هجمات فيينا.. مداهمات وعمليات تفتيش في ألمانيا

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الجمعة أن 2 من بين 4 أفراد -تم تفتيش منازلهم صباح اليوم في ألمانيا- التقيا بمنفذ هجوم فيينا قبل أشهر قليلة بالعاصمة النمساوية.

وقال متحدث باسم الادعاء العام إن اللقاء حدث في يوليو/تموز الماضي، مضيفا أن الشخص الثالث كان على اتصال بالجاني عبر الإنترنت، أما الرابع فكان على تواصل عبر الإنترنت مع الأفراد المتصلين بالجاني.

وأوضح المتحدث أن الأشخاص الأربعة لا يشتبه بتورطهم في الهجوم، مشيرا إلى أن حملة التفتيش تهدف فقط إلى تحريز أدلة محتملة، مضيفا أنه لا توجد اعتقالات في هذه الحملة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الرجال الأربعة محتجزون كشهود الآن، وتمت مصادرة وسائل الاتصال الخاصة بهم، والتي سيتم تقييم محتوياتها.

بدورها، أكدت الشرطة الجنائية الفدرالية في تغريدة أن العمليات تُجرى في أوسنابروك وكاسيل وبيتنبرغ شمال غرب البلاد، وتشمل مواقع عائدة لـ4 أشخاص "لا يشتبه بضلوعهم في الهجوم، لكن قد تكون ثمة روابط مع القاتل المفترض".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في الشرطة أن العملية جرت بطلب من السلطات النمساوية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل لكون التحقيق لا يزال جاريا.

وذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن المهاجم النمساوي من أصل مقدوني البالغ من العمر 20 عاما أقام روابط في ألمانيا عندما حاول الانتقال إلى سوريا العام 2018 للانخراط في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وتُجرى تحقيقات أيضا في سويسرا، حيث أوقف رجلان في سن الـ18 والـ24 خلال الأسبوع الحالي.

وشهدت فيينا مساء الاثنين الماضي هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص -بينهم منفذ الهجوم- وإصابة 17 آخرين، حسب وزارة الداخلية.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر إن "الهجوم الإرهابي نفذه شخص واحد، وقد تم توقيف 14 شخصا على صلة بالمنفذ، وهم من جنسيات مختلفة"، مشيرا إلى تواصل التحقيق في الحادثة.

ملاحقة يساريين

في سياق متصل، شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات ضد أفراد في مدينة لايبزيغ على خلفية اتهامات بالانتماء إلى تنظيم يساري متطرف.

وأعلن الادعاء العام اليوم الجمعة في كارلسروه أن الشرطة الجنائية لولاية سكسونيا اعتقلت مواطنة ألمانية في لايبزيغ بناء على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية.

وبحسب البيانات، فإن المرأة متهمة بالانتماء إلى تنظيم إجرامي والتسبب في إصابات بدنية خطيرة وخرق السلم العام على نحو فادح.

وفتشت سلطات الأمن منازل المعتقلة وعضوين آخرين مشتبها بهما بناء على قرارات قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية.

وتأتي الحملة على خلفية الهجوم على مالك وزوار أحد المطاعم بمدينة أيزناخ في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والذي كان يعتبر ملتقى للأوساط اليمينية.