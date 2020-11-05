رجل الثورتين.. رحيل المناضل الجزائري لخضر بورقعة

"سي لخضر بورقعة" -كما يسمّيه أبناء جيله- أو عمي لخضر على ما يلقّبه به الجيل الجديد من الشباب الذي التف حوله باعتباره أحد أبرز قادة ثورة التحرير في الجزائر، رحل أمس الأربعاء بعد إصابته فيروس "كوفيد-19" عن عمر ناهز الـ87 عاما.

"رجل الثورتين" الذي عاش مناضلا من أجل التحرر ومحاربا من أجل وطنه وهويّته، وخاض تجربة الاعتقال، دفاعا عن القضايا الإنسانية والوطنية التي كان يؤمن بها.

يُجمع الجزائريون على أن "قلبا حارا مثل الذي كان يحمله سي لخضر، ما كان ليضنيه ثلج وبرودة جبال مدينة المدية (80 كيلومترا غرب العاصمة)، حيث كان قائدا بها في سنوات الثورة الجزائرية".

انطلاق مسيرة في هذه الاثناء من مقبرة سيدي يحي مباشرة بعد الإنتهاء من مراسيم دفن المجاهد #لخضر_بورقعة. pic.twitter.com/wANrBfNPMY — قناة #أوراس_تي_في Awraas TV (@AwraasTV) November 5, 2020

قبعة العسكري

بعد اقتناص الجزائر استقلالها من قبضة فرنسا، رمى بورقعة السلاح والزي العسكري، ولبس قبعة المناضل السياسي والوسيط من أجل الصلح والحوار.

واعتقل بورقعة عشية الذكرى السادسة للاستقلال، بعد اتّهامه بالتحالف مع كريم بلقاسم والطاهر زبيري، فيما عرف بتصفية الساحة للرئيس هواري بومدين.

وبعد ما يقارب العام على سجنه، حكم عليه بالحبس 30 عاما، قضى منها 8 سنوات حتى 1975، ثم أفرج عنه إثر عفو رئاسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لِما يسمى بالتصحيح الثوري.

لم يكن دخول سي لخضر بورقعة سجن الحراش بالضاحية الغربية للعاصمة لسنوات في عقد السبعينيات التجربة الأخيرة، فقد عاد إليه بعد أكثر من 4 عقود، ولكن هذه المرة في الجزائر بتهمة "إضعاف معنويات الجيش".

ودخل عمي لخضر بورقعة سجن الحراش في يونيو/حزيران من العام الماضي، بعدما ارتبط اسمه بالحراك الشعبي السلمي الذي تداعى له الجزائريون في الـ22 من فبراير/شباط، مواجها تهمة "إحباط معنويات الجيش" بعد انتقاده لخارطة طريق السّلطة الفعلية للبلاد آنذاك.

تعرّض لخضر بورقعة لِتُهَم التخوين الذي بثّته قنوات حكومية وخاصة التي شكّكت في هويّته النضالية، تلتها حملة شعبية ومنظمة مضادة، دفعت الأولى للاعتذار.

بورڤعة ارتاح ارتاح… سنواصل الكفاح رجل الثورتين لخضر بورقعة رحمه الله…#دولة_مدنية_ماشي_عسكرية#يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/Q9ZoagRtnB — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) November 5, 2020

صموده

لا ينسى محامو سي لخضر لقاءه معهم خلال الزيارة التي قادتهم له وهو في حبسه، حين خاطبهم بصوت الثّوري العشريني وهو في عقده الثامن بالبحّة التي تركتها صرخات مشاركته في الحراك، قائلا "لن أخرج من هذا السجن إلا ومعي شباب الحراك السلمي".

وقف بورقعة أمام القاضي مخاطبا إياه في المحاكمة التي وصفت بالتاريخية، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رافضا الرّد على أسئلته قائلا "لن أرد لأنني لا أعترف بك كقاض مستقل، ولا أعترف بشرعية المحكمة كونها تابعة لنظام غير دستوري".

وصيته

"بالاكو تكرهو لبلاد"، قالها سي لخضر بالعامية الجزائرية، وصية أخيرة وجهها لجيل الشباب، مشدّدا عليهم ألا يكرهوا بلدهم مهما حصل، رافعا سبّابته اليمنى للتأكيد على أن الوطن هو عرض الإنسان وشرفه.

رحل "عمي" لخضر بورقعة كما يحب أن يسميه شباب "حراك 22 فبراير"، تاركا خلفه فكرا، كيف لا؟ وهو صاحب التاريخ النّضالي الذي بدأ أثناء حرب التحرير، وسجل التاريخ أن المنطقة التي كان يقودها، كبّدت فرنسا أكبر خسائرها خلال الثورة الجزائرية.

كان بورقعة عروبيا حتى النخاع، وقد سارع بالاستجابة للمساهمة في حرب 1973 للتّصدي للعدوان الإسرائيلي. وعرف عن الرجل أنه العقل المدبّر وصاحب الخطط الإستراتيجية التي قلّما تخطئ هدفها.

وقد ووري بورقعة الثرى اليوم الخميس، ومشى خلف جنازته الجزائريون الذين سمع نحيبهم تحت دموع سماء العاصمة التي أمطرت لتندّي التراب الذي غطّاه بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة.