

وسبق لعدد من المسؤولين التأكيد أن إيران لا تفاضل بين ترامب وبايدن، وستراقب أفعال أي إدارة أميركية مقبلة لا اسم رئيسها، معتبرين أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي يجب أن تقترن بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها انسحابها منه، وتوفير "ضمانات" بعدم تكرار مثل تلك الخطوة.

وسبق لبايدن أن أبدى خلال حملته الانتخابية نيته خوض "مسار موثوق به للعودة إلى الدبلوماسية" مع إيران في حال فوزه بالرئاسة، وإمكان العودة للاتفاق النووي معها.

وأعرب المرشح الديمقراطي -الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران قبل 5 أعوام- عن ثقته بالفوز في الانتخابات، من دون أن يعلن النصر بعد، حيث يتقدم بايدن على ترامب في فرز الأصوات بعدد من الولايات الحاسمة.