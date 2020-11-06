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ساسة جمهوريون يعلقون على مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات

الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوجان رفض تصريحات ترامب وأكد احترام النتائج (رويترز)
الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوجان رفض تصريحات ترامب وأكد احترام النتائج (رويترز)
6/11/2020

نأى عدد من المسؤولين الجمهوريين المنتخبين بأنفسهم عن مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حصول "تزوير" في الانتخابات الرئاسية التي يجري فزرها حاليا.

وقال عضو الكونغرس عن ولاية إلينوي آدم كينزينجر "هذا جنوني"، وأضاف أنه ينبغي التعامل مع المخاوف المشروعة بشأن الاحتيال من خلال النظام القانوني، في الوقت الذي انتقد فيه نشر "معلومات مضللة".

من جانبه، أوضح الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوجان أنه "لا يوجد هناك دفاع عن تصريحات الرئيس الليلة التي تقوض عمليتنا الديمقراطية. أميركا تقوم بفرز الأصوات، ويجب علينا احترام النتائج كما فعلنا دائما من قبل".

وقال عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغان بول ميتشل "إذا كان لدى أي شخص دليل على ارتكاب مخالفات، فيجب تقديمه وحلها. إن أي شيء بسيط يلحق الضرر بنزاهة انتخاباتنا خطير على ديمقراطيتنا".

وصرح عضو الكونغرس السيناتور بات تومي عن ولاية بنسلفانيا قائلا إنه لا يرى أي دليل على وجود تزوير.

نظام فاسد
وكان الرئيس ترامب الطامح لولاية ثانية وصف النظام الانتخابي بأنه فاسد، واتهم القائمين عليه بالتزوير لصالح خصمه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وشدد ترامب على أنه فاز بالأصوات القانونية وأن الديمقراطيين يعملون على احتساب أصوات غير قانونية لتمكين خصمه من الوصول للبيت الأبيض، حسب تعبيره.

ويتقدم بايدن وطنيا على ترامب حيث حصد حتى الحين أزيد من 50%، بينما بقي ترامب دون 48%.

وتشير التقارير إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات.

ويتوقع فوز بايدن بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، وهي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

المصدر : وكالات

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