أميركا بين رئيسين.. ترامب يتمسك بالفوز وبايدن ليس لديه أدنى شك في الوصول للبيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، مهددا باللجوء للمحكمة العليا، في حين أكد المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.

وشدد ترامب على أنه فاز بالأصوات القانونية بينما الديمقراطيون يعملون على احتساب أصوات غير قانونية لتمكين خصمه من الوصول للبيت الأبيض، حسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الأميركي الطامح لولاية ثانية أنه تفوق على خصمه الديمقراطي رغم حصول الأخير "على تأييد وسائل الإعلام والبنوك والاستطلاعات السخيفة".

ووصف ترامب النظام الانتخابي الأميركي بالفاسد والمتواطئ مع الديمقراطيين، وقال إن التصويت بالبريد كارثة دمرت الانتخابات. وقال "ننتظر ما ذا يحدث ولن نسمح للفساد بأن يسرق هذه الانتخابات".

وشدد على مضيه قدما في اللجوء للقضاء لرفض تقدم بايدن، ولو كلفه ذلك إثارة القضية أمام المحكمة العليا.

من جانبه، قال المرشح الديمقراطي إنه "لا يملك أدنى شك" في الفوز على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وصرّح بايدن للصحفيين في مسقط رأسه ويلمينغتون بولاية ديلاوير قائلا "لا يزال شعورنا جيداً جداً حول الأوضاع الحالية. لا نملك أدنى شك في أنه مع انتهاء تعداد الأصوات سوف يعلن فوزنا، السيناتورة هاريس وأنا".

ويتقدم بايدن وطنيا على ترامب بفارق كبير حيث حصد حتى الحين أزيد من 50%، بينما بقي ترامب دون 48%.

وتشير التقارير إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات.

ويتوقع فوز بايدن بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، وهي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

ويترقب الشعب الأميركي إعلان نتائج هذه الولايات في وقت لاحق من مساء الخميس.

توتر ومظاهرات

لكن الأجواء تبدو شديدة التوتر في الشارع حيث أقيمت الخميس مظاهرات لليوم الثاني من قبل أنصار كلا المعسكرين في مدن عدة، مع استمرار عمليات عد الأصوات.

وتظاهر أنصار بايدن وترامب على السواء أمام مركز لفرز الأصوات بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الحاسمة صباح الخميس.

واحتشد مؤيدو بايدن حول شعار "أحصوا كل صوت"، إذ يرون أن حساب جميع الأصوات سيظهر فوز المرشح الديمقراطي على الرئيس الجمهوري ترامب.

ورد أنصار الرئيس بالمطالبة بـ "حماية الأصوات" دعما لجهود حملته لإلغاء بعض فئات بطاقات الاقتراع، ومنها التي سُلمت عن طريق البريد.

وفي وقت سابق قالت حملة ترامب إنها ستطعن في نتائج جميع الولايات التي فاز بها بايدن أخيرا بسبب "التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".

وأوضحت أنها تستعد للشروع في دعاوى قضائية إضافية في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا، وتوقعت أن يفوز ترامب في الانتخابات بحلول مساء الجمعة.

وأعلن مسؤولون في حملة ترامب خلال مؤتمر صحفي أنهم جهزوا دعوى قضائية في ولاية نيفادا للطعن في أصوات قالوا إنها غير قانونية، لأنها تعود إلى أشخاص متوفين أو أشخاص نقلوا إقامتهم خارج الولاية في ظل جائحة كورونا.

انتكاسة قضائية

غير أن بعض الإجراءات القضائية التي اتخذتها حملة ترامب منيت بالفشل، إذ رفضت قاضية في ولاية ميشيغان دعوى الحملة لوقف إحصاء الأصوات بالولاية.

وأصدرت القاضية سينثيا ستيفنز الحكم شفهيا خلال جلسة الخميس، وقالت إنها تنوي إصدار الحكم مكتوبا يوم الجمعة.

وفي مقاطعة تشاتام بولاية جورجيا رفض قاض دعوى أقامها أحد الجمهوريين للطعن في صحة عشرات من الأصوات التي زعم أنها وصلت متأخرة.

في غضون ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مستشار لترامب قوله إن الرئيس بحث مع مساعديه الاستعداد لخوض السباق الرئاسي عام 2024 إذا خسر هذه الانتخابات، في إشارة إلى أنه يترك الباب مفتوحا لتقبل الهزيمة في نهاية المطاف.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين بالبنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر جهز خطاب استقالته.