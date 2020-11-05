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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مع تشكيك ترامب بنتائج الانتخابات.. تعرف على قوانين إعادة إحصاء الأصوات في الولايات الحاسمة

حملة ترامب دعت إلى إعادة إحصاء الأصوات في ولايات ووقف الإحصاء في ولايات أخرى (رويترز)
حملة ترامب دعت إلى إعادة إحصاء الأصوات في ولايات ووقف الإحصاء في ولايات أخرى (رويترز)
5/11/2020

دعت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن، ورفعت دعاوى قضائية لوقف الإحصاء في ميشيغان وبنسلفانيا، وطلبت من قاض في جورجيا أن يصدر أمرا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة وتأمينها كي لا تحصى.

وفيما يلي ملخص لقوانين إعادة الإحصاء في بعض الولايات الحاسمة:

أريزونا

إعادة الإحصاء تلقائيا: نعم

قانون إعادة الإحصاء: تعاد عملية الإحصاء بشكل تلقائي عندما يكون هامش الفوز بين مرشحين أقل من أو يساوي 0.1 نقطة مئوية.

الموعد النهائي: لا يوجد موعد نهائي محدد لاستكمال إعادة الإحصاء.

جورجيا

إعادة الإحصاء تلقائيا: لا

قانون إعادة الإحصاء: يمكن للمرشح أن يطلب إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نصف نقطة مئوية.

الموعد النهائي: يجب طلب إعادة الإحصاء في غضون يومي عمل بعد اعتماد النتائج.

ميشيغان

إعادة الإحصاء تلقائيا: نعم

قانون إعادة الإحصاء: تلزم إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي ألفي صوت.

الموعد النهائي: يجب تقديم طلب إعادة الإحصاء في غضون 48 ساعة من الإحصاء الرسمي للأصوات.

نيفادا

إعادة الإحصاء تلقائيا: لا

قانون إعادة الإحصاء: يمكن للمرشح المهزوم أن يطلب إعادة الإحصاء بغض النظر عن هامش الفوز.

الموعد النهائي: يجب طلب إعادة الإحصاء في غضون 3 أيام عمل من الإحصاء الرسمي للأصوات.

كارولينا الشمالية

إعادة الإحصاء تلقائيا: نعم

قانون إعادة الإحصاء: يمكن إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة.

الموعد النهائي: بالنسبة للمقار التي يديرها مجلس الانتخابات بالولاية فإن الموعد النهائي لطلب إعادة الإحصاء هو الساعة الـ12 ظهر ثاني يوم عمل بعد إحصاء الأصوات رسميا.

أما بالنسبة للمقار التي يديرها مجلس انتخابات في المقاطعة فالموعد النهائي هو الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي.

بنسلفانيا

إعادة الإحصاء تلقائيا: نعم

قانون إعادة الإحصاء: تكون إعادة الإحصاء تلقائية إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نصف نقطة مئوية، وهناك طريقتان أخريان لطلب إعادة الإحصاء تشملان طلب توقيع ما لا يقل عن 3 ناخبين يشهدون على حدوث خطأ في إحصاء الأصوات، والذهاب إلى محكمة الولاية لتقديم التماسات تزعم وقوع تلاعب وأخطاء.

الموعد النهائي: بحلول الخامسة من مساء يوم الخميس الثاني بعد الانتخابات بالنسبة لإعادة الإحصاء تلقائيا، وإذا ما طلبت إعادة الإحصاء فإن الموعد النهائي هو 5 أيام بعد الانتخابات.

ويسكونسن

إعادة الإحصاء تلقائيا: لا

قانون إعادة الإحصاء: يمكن طلب إعادة الإحصاء الكلي أو الجزئي إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة.

الموعد النهائي: بالنسبة للانتخابات الرئاسية يجب تقديم الطلب بحلول الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي للأصوات.

المصدر : رويترز

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