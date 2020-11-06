البث الحي
سياسة|فلسطين

بعد 103 أيام.. الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام

الأخرس خاض الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله (الجزيرة)
الأخرس خاض الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله (الجزيرة)
6/11/2020

علق ماهر الأخرس الأسير الفلسطيني لدى إسرائيل، مساء الجمعة، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر حتى 103 أيام، وفق ما أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) في بيان إن الأخرس علق إضرابه بعد اتفاق مع الاحتلال يقضي بالإفراج عنه في الـ 26 من الشهر الجاري.

ووفق البيان فإن الاحتلال يلتزم بإطلاق سراح الأسير وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه، بتلقي العلاج في المستشفى.

وعلمت وكالة الأناضول -من مصادر في نادي الأسير- أن الاتفاق تم مع المخابرات الإسرائيلية، وأن الأخرس سيمضي بعضا من الأيام المتبقية في مستشفى كابلان الإسرائيلي الذي يمكث فيه حاليا، غير مستبعدة نقله لاحقا إلى مستشفى آخر لإكمال المدة المتبقية.

ولاحقا جرى تحويل الأخرس إلى الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة) 4 شهور، رفضت خلالها محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور وضعه الصحي.

ورغم المناشدات الدولية والحقوقية، وتدهور صحة الأخرس، فإن تل أبيب رفضت الإفراج الفوري عنه ونقله لإكمال علاجه في مستشفيات الضفة، كما كان يطالب، حتى التوصل للاتفاق.

الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر في جنين (شمال الضفة) كان قد شرع في إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو/تموز 2020، رفضا لاعتقاله.

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الأخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل "المتغطرس" وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح للأناضول، إن هذه الحالة النضالية "العظيمة" التي قدمها الأخرس "امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها شعبنا لانتزاع حقه" في الحرية والعودة.

ولفت إلى أن إضراب الأخرس دليل جديد على "إجرام المحتل والسجان الصهيوني" وانتهاكه لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة فيما يعرف بالاعتقال الإداري.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

لماذا تريثت إسرائيل في تهنئة الإدارة الجديدة بالبيت الأبيض؟

محللون: تأخر نتنياهو في تهنئة الإدارة الأميركية الجديدة تشير إلى تحسبه من السياسة التي سينتهجها بايدن (رويترز)

مع تصاعد المعارك في تيغراي.. رئيس الوزراء الإثيوبي يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

آبي أحمد أقال المسؤولين الثلاثة دون إبداء أسباب (رويترز)

واشنطن بوست: محاولة ترامب تشويه الانتخابات تثير مخاوف من تقويضه الانتقال السلس للسلطة

ترامب أمضى شهورا وهو يطعن في شرعية التصويت عبر البريد معتبرا أنه مدعاة للتزوير (غيتي)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)