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سياسة|تركيا

لتعزيز صناعاتها العسكرية.. تركيا تجتاز اختبارا جديدا للطائرة المسيرة "أقينجي"

5/11/2020

أعلنت شركة "بايكار" التركية المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة نجاح المقاتلة المسيرة "أقينجي" في اختبار الإقلاع والهبوط الذاتي، وذلك ضمن خطط تركيا لتعزيز صناعاتها العسكرية.

وقالت الشركة في حسابها على تويتر "أكملت طائرة أقينجي اختبارا آخر لأنظمتها، أقلعت الطائرة من كورلو، وللمرة الأولى نجحت في الهبوط والإقلاع الذاتيين بالكامل من ميدان بعيد بدون محطة تحكم أرضية".

ونشرت الشركة عبر قناتها على يوتيوب مقطعا لكواليس إنجاز الاختبار ونجاح العمليات التقنية المطلوبة لإنجاح الهبوط والإقلاع الذاتيين.

وكانت وكالة الأناضول قالت في يونيو/حزيران الماضي إن شركة هندسة التقنيات الدفاعية التركية "إس تي إم" (STM) تستعد لتزويد السلطات الأمنية التركية بطائرات "ألباغو" المسيرة الانتحارية، وهي من أبرز إنتاجات الصناعة الدفاعية في البلاد في الفترة الأخيرة.

وأضافت الوكالة أن طائرات "كارغو" المسيرة تبرز حاليا على الساحة الدفاعية في تركيا، حيث يستمر تسليمها للقوات التركية، وتجري الاستعدادات لدخول "ألباغو" إلى الخدمة العسكرية في نهاية العام الحالي.

يشار إلى أن تركيا سعت في العقدين الأخيرين إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية، واستطاعت أن تصبح واحدة من الدول الست الأولى في إنتاج الطائرات المسيرة المدنية والعسكرية.

ومنذ عام 2015 أصبحت تركيا سوقا رئيسيا في عالم الطائرات المسيرة العسكرية، فقد برزت طائرتا "بيرقدار" و"العنقاء" اللتان أثبتتا قدراتهما في المعارك في سوريا وليبيا خلال الفترة الأخيرة.

المصدر : خدمة سند + وكالة الأناضول

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