البث الحي
عصيان وتمرد عسكري|سياسة|إثيوبيا

الجيش الإثيوبي: دخلنا حربا غير متوقعة والمعركة لن تصل لوسط البلاد

الجيش الإثيوبي يواجه توترات عرقية في العديد من مناطق البلاد (رويترز)
الجيش الإثيوبي يواجه توترات عرقية في العديد من مناطق البلاد (رويترز)
5/11/2020

قال الجنرال برهانو جولا نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي إن بلاده دخلت حربا غير متوقعة ضد التمرد في إقليم تيغراي، متعهدا بحسم الموقف بسرعة والحيلولة دون انتقال المواجهة إلى وسط البلاد.

وأضاف الجنرال برهانو أنه يجري حاليا حشد القوات من أنحاء البلاد لإرسالها إلى تيغراي.

وقد صدّق البرلمان الإثيوبي بالإجماع في جلسة استثنائية على إعلان حالة الطوارئ في إقليم تيغراي شمال البلاد.

وكان مجلس الوزراء الإثيوبي قد أصدر يوم الأربعاء مرسومًا يقضي بإعلان حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 6 أشهر، وفقا للدستور.

وأضاف برهانو جولا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة "دخل بلدنا في حرب لم يتوقعها. هذه الحرب مخزية، إنها عبثية". وتابع "سنحرص على ألا تطال الحرب وسط البلاد وتبقى منحصرة في تيغراي".

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اشتباكات أمس الأربعاء بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بالرد على "هجوم شنته الجبهة على القوات الحكومية".

من جانبه، قال رئيس إقليم تيغراي دبرصيون جبراميكائيل إن قواته أحبطت خطة للقوات الاتحادية لاستخدام المدفعية والأسلحة المخزنة هناك لمهاجمة الإقليم.

وأضاف عبر تلفزيون تيغراي "سنستخدم المدفعية للدفاع عن تيغراي. سنستخدمها لصد أي هجوم من أي اتجاه".

وقال مصدر إغاثي إن دوي القصف وإطلاق النار تردد في الإقليم منذ الساعات الأولى من صباح الخميس.

وأضاف أن نحو 24 جنديا يتلقون العلاج في مركز طبي قرب الحدود مع إقليم أمهرة، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.

حرب شاملة

وتخشى دول المنطقة من أن تتصاعد الأزمة إلى حرب شاملة في ظل حكم آبي، الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2019 لإنهائه صراعا دام عقودا مع إريتريا، لكنه اضطر لمواجهة تفجر اضطرابات عرقية.

وتصاعد التوتر منذ سبتمبر/أيلول الماضي عندما أجرى إقليم تيغراي انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه "غير قانوني".

وبلغ التوتر ذروته في الأيام القليلة الماضية مع تبادل الجانبين الاتهامات بالتخطيط لصراع عسكري.

وقالت مصادر إن جهودا تُبذل خلف الكواليس لتشجع الطرفين على الدخول في محادثات بضغط من الاتحاد الأفريقي، لكن المبادرة قوبلت بمقاومة من السلطات في أديس أبابا التي تصر على ضرورة القضاء على التهديد الذي تمثله الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

حول هذه القصة

آبي أحمد يعلن حالة الطوارئ و"الجبهة" تتهمه بالتصعيد.. قتال عنيف بإقليم تغراي شمال إثيوبيا ودعوات أممية للتهدئة

قالت مصادر دبلوماسية إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تغراي (شمال إثيوبيا)، الأربعاء، بعد أن أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

المزيد من عصيان وتمرد عسكري

قوات الدفاع الشعبي قنبلة موقوتة تهدد الحكومة الجديدة بالسودان

قوات من الدفاع الشعبي تقطع الطريق القومي بين كردفان والعاصمة الخرطوم الاثنين الماضي (الجزيرة نت)

حكومة الغابون تعلن إجهاض محاولة الانقلاب

جنود داخل عربة للجيش الغابوني أثناء انتشار عسكري بالعاصمة ليبرفيل في خريف 2016 (رويترز)

عقيدة التمرد راسخة.. انهيار محادثات سلفاكير ومشار

سلفاكير ومشار التقيا في أديس أبابا الخميس والمقرر أن يجريا مباحثات في الخرطوم الاثنين المقبل (رويترز)

قتلى بمواجهات بين متمردي وجيش جنوب السودان

جيش جنوب السودان يواجه تمردا مسلحا منذ أواخر 2013 (رويترز)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)