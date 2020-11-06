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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بالفيديو.. مظاهرات راقصة لدعم استكمال عد الأصوات في فيلادلفيا

مجموعة من المتظاهرين وهم يؤدون حركات راقصة على أنغام الموسيقى (مواقع التواصل)
مجموعة من المتظاهرين وهم يؤدون حركات راقصة على أنغام الموسيقى (مواقع التواصل)
6/11/2020

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو، يظهر مجموعة من المتظاهرين يرقصون في شوارع ولاية فيلادلفيا، يأتي ذلك في حين يتواصل فرز الأصوات في بضع ولايات ستحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الثلاثاء.

وأظهر المقطع مجموعة من المتظاهرين وهم يؤدون حركات راقصة، على أنغام الموسيقى، حاملين لافتات كتب عليها " نحن نعد، عدّ كل صوت" في إشارة للمطالبة باستكمال فرز واحتساب جميع الأصوات المتبقية.

وبدا المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم أقرب إلى الفوز في الانتخابات، حيث يضيق الفارق بينه وبين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في 5 ولايات، إذ يتقدم بايدن قليلا في نيفادا وأريزونا، في حين يراقب ترامب تقلص تقدمه الأولي في بنسلفانيا وجورجيا مع فرز الأصوات المرسلة بالبريد، والتي يُعتقد أن أغلبها يصب في صالح بايدن.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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