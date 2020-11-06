الجيش الإثيوبي: دخلنا حربا غير متوقعة والمعركة لن تصل لوسط البلاد

قال الجنرال برهانو جولا نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي إن بلاده دخلت حربا غير متوقعة ضد التمرد في إقليم تيغراي، متعهدا بحسم الموقف بسرعة والحيلولة دون انتقال المواجهة إلى وسط البلاد.

وأضاف الجنرال برهانو أنه يجري حاليا حشد القوات من أنحاء البلاد لإرسالها إلى تيغراي.

وقد صدّق البرلمان الإثيوبي بالإجماع في جلسة استثنائية على إعلان حالة الطوارئ في إقليم تيغراي شمال البلاد.

وكان مجلس الوزراء الإثيوبي قد أصدر يوم الأربعاء مرسومًا يقضي بإعلان حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 6 أشهر، وفقا للدستور.

وأضاف برهانو جولا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة "دخل بلدنا في حرب لم يتوقعها. هذه الحرب مخزية، إنها عبثية". وتابع "سنحرص على ألا تطال الحرب وسط البلاد وتبقى منحصرة في تيغراي".

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اشتباكات أمس الأربعاء بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بالرد على "هجوم شنته الجبهة على القوات الحكومية".

من جانبه، قال رئيس إقليم تيغراي دبرصيون جبراميكائيل إن قواته أحبطت خطة للقوات الاتحادية لاستخدام المدفعية والأسلحة المخزنة هناك لمهاجمة الإقليم.

وأضاف عبر تلفزيون تيغراي "سنستخدم المدفعية للدفاع عن تيغراي. سنستخدمها لصد أي هجوم من أي اتجاه".

وقال مصدر إغاثي إن دوي القصف وإطلاق النار تردد في الإقليم منذ الساعات الأولى من صباح الخميس.

وأضاف أن نحو 24 جنديا يتلقون العلاج في مركز طبي قرب الحدود مع إقليم أمهرة، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.

حرب شاملة

وتخشى دول المنطقة من أن تتصاعد الأزمة إلى حرب شاملة في ظل حكم آبي، الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2019 لإنهائه صراعا دام عقودا مع إريتريا، لكنه اضطر لمواجهة تفجر اضطرابات عرقية.

وتصاعد التوتر منذ سبتمبر/أيلول الماضي عندما أجرى إقليم تيغراي انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه "غير قانوني".

وبلغ التوتر ذروته في الأيام القليلة الماضية مع تبادل الجانبين الاتهامات بالتخطيط لصراع عسكري.

وقالت مصادر إن جهودا تُبذل خلف الكواليس لتشجع الطرفين على الدخول في محادثات بضغط من الاتحاد الأفريقي، لكن المبادرة قوبلت بمقاومة من السلطات في أديس أبابا التي تصر على ضرورة القضاء على التهديد الذي تمثله الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.