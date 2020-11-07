البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

روحاني يدعو الإدارة الأميركية المقبلة للتعلم من تجربة ترامب مع إيران

روحاني: نأمل في أن تكون تجربة الأعوام الثلاثة درسا للإدارة الأميركية المقبلة لاحترام القانون (الأناضول)
روحاني: نأمل في أن تكون تجربة الأعوام الثلاثة درسا للإدارة الأميركية المقبلة لاحترام القانون (الأناضول)
7/11/2020

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت الإدارة الأميركية المقبلة إلى التعلم من تجربة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في التعامل مع الجمهورية الإسلامية، مشددا على أن سياسة فرض العقوبات لن تحقق أهدافها.

واعتمد ترامب -الذي يبدو قريبا من خسارة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن- سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، ولا سيما منذ انسحابه الأحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي عام 2018، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

وقال روحاني في خطاب متلفز "نأمل أن تكون تجربة الأعوام الثلاثة درسا للإدارة الأميركية المقبلة لاحترام القانون والقواعد والعودة الى التزاماتها، وأن يكافأ شعب إيران العزيز أيضا على صبره ومقاومته".

وتابع الرئيس الإيراني الذي أبرِم الاتفاق النووي في عهده عام 2015 "لقد واجه شعبنا الإرهاب الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وأظهر مقاومة وصبرا لا مثيل لهما. قرار بلادنا كان واضحا دائما، أيا كان الوضع: أمتنا ستواصل المقاومة والصبر إلى أن ينحني الطرف الآخر أمام القوانين والقواعد".

أفعال لا أسماء

وأبدى روحاني أمله في أن "يدرك أولئك الذين يفرضون العقوبات، أن مسارهم كان خاطئا، وأنهم لن يحققوا أهدافهم بأي شكل من الأشكال".

وسبق لعدد من المسؤولين التأكيد أن إيران لا تفاضل بين ترامب وبايدن، وستراقب أفعال أي إدارة أميركية مقبلة لا اسم رئيسها، معتبرين أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي يجب أن تقترن بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها انسحابها منه، وتوفير "ضمانات" بعدم تكرار مثل تلك الخطوة.

وسبق لبايدن أن أبدى خلال حملته الانتخابية نيته خوض "مسار موثوق به للعودة إلى الدبلوماسية" مع إيران في حال فوزه بالرئاسة، وإمكان العودة للاتفاق النووي معها.

وأعرب المرشح الديمقراطي -الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران قبل 5 أعوام- عن ثقته بالفوز في الانتخابات، من دون أن يعلن النصر بعد، حيث يتقدم بايدن على ترامب في فرز الأصوات بعدد من الولايات الحاسمة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

أصداء الانتخابات الأميركية خارجيا.. ألمانيا متخوفة من انفجار الوضع وإيران غير مهتمة

عبرت ألمانيا عن قلقها "من وضع متفجر جدا" في الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فرز الأصوات، في حين أبدت إيران عدم اهتمام بالنتائج.

المزيد من سياسة

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

لماذا تريثت إسرائيل في تهنئة الإدارة الجديدة بالبيت الأبيض؟

محللون: تأخر نتنياهو في تهنئة الإدارة الأميركية الجديدة تشير إلى تحسبه من السياسة التي سينتهجها بايدن (رويترز)

مع تصاعد المعارك في تيغراي.. رئيس الوزراء الإثيوبي يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

آبي أحمد أقال المسؤولين الثلاثة دون إبداء أسباب (رويترز)

واشنطن بوست: محاولة ترامب تشويه الانتخابات تثير مخاوف من تقويضه الانتقال السلس للسلطة

ترامب أمضى شهورا وهو يطعن في شرعية التصويت عبر البريد معتبرا أنه مدعاة للتزوير (غيتي)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)