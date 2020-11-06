البث الحي
سياسة|إثيوبيا

إثيوبيا.. إقليم تيغراي يعلن تعرض عاصمته لقصف جوي والحكومة تسعى وراء أهداف "واضحة ومحدودة" للحرب

أفراد من الجيش في شوارع أديس أبابا (رويترز-أرشيف)
أفراد من الجيش في شوارع أديس أبابا (رويترز-أرشيف)
6/11/2020

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إن العمليات العسكرية في شمال البلاد لها أهداف واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها، وذلك بعد إعلان الحرب على سلطات إقليم تيغراي.

من جانبها، قالت حكومة الإقليم إن عاصمته تعرضت لقصف من طائرات القوات الفدرالية.

وأوضح آبي أحمد في منشور على تويتر اليوم الجمعة أن الحملة العسكرية تهدف إلى "استعادة سيادة القانون والنظام الدستوري، وحماية حقوق الإثيوبيين في حياة ينعمون فيها بالسلام في أي مكان بالبلاد".

وأعلن مكتبه في بيان أنه وفقا لحالة الطوارئ التي صدق عليها البرلمان بتاريخ اليوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني يمكن لـ"فرقة عمل حالة الطوارئ" أن تقوم بما تراه ضروريا مثل "نزع سلاح أي قوة أمنية تابعة للإقليم، والحفاظ على أمن السكان المدنيين، وفرض قيود على وسائل النقل".

وأضاف أن بإمكانها أيضا "فرض حظر التجول، واعتقال من يشتبه بمشاركتهم في أنشطة غير مشروعة تهدد النظام الدستوري، واستخدام القوة المناسبة لاستعادة القانون والنظام".

الخيار العسكري

وأشار البيان إلى أن الحكومة "تحلت بأقصى درجات الصبر، وجاء الخيار العسكري بعد استنفاد كافة الخيارات السلمية من حوار ومفاوضات وإشراك وسطاء محايدين".

وأضاف أن جبهة تحرير شعب تيغراي -التي تمسك بزمام السلطة في الإقليم- عمدت خلال العامين الماضيين إلى تنفيذ "جرائم مروعة" في أنحاء عدة من البلاد "من خلال التخطيط والتدريب والتمويل والتنفيذ الفعلي، سواء بشكل مباشر أو من خلال أذرعها الإجرامية".

وذكر البيان أن الجبهة "أجرت انتخابات غير قانونية ونصبت نفسها الحاكم الشرعي لإقليم تيغراي، فضلا عن إعلانها أن الحكومة الفدرالية غير شرعية".

وأضاف أن "ذروة التعنت جاءت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عندما هاجمت الجبهة قوات الدفاع المتمركزة في الإقليم".

وقد أعلن الجيش الإثيوبي أمس الخميس أن الحكومة المركزية دخلت في حرب مع ما سماها السلطات المتمردة في إقليم تيغراي شمالي البلاد.

ووافق البرلمان على إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد حالة الطوارئ في الإقليم الذي يقع بمحاذاة إريتريا والسودان.

وقد أغلق السودان حدوده جزئيا مع إثيوبيا من جهة ولاية كسلا على ضوء تلك التطورات.

قصف جوي

في الجانب الآخر، قال المكتب الإعلامي لحكومة إقليم تيغراي إن الطيران الحربي التابع للحكومة الفدرالية قصف بعض المواقع في مدينة مقلي عاصمة الإقليم، دون أن يشير إلى أماكن القصف أو آثاره.

ونقلت وكالة رويترز عن موظف في مجال الإغاثة بالمنطقة قوله إن أصوات قصف متفرقة ترددت في بلدة أبورافي القريبة من الحدود بين إقليمي تيغراي وأمهرا في الثالثة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن مصدرين دبلوماسيين أن مقاتلتين إثيوبيتين شوهدتا تحلقان فوق مدينة مقلي بعد ظهر الخميس، في خطوة وصفت بأنها استعراض للقوة من قبل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان إن إثيوبيا أغلقت المجال الجوي فوق تيغراي الخميس، كما أوقفت مسارات كافة الرحلات الدولية والداخلية المارة عبر المجال الجوي لشمال البلاد.

اتصالات أممية وقلق

من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن القتال في إقليم تيغراي.

وقال غوتيريش عبر تويتر إن "استقرار إثيوبيا مهم لمنطقة القرن الأفريقي برمتها، أدعو إلى وقف التصعيد فورا وحل النزاع بشكل سلمي".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن غوتيريش سيجري محادثات هاتفية مع أديس أبابا لمحاولة وقف التصعيد في تيغراي.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي الخاص للقرن الأفريقي بارفي أونانغا أنيانغا وصل إلى العاصمة الإثيوبية، مؤكدا أن الوضع الراهن في البلاد يشكل خطرا على المنطقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

هل يلعب الدين دورا في نزاعات إثيوبيا الراهنة؟

لا يمكن فهم التطورات الأخيرة بإثيوبيا، بما في ذلك ظهور الدين بالصراعات مؤخرا، دون فهم العلاقة الوثيقة القائمة بين الدين والعِرق. والسؤال الذي يُطرح هنا: لماذا حصلت هذه النزاعات الآن؟

المزيد من سياسة

بعد هزيمته بالانتخابات.. كيف ستكون حياة ترامب عقب مغادرته البيت الأبيض؟

ترامب سيغادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل ولكنه سيحرص على البقاء في دائرة الأضواء (رويترز)

لماذا تريثت إسرائيل في تهنئة الإدارة الجديدة بالبيت الأبيض؟

محللون: تأخر نتنياهو في تهنئة الإدارة الأميركية الجديدة تشير إلى تحسبه من السياسة التي سينتهجها بايدن (رويترز)

مع تصاعد المعارك في تيغراي.. رئيس الوزراء الإثيوبي يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

آبي أحمد أقال المسؤولين الثلاثة دون إبداء أسباب (رويترز)

واشنطن بوست: محاولة ترامب تشويه الانتخابات تثير مخاوف من تقويضه الانتقال السلس للسلطة

ترامب أمضى شهورا وهو يطعن في شرعية التصويت عبر البريد معتبرا أنه مدعاة للتزوير (غيتي)
الأكثر قراءة

تشكيك ثم صدمة وارتباك لفوز بايدن.. إعلام السيسي: النظام قوي والإخوان لن يعودوا

السيسي (يمين) في لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض عام 2017 (رويترز)

بينها إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على دخول مسلمين.. هذه أولى القرارات التي سيتخذها بايدن بمجرد تسلمه السلطة رسميا

بايدن قال إنه فاز بـ74 مليون صوت (رويترز)

من بناء مدارس غزة إلى التبرع بالدم وملايين الدولارات.. 20 سببا تجعلنا نحب رونالدو

بكاء رونالدو خلال لقاء تلفزيوني أجراه العام الماضي وتحدث فيه عن وفاة والده (مواقع التواصل)

قادة إسرائيل ممتنون لترامب وروحاني يدعو واشنطن لتصحيح الأخطاء.. بايدن يلقي خطاب النصر ويحدد أولوياته ويتعهد بتوحيد الشعب

بايدن أعلن في خطاب النصر أنه سيبدأ العمل فورا لمصلحة الشعب الأميركي (رويترز)